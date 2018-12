Etude du CMADM : la conception et la mise en œuvre de campagnes d’information sur la migration nécessitent de meilleures données

Berlin - Un nouveau rapport du Centre mondial d’analyse des données sur la migration (CMADM) révèle que la base de données pour alimenter les campagnes d’information relatives à la migration est limitée. Evaluating the Impact of Information Campaigns in the Field of Migration révèle la rareté des évaluations rigoureuses sur les effets que peuvent avoir les différents types de campagnes d’information sur des groupes ciblés distincts, malgré l’utilisation généralisée de ces campagnes ciblant les migrants potentiels.

Une étude de l'OIM réalisé en 2017 a révélé que plus de la moitié des migrants interrogés dans les centres de transit de l’OIM au Niger en 2016 ont déclaré qu’ils n’avaient pas cherché à obtenir des informations sur la migration avant de partir. Parmi ceux qui l’avaient fait, 74 pour cent ont déclaré avoir été mal informés sur les risques, et plus généralement, sur les conditions du périple, et s’être essentiellement fiés aux informations données par la famille ou des amis.

Les migrants débutent souvent leur périple avec peu d’informations ou des informations subjectives. Ils finissent souvent par se retrouver dans des situations de vulnérabilité en devenant des victimes de trafic illicite ou de traite.

Ce nouveau rapport du CMADM repose sur l’examen systématique de données de 60 études issues de quatre continents (Afrique, Amériques, Asie et Europe), ciblant les migrants potentiels et les trafiquants ainsi que les communautés dans leur ensemble. Le CMADM a examiné 60 rapports d’évaluation dont environ la moitié ont été publiés.

Le CMADM a appris que les activités sous forme d’ateliers et les programmes ou annonces à la TV étaient les moyens de communication les plus populaires pour les campagnes mentionnées dans les 60 études. Bon nombre de ces évaluations mentionnaient le nombre et le profil des destinataires ou bénéficiaires de la campagne. Cependant, dans la plupart des cas, l’impact n’était pas directement évalué. La plupart des évaluations disponibles reposaient sur des faits anecdotiques ou des sondages transversaux d’un petit échantillon de participants, interrogés au hasard, ne permettant donc pas de généraliser les résultats.

Le manque d’objectif et/ou de groupe cible clairement défini pour les campagnes d’information est l’un des problèmes les plus courants qui limitent les tentatives d’évaluation.

L’évaluation de l’impact des campagnes d’information peut être méthodologiquement difficile et coûteux, car la collecte des données doit être intensive. Toutefois, la fiabilité et la collecte systématique des données sont cruciales pour aider les responsables politiques à concevoir des campagnes d’information plus efficaces sur la migration qui répondent aux besoins d’information des groupes ciblés et réduisent ainsi les risques et les vulnérabilités pour les migrants pendant leur périple.

Des évaluations de l’impact rigoureuses et transparentes sont nécessaires pour promouvoir l’apprentissage commun dans ce domaine. « L’amélioration des données sur l’impact des campagnes d’information doit être encouragée et davantage d’évaluations doivent être rendues publiques, quels que soient leurs résultats », a déclaré jasper Tjaden, co-auteur de l’étude.

La promotion d’évaluations plus rigoureuses correspond à l’Objectif 3 du [Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières) récemment adopté, qui souligne l’importance de « fournir dans les meilleurs délais des informations exactes à toutes les étapes de la migration » et appelle à mener davantage de « campagnes d’information factuelles. »

Ce rapport fait partie de la série de rapports thématiques sur l’itinéraire de la Méditerranée centrale, lancée par le CMADM de l’OIM dans le but de fournir des informations exactes, complètes et orientées vers l’action politique sur les questions clés relatives à la migration le long de l’itinéraire de la Méditerranée centrale.

La série est publiée dans le cadre du Programme Safety, Support and Solutions mis en œuvre par l’OIM et financé par le Département britannique pour le développement international (DFID).

Pour plus d’informations, veuillez contacter le CMADM, Jasper Dan Tjaden, Tel. +4930 27877822, email jtjaden@iom.int ou Stylia Kampani, Tel. +493027877816, email : skampani@iom.int