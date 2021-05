Ensemble pour réinventer un avenir meilleur pour les populations du Sahel

COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONJOINT

Le G5 Sahel et les Nations Unies se sont engagés pour renforcer leur partenariat et la mise en œuvre de projets conjoints

Dakar, le 21 Mai 2021 – À la suite de la rencontre de concertation entre les responsables du G5 Sahel et des Nations Unies, les 20 et 21 mai 2021, en présence du Ministre de l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération Internationale du Tchad et Président du Conseil des Ministres (PCM) du G5 Sahel, du Secrétaire exécutif du G5 Sahel, du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, et du Coordonnateur Spécial des Nations Unies pour le Développement au Sahel, une déclaration a été adoptée réaffirmant l’importance du partenariat en cours et l’exigence d’une amélioration de la mise en œuvre des actions communes en droite ligne avec la Stratégie de Développement et de Sécurité du G5 Sahel, et la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel (SINUS).

Cet évènement majeur, à l’initiative du Secrétariat exécutif du G5 Sahel et du Coordonnateur Spécial des Nations Unies pour le Développement au Sahel, a rassemblé une importante délégation. Elle comprenait notamment les Chef des Départements du G5 Sahel (Défense et de la sécurité ; Gouvernance ; Infrastructures ; Résilience et Développement humain) ; la Représentante spéciale adjointe au Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS) ; les Directeurs Régionaux des agences, fonds et programmes des Nations Unies présents à Dakar ; les Coordonnateurs Résidents du système des Nations Unies dans les pays du G5 Sahel et les points focaux techniques de la SINUS.

« Les Nations Unies doivent plus que jamais jouer un rôle de leader dans le travail de plaidoyer international au bénéfice du G5 Sahel. La crise multiforme dans notre espace régional se complexifie, elle s’intensifie et s’étend même de plus en plus au-delà du Sahel. Aussi, il nous parait primordial d’accroître la mobilisation internationale et d’accélérer les actions pertinentes sur terrain, en synergie avec les parties prenantes appropriées. Tel est l’essence du modus operandi au cœur de notre partenariat et que nous devons, et allons devoir parfaire » a déclaré Maman Sambo SIDIKOU, Secrétaire exécutif du G5 Sahel.

« Au nom des Nations Unies, je compte renforcer notre plaidoyer politique, au plus haut niveau des Etats concernés, et notamment pour soutenir la mise en œuvre des initiatives de décentralisation, de stabilisation et d’amélioration de la gouvernance » a déclaré le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Monsieur Mahamat Saleh ANNADIF.

« Nous devons investir dans le capital humain au Sahel. La région ne peut plus continuer de se priver de la moitié de son potentiel. Les femmes et les filles doivent avoir accès aux opportunités et outils permettant leur émancipation et leur succès. Un autre Sahel est possible mais il ne se fera pas sans sa jeunesse. Investissons dans la jeunesse sahélienne pour le développement et la paix durable » a déclaré M. Abdoulaye Mar DIEYE, Coordonnateur Spécial des Nations Unies pour le Développent au Sahel.

« Je voudrais nous exhorter à profiter de ce cadre de concertation pour lever des options de changement de paradigme dans nos interventions respectives et nos approches communes pour plus d’efficacité et d’efficience au profit des populations, particulièrement dans les zones fragiles » a déclaré Dr. Issa DOUBRAGNE, Président du Conseil de ministres du G5 Sahel.

La rencontre a permis de formuler des recommandations pour l’optimisation de la mise en œuvre de projets conjoints, notamment à travers l’engagement des deux entités à promouvoir un changement de narratif sur le Sahel afin de mieux valoriser les richesses et les opportunités de la région, et renforcer le plaidoyer politique pour traiter les causes profondes des crises.

A propos du G5 Sahel

Le G5 Sahel est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale, créé en 2014 entre le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Abordant dans une approche intégrée les questions de développement et de sécurité, l’organisation s’est dotée d’une Stratégie pour le développement et la sécurité des pays du G5 Sahel (SDS). L’instrument de mise en œuvre de la SDS est le Programme d’investissements prioritaires (PIP) qui couvre la période 2019-2021. Afin d’optimiser les résultats sur le terrain, surtout dans les zones les plus vulnérables, il a été adopté le Cadre d’actions prioritaires intégré (CAPI) qui consacre une démarche concentrée sur des zones jugées prioritaires avec des actions adaptées, ciblées et à impact rapide, intégrant sécurité, développement, action humanitaire, gouvernance et réconciliation.

Pour en savoir plus, visitez :www.g5sahel.org

A propos de la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel (SINUS)

La SINUS a été élaborée en 2013 sur la base de la résolution 2056 du Conseil de Sécurité de l’ONU en réponse à la crise régionale. En 2017, la stratégie a été revue et recalibrée afin de mieux répondre à l'évolution des besoins et des priorités des populations et des gouvernements du Sahel, et d'apporter plus de cohérence, de coordination et d'efficacité à la réponse collective aux crises. En 2018, la mise en œuvre de la stratégie s'est concrétisée par l'opérationnalisation du Plan d'appui des Nations unies au Sahel (UNSP) - un instrument visant à améliorer la cohérence et la coordination sous UNISS, favoriser l’investissement pour une transformation des pays de la région, et s’assurer que l’aide au développement parviennent de façon efficiente aux populations du Sahel. La SINUS s'articule autour de trois grands domaines de soutien : la gouvernance, la résilience et la sécurité, formulés comme des objectifs stratégiques et organisés selon des thèmes clés.

Pour en savoir plus, visitez : https://unis-sahel.org/

