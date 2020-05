En première ligne : la riposte au COVID-19

Les équipements de protection individuelle, les radiodiffusions et les campagnes innovantes de distribution de moustiquaires sont autant de moyens déployés par les pays pour lutter contre le COVID-19, consolider les systèmes de santé et atténuer l’incidence de la pandémie sur les services essentiels liés au VIH, à la tuberculose et au paludisme. Afin de soutenir ces actions, le Fonds mondial fournit aux pays des financements immédiats. Voici quelques exemples de mesures déployées avec ces aides financières pour endiguer la pandémie qui nous menace tous.

Afghanistan

Aux fins de renforcer les capacités de diagnostic du COVID-19 et d’atténuer l’incidence de la pandémie sur les programmes de lutte antipaludique, l’Afghanistan accroît le nombre de centres de dépistage en dehors de Kaboul, la capitale, et achète des trousses de dépistage et des antiseptiques.

Bénin

À l’approche de la saison des pluies en Afrique occidentale et centrale, le Fonds mondial travaille avec ses partenaires à la mise en œuvre de nouvelles stratégies de distribution de moustiquaires, afin de protéger les familles du paludisme, malgré les bouleversements engendrés par le COVID-19. Pour la première fois, les agents de santé communautaires du pays sont allés frapper de porte en porte pour distribuer plus de 8 millions de moustiquaires sur tout le territoire. Quelque 5 500 agents communautaires ont été mobilisés afin de mener à bien cette activité essentielle en 20 jours seulement.

De plus, les appareils GeneXpert habituellement réservés au diagnostic des cas de tuberculose vont également servir au dépistage du COVID-19, et le pays a commandé 15 000 tests.

Bolivie

La Bolivie intensifie le diagnostic du COVID-19 et les soins aux personnes vivant avec le VIH, et a temporairement adapté les appareils GeneXpert afin d’étendre la couverture de diagnostic.

Burkina Faso

Au Sahel, où les systèmes de santé ont été fortement affaiblis par la crise sécuritaire et humanitaire, le Fonds mondial a aidé les pays à établir une riposte précoce à la pandémie. Au Burkina Faso, 3,2 millions d’euros ont été alloués à l’achat de 15 nouveaux respirateurs afin d’équiper les services d’urgence, d’équipements de test moléculaire afin de renforcer les capacités des laboratoires, d’équipements de protection individuelle, notamment des masques et des gants, pour 17 900 agents de santé communautaires à des fins de suivi des cas contacts et de continuité de leurs activités pendant la pandémie.

Cuba

Le Cuba renforce les capacités des laboratoires régionaux en matière de diagnostic moléculaire du COVID-19. À ces fins, le pays a passé commande de gants, de visières, de masques et de surblouses ; et veille à atténuer les effets de la pandémie sur les programmes de lutte contre le VIH.

El Salvador

Dans le cadre de la riposte au COVID-19 et de l’atténuation de son incidence sur les programmes de lutte contre la tuberculose, El Salvador achète des masques chirurgicaux, des masques de protection N95, du gel hydroalcoolique et des thermomètres.

Honduras

Soucieux d’endiguer la propagation du COVID-19 et d’en atténuer l’impact sur les programmes de lutte contre le paludisme, le Honduras a passé commande de 25 000 masques chirurgicaux et 5 000 masques de protection N95, et a mobilisé quatre respirateurs et un appareil mobile de radiographie.

Inde

L’Inde achète des équipements médicaux et renforce les capacités de ses laboratoires en matière de lutte contre la tuberculose et le COVID-19.

Malaisie

La Malaisie achète des équipements de protection tels que des masques et des gants, en soutien aux agents de proximité qui fournissent des services de prise en charge du VIH aux populations-clés telles que les travailleurs du sexe, les personnes transgenres et les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes.

Mali

Le Mali a utilisé une partie des financements du Fonds mondial pour confier à ses agents de santé et intervenants communautaires la charge d’identifier et de dépister les cas, et d’aider les populations à éviter les erreurs de diagnostic. À Mopti, la prochaine distribution de moustiquaires sera menée selon une démarche taillée sur mesure : dans les zones urbaines, elles se fera à domicile, tandis qu’en milieu rural, des points de distribution fixes seront mis en place, et les familles recevront davantage de moustiquaires afin de garantir la couverture sanitaire universelle. Les points de collecte seront ouverts sur plusieurs jours afin d’éviter les rassemblements importants. Trois régions supplémentaires déploieront leurs campagnes en juin, selon les mêmes modalités. Le Fonds mondial étudie également la possibilité de soutenir la production locale de masques et des distributions alimentaires auprès des populations les plus vulnérables : les travailleurs du sexe, les consommateurs de drogues injectables, les personnes vivant avec le VIH, les enfants vivant dans la rue, etc.

