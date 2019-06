Enabel Rapport Annuel 2018

Stratégie

Fin 2017, le Parlement fédéral belge a approuvé la transformation de l’agence d’exécution de la coopération gouvernementale belge CTB en une agence de coordination et d’exécution de la politique belge en matière de développement, dénommée Enabel.

Cette naissance d’Enabel s’est accompagnée de la signature d’un nouveau contrat de gestion avec l’État belge, tenant compte du nouveau mandat lui ayant été conféré, qui a retenu neuf objectifs stratégiques à long terme pour remplir sa mission et réaliser sa vision.

Ces neuf objectifs à long terme sont regroupés au sein de sa carte stratégique, telle que présentée ci-dessous.

Ils visent à conjointement renforcer l’impact des actions d’Enabel au profit du développement des pays partenaires, avec une efficacité et une efficience accrues.