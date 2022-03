En Afrique, l’adhésion à la vaccination contre la COVID-19 augmente de 15 %

Brazzaville, 17 mars 2022 – En Afrique, l’adhésion à la vaccination contre la COVID-19 a augmenté de 15 % entre janvier et février, avec l’organisation par plusieurs pays de campagnes de vaccination de masse afin d’élargir la couverture vaccinale et de protéger les populations contre les effets nuisibles du virus sur la santé.

Environ 62 millions de doses ont été administrées sur le continent en février, contre 54 millions en janvier. La hausse a été obtenue principalement grâce à des campagnes de vaccination dans des pays peuplés, comme la République démocratique du Congo, l’Éthiopie, le Kenya et le Nigéria. Pour stimuler l’adhésion à la vaccination contre la COVID-19, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’UNICEF, Gavi, l’Alliance du vaccin, et d’autres partenaires, soutiennent la tenue de campagnes de vaccination de masse dans au moins 10 pays prioritaires afin d’atteindre 100 millions de personnes d’ici la fin avril 2022.

Une campagne de vaccination de masse en Éthiopie a, par exemple, permis d’augmenter le nombre de doses administrées de 136 % entre le 23 janvier et le 6 mars 2022. Au Kenya, une campagne de vaccination de masse de deux semaines, début février, s’est conclue sur une moyenne de 200 000 personnes vaccinées par jour, par rapport à 70 000 avant la campagne. Bien qu’elle ne mène pas de campagnes de vaccination de masse, la Tanzanie a vu une hausse de 152 % du nombre de vaccins administrés entre janvier et février.

« Les campagnes de vaccination ont insufflé une dynamique positive à la lutte contre la pandémie en Afrique. L’impact de la COVID-19 sur nos vies s’amenuise à chaque fois qu’une personne en plus se fait vacciner », a déclaré la Dre Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique. « Ce progrès est le bienvenu, mais le rythme de la vaccination sur le continent doit encore être multiplié par neuf pour que nous atteignions notre objectif, consistant à vacciner 70 % de la population d’ici juin 2022. »

À ce jour, le continent a entièrement vacciné seulement 15 % de la population adulte. Sur les 714 millions de doses reçues jusqu’à présent, 435 millions (61 %) ont été administrées. Quinze pays n'ont pas encore atteint l’objectif de 10 % de leur population vaccinée. Vingt-et-un pays africains ont entièrement vacciné entre 10 % et 19 % de leur population. Cinq pays ont entièrement vacciné entre 40 % et 69 % de leur population. Seuls Maurice et les Seychelles ont dépassé les 70 % de couverture vaccinale.

Les premiers enseignements tirés du soutien multipartenaire fourni aux pays montrent que la diversification des stratégies de vaccination, parmi lesquelles les campagnes de vaccination de masse et une forte implication communautaire, permet aux pays d’atteindre un plus grand nombre de personnes rapidement. Un engagement et un fort leadership politiques à tous les niveaux sont essentiels pour obtenir des résultats positifs. Une coordination efficace et un financement suffisant pour supporter les coûts opérationnels jouent un rôle central dans le succès des programmes de vaccination contre la COVID-19.

Alors que l’Afrique fait tout son possible pour renforcer l’adhésion à la vaccination, le continent connaît un déclin soutenu du nombre de nouveaux cas de COVID-19. Le nombre de cas signalés a chuté pendant neuf semaines consécutives depuis le pic de la quatrième vague début janvier. Le continent a enregistré une diminution de 10 % du nombre de cas lors de la semaine qui s’est terminée le 13 mars, par rapport à la semaine précédente. Le nombre de décès a chuté de 37 % au cours de la même période.

« Bien que le continent enregistre de moins en moins de cas, cela ne signale pas la fin de la pandémie. Nous devons profiter au maximum de cette opportunité pour protéger le plus grand nombre de personnes possible avec le vaccin et ne laisser aucun espace à une possible résurgence de la COVID-19 », a déclaré la Dre Moeti. « Alors que la perception du risque lié à la COVID-19 parmi les populations diminue et que les mesures de prévention sont levées, notre défi est de nous assurer que les pays continuent de généraliser l’adoption du vaccin. »