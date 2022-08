Evaluation conjointe de la protection des droits des réfugiés pendant la pandémie de COVID-19 (Résumé analytique)

Résumé analytique

C’est sous les auspices de la Coalition pour l’évaluation internationale du COVID-19 que l’on a réalisé la présente Evaluation conjointe de la protection des droits fondamentaux des réfugiés pendant la pandémie de COVID-19.1 Cette évaluation examine l’efficacité de la coo-pération internationale, et la réponse globale des pays d’accueil, des organisations du res-sort des Nations Unies (ONU) ainsi que des organisations non-gouvernementales et de la société civile, notamment les organisations dirigées par des réfugiés (ODR),2 en matière de protection des droits des réfugiés lors de la pandémie.

L’évaluation a été menée à bien de mai 2021 à janvier 2022 alors que la pandémie conti-nuait à évoluer, engendrant des répercussions constamment changeantes pour les systèmes juridiques, les normes sociales et le fonction-nement des systèmes d’aide conçus pour accompagner la défense des droits des réfu-giés. L’évaluation a été réalisée entièrement à distance en utilisant des méthodes d’évalua-tion multiformes (analyse des données, revue documentaire, analyse du financement et en-tretiens avec des informateurs clés) afin de re-cueillir un ensemble homogène de faits et de données probantes.

La pandémie de COVID-19 a profondément remis en cause la protection des droits des ré-fugiés, sans parler des répercussions potentiellement durables. Les fermetures de frontières et toutes les mesures de restriction aux dépla-cements liées à la pandémie ont eu des réper-cussions importantes qui se font encore sentir sur les droits des réfugiés et sur les acteurs de la protection des droits. Tout laisse à penser que certains États ont utilisé la pandémie pour soi-disant justifier l’introduction de mesures restrictives à l’encontre des droits des réfugiés.

Dans certains cas, on a maintenu ou renforcé au nom de la sécurité des pratiques restrictives qui furent adoptées au cœur de la pandémie au nom de la santé publique.

Tout l’éventail des droits et des besoins des ré-fugiés a connu des difficultés d’accès multiples et complexes pendant la pandémie. La vio-lence sexiste a augmenté envers les femmes et les filles, ce qui a également accru les risques encourus par les réfugiés mineurs en ce qui concerne la protection de leurs droits. Suite à la montée de la xénophobie et de la discrimi-nation, les migrants ont accédé de plus en plus difficilement aux nombreux services existant en matière de protection des droits des réfu-giés.

Cette évaluation conclue que des efforts ex-traordinaires ont été réalisés par les acteurs de la protection en faveur des droits des ré-fugiés face à un défi mondial sans précédent.

On peut tirer de nombreux points positifs de l’action humanitaire globale : une coordination efficace entre les acteurs internationaux et les pouvoirs publics ; la capacité réactive et adap-tative des réfugiés eux-mêmes et des acteurs de la protection des droits ; la générosité et la flexibilité des bailleurs de fonds dans les pre-mières phases de l’action humanitaire.

Dans l’ensemble, toutefois, ces interventions collectives n’ont pas permis de garantir pleine-ment la protection des droits des réfugiés de manière exhaustive et cohérente dans tous les pays et pour la totalité des droits sur lesquels porte cette évaluation. De nombreux indices prouvent que les droits ont reçu un traitement inégal ; en outre, l’action humanitaire n’a pas su anticiper l’ampleur des besoins des enfants, des femmes et des filles en matière de protec-tion de leurs droits, non plus que les besoins spécifiques de certains réfugiés tels que les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

Action humanitaire collective en réponse au COVID-19 dans le domaine de la protection des droits des réfugiés : droits couverts et per-tinence Dans de nombreux pays les mesures adoptées pour lutter contre la propagation du COVID-19 n’étaient pas conformes au droit internatio-nal : nombreux sont les cas où le principe de non-refoulement à la frontière, l’interdiction des expulsions collectives et le droit de dépo-ser une demande d’asile n’ont pas été respec-tés. Il existe également des preuves irréfutables qui attestent d’expulsions et de refoulements immédiats à la frontière, en mer et sur terre, ainsi que de refoulements indirects. Suite à la fermeture des frontières et au confinement, les pouvoirs publics et les acteurs de la protec-tion des droits ont vu également leurs capaci-tés diminuer pour réinstaller les réfugiés dans des pays tiers, ce qui a entrainé qu’un nombre croissant de réfugiés a traversé les frontières de façon illégale. En rappelant les États à leurs obligations internationales au début de la pan-démie de COVID-19, les interventions du HCR ont eu des effets positifs, mais le respect des obligations était loin d’être général. Les me-sures adoptées au cœur de la pandémie ont restreint l’accès à la protection internationale et ont durci les politiques d’asile ; quoique temporaires dans certains pays, d’autres pays ont aggravé ces mesures, et des obstacles per-sistent toujours en 2022.