En 2050, deux personnes sur trois vivront dans des villes déjà consommatrices de plus de deux tiers de l’énergie et responsables de 70% des émissions de CO2, prévient M. Guterres

SG/SM/19835-OBV/1931

On trouvera ci-après le message du Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, à l’occasion de la Journée mondiale des villes, célébrée le 31 octobre:

Plus de la moitié des habitants de la planète vit actuellement en ville. D’ici à 2050, ce sera le cas de deux personnes sur trois. L’essentiel des logements et infrastructures dont aura besoin ce monde toujours plus urbanisé reste à construire. Il faudra même bâtir de nouvelles villes. Il s’agit là d’une occasion exceptionnelle de trouver et de mettre en œuvre des solutions qui permettent de faire face à la crise climatique et d’ouvrir la voie à un avenir durable.

Au niveau mondial, les villes consomment plus des deux tiers de l’énergie et sont à l’origine de plus de 70% des émissions de CO2. Les choix qui seront faits en matière d’infrastructures urbaines dans les décennies à venir –qu’il s’agisse d’urbanisme, de rendement énergétique, de production d’énergie ou de transports– auront une incidence décisive sur les rejets de gaz à effet de serre. C’est bien dans les villes que se décidera l’issue de la bataille du climat.

Les villes n’ont pas seulement une immense empreinte carbone: elles génèrent aussi plus de 80% du produit intérieur brut mondial. Étant donné la place centrale qu’elles occupent dans l’éducation et l’entrepreneuriat, elles sont des pôles d’innovation et de créativité, où les jeunes jouent souvent un rôle moteur.

Des transports publics électriques à l’énergie renouvelable, en passant par une meilleure gestion des déchets, nombre de solutions nécessaires pour assurer la transition vers un avenir durable et sobre en carbone existent déjà. Partout dans le monde, des villes sont en train de les mettre en pratique. Ce changement est très encourageant, mais il faut qu’il devienne la nouvelle norme. Le moment est venu de prendre des mesures ambitieuses.

La Journée mondiale des villes vient clore le mois « d’octobre urbain », qui vise à mieux faire connaître les problèmes et les succès que rencontrent les villes, ainsi que la question de la durabilité urbaine. Alors que ce mois touche à sa fin, prenons l’engagement de faire nôtres les idées novatrices qui nous permettront d’offrir une vie meilleure aux générations futures et nous donneront les clefs d’un développement urbain durable et inclusif, au bénéfice de toutes et tous.