Moldova

Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 et du renforcement de la riposte au VIH et à la tuberculose, la Moldova a commandé 5 000 trousses de dépistage et des équipements de protection individuelle, et a déjà planifié d’autres commandes.

Mozambique

Avec le soutien de ses partenaires, dont le Fonds mondial, le Mozambique achète des équipements de protection individuelle pour les agents de santé, renforce les capacités de surveillance et de transport d’échantillons des laboratoires, et achète du matériel de dépistage de laboratoire afin de préparer la riposte au COVID-19 sur l’ensemble du territoire.

Niger

Au Niger, le Fonds mondial et ses partenaires soutiennent la riposte du pays à la pandémie à travers un renforcement des capacités des laboratoires en matière de diagnostic du COVID-19, l’achat d’équipement de biosécurité et l’élargissement du réseau d’appareils GeneXpert à l’échelle nationale.

Ouganda

Protéger les mères et leurs bébés du VIH pendant la pandémie de COVID-19

Soutien sans faille pour les jeunes vivant avec le VIH

Depuis que l’Ouganda a instauré des mesures de confinement dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, interdisant notamment les rassemblements publics, le UNYPA (Ugandan Network of Young People Living with HIV) a dû suspendre ses activités communautaires, par exemple les initiatives de proximité, de dialogue et de formation. Cette situation est problématique pour les jeunes vivant avec le VIH qui doivent avoir accès aux traitements antirétroviraux. Afin d’y remédier, le UNYPA se rend au domicile de chaque patient pour leur délivrer ces médicaments essentiels. Il négocie actuellement auprès des autorités l’obtention de véhicules supplémentaires afin de faciliter la tâche de ses intervenants.

« La plus grande difficulté pour les personnes vivant avec le VIH touchés par le COVID-19 réside dans leur incapacité à obtenir des médicaments essentiels, en raison de l’interdiction qui frappe actuellement tous les moyens de transport publics et privés », souligne Nicholas Niwagaba, directeur exécutif du UNYPA. « Face à cette situation, notre réseau de personnes vivant avec le VIH a décidé de livrer ces médicaments essentiels de porte en porte. Nous devons veiller à garantir l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive, de prise en charge du VIH, de la tuberculose et du paludisme, parallèlement à la riposte collective au COVID-19. »

Afin de soutenir le plan national de préparation et de riposte au COVID en Ouganda, le Fonds mondial fournit environ 4,5 millions de dollars US afin de lutter contre le COVID-19, consolider les systèmes de santé stratégiques et garantir la continuité des programmes essentiels de lutte contre les trois maladies. Dans le cadre de sa riposte initiale, le ministère de la Santé ougandais a privilégié l’achat d’équipement de protection individuelle à l’usage des agents de santé, et de tests de diagnostic du COVID-19. En parallèle, le Fonds mondial coordonne les actions avec son principal partenaire issu de la société civile afin de renforcer des modèles de prestation de services différenciés auprès des populations-clés et des personnes vivant avec le VIH en Ouganda.

Philippines

Les Philippines passent commande d’équipement de protection individuelle pour les agents de santé fournissant des services en lien avec la tuberculose et le COVID-19, notamment des gants, des produits antiseptiques, des visières, des masques et des surblouses.

République démocratique du Congo

Avec le concours de ses partenaires, dont le Fonds mondial, la République démocratique du Congo déploie des campagnes de prévention du COVID-19 et de sensibilisation à la pandémie dans la capitale Kinshasa et dans les régions alentour. Les crédits financent la diffusion de messages sur les chaînes de radio et de télévision, à travers l’affichage de publicités sur les bus ou de panneaux d’information, et par l’entremise de crieurs publics. Ceux-ci jouent un rôle important pour informer les populations de nombreux villages en Afrique. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ils sont chargés d’informer les communautés sur les règles élémentaires en matière de protection personnelle et d’hygiène. Le pays a tiré des enseignements importants de l’épidémie d’Ebola, dont la riposte avait été compliquée par la propagation de rumeurs et de fausses informations.