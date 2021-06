En quoi la diversité des équipes de leadership a influencé les décisions prises face à la crise sanitaire (COVID-19) au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

RÉSUMÉ

Le secteur humanitaire se trouve au centre de plusieurs inégalités qui ne cessent de se creuser dans le monde. Veiller à ce que les principes humanitaires et pratiques éthiques soutiennent le travail des organisations est essentielle pour leur crédibilité et légitimité. Récemment, alors que des mouvements sociaux ont dénoncé une discrimination et une injustice, les organisations et membres du secteur humanitaire ont participé plus activement dans des conversations remettant en cause les opérations et institutions de ce secteur afin de s’assurer que les personnes soient et restent au centre des préoccupations.

Ces conversations ont permis de se rendre compte que les organisations humanitaires peuvent faire davantage pour qu’il y ait une plus grande diversité au sein des équipes.

Cette recherche vise à mettre en lumière ces conversations sur la diversité et l’inclusion dans le secteur humanitaire, non pas en présentant des arguments en faveur d’une réforme (même si cela est tout aussi important) mais en démontrant l’importance d’avoir un grand nombre de perspectives et d’expériences au sein du leadership et de la prise de décision du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.