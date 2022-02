En Afrique, le personnel chargé de la lutte contre la polio renforce la riposte à la COVID-19

Brazzaville – Il y a deux ans, alors que l’Afrique intensifiait les efforts de riposte à la COVID-19, qui commençait à sévir sur le continent, tous les efforts ont été mobilisés afin d’endiguer la pandémie. Cela concernait aussi la mise à contribution de l’expertise, des effectifs et du vaste réseau du programme de la lutte contre la poliomyélite qui a permis de protéger la santé de millions d’enfants de la Région de l’impact dévastateur de l’infection par le poliovirus.

Ces deux dernières années, le personnel chargé de la lutte contre la polio, les systèmes de surveillance et les infrastructures de déploiement des vaccins ont joué un rôle central dans la riposte à la pandémie de COVID-19. À ce jour, 61 % des effectifs dédiés à la lutte contre la polio ont consacré l’essentiel de leur temps et de leur expertise à la riposte à la COVID-19 et au déploiement des vaccins. Au Bureau régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique, le programme de lutte contre la polio a, sous la direction du Dr Pascal Mkanda, collaboré étroitement avec les équipes de riposte d’urgence à la COVID-19 pour soutenir le déploiement rapide d’intervenants expérimentés et adapter des technologies et des outils innovants permettant un suivi en temps réel des activités de première ligne.

Au Nigéria, où la dernière infection par le poliovirus sauvage sur le continent a été vaincue, l’infrastructure de lutte contre la polio a joué un rôle central en facilitant la mise en place rapide d’une plateforme de lutte contre la COVID-19. Le centre d’opérations d’urgence du groupe spécial sur la polio a quant à lui été reconverti en un groupe spécial présidentiel pour la riposte à la pandémie. Des structures de surveillance, d’épidémiologie et de prévention des infections ont été rapidement mises en place à l’échelle nationale, pendant que des mesures de communication sur les risques et de participation communautaire ont été adoptées au niveau local. L’ensemble de ces mesures découlaient des structures de riposte à la polio. En Angola, le personnel chargé de la lutte contre la polio a contribué à la formation des équipes de vaccination et au soutien logistique de gestion des vaccins. De plus, au Cameroun, en plus de l’établissement d’un plan de déploiement de vaccins anti-COVID-19, l’équipe affectée à la lutte contre la polio a mis au point un plan de déploiement du vaccin et a fourni un appui essentiel à la gestion des données.

La riposte à la COVID-19 évolue et continue de s’appuyer sur l’expertise du programme de lutte contre la polio afin de garantir une riposte rapide et de qualité en Afrique. Même avant la pandémie, les ressources consacrées à la lutte contre la polio en Afrique étaient déployées pour soutenir la riposte aux autres urgences sanitaires, telles qu’Ebola et la fièvre jaune. Conserver ce personnel et ces infrastructures est essentiel pour soutenir les systèmes de santé, les campagnes de vaccination et la riposte d’urgence à la COVID-19 et à de futures menaces sanitaires.