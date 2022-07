El estado en el que nos hallamos: Hacia el fin del sexismo en las leyes de nacionalidad - Edición 2022 - Actualización frente a un contexto mundial perturbado

INTRODUCCIÓN

Hemos observado avances significativos en la consecución de la igualdad en las leyes de nacionalidad. En este sentido, 19 países están llevando a cabo reformas jurídicas parciales o totales y asumiendo importantes compromisos a nivel regional y global. Equality Now comenzó hace casi una década una profunda labor global de promoción de reformas de las leyes sobre nacionalidad y ciudadanía que son discriminatorias. Tan solo desde la publicación en marzo de 2016 de Estado en el que nos hallamos: fin del sexismo en las leyes de nacionalidad, cuatro de los países que destacamos (Guinea, Lesoto, Nauru e Islas Salomón) han alcanzado la igualdad jurídica plena en materia de derechos de nacionalidad, y otros ocho países han logrado importantes reformas o bien han dado grandes pasos hacia su realización. Los movimientos y coaliciones feministas, entre los que se encuentra la Campaña Mundial por la Igualdad de Derechos de Nacionalidad (Global Campaign for Equal Nationality Rights), de la cual Equality Now es un miembro fundador e integrante de su comité directivo, han contribuido significativamente a estos avances.

Sin embargo, pese a este progreso, en casi 50 países (es decir, el 25 % de los Estados miembros de las Naciones Unidas) sigue habiendo leyes de nacionalidad que discriminan en razón del sexo. La discriminación en las leyes de nacionalidad tiene un impacto enorme en las mujeres y sus familias que, a menudo, viola sus derechos a la salud, la educación, el empleo y la no discriminación por motivos de raza, etnia, religión, etc. Y también restringe la participación de las mujeres en la vida pública. Además, las mujeres se encuentran menos protegidas frente a la violencia de género, dado que les resulta más difícil salir de una relación de maltrato cuando su ciudadanía y/o la de sus hijos/as depende de un cónyuge maltratador. Las niñas, además, incluso se ven expuestas a caer en el matrimonio infantil para adquirir la condición legal de ciudadanas.

La pandemia de COVID-19 y los conflictos armados o políticos y los desplazamientos provocados por otras crisis han exacerbado los efectos de las leyes discriminatorias en razón del género, lo cual ha incrementado los casos de separación familiar, apatridia y otros padecimientos injustos e innecesarios, como consecuencia del comportamiento patriarcal y la desigualdad en las relaciones de poder.

Cuando se cerraron las fronteras durante la pandemia, los/ as hijos/as de padres varones no ciudadanos que residían en países con leyes de nacionalidad discriminatorias a menudo se vieron impedidos de regresar a su país debido a la falta de reconocimiento estatal de su derecho a tener la ciudadanía de su madre. Dentro de algunos países, las mujeres con cónyuges e hijos/as no ciudadanos/as sufrieron la denegación de ayudas familiares y prestaciones sociales relacionadas con la pandemia.

Al abordar los derechos en materia de nacionalidad, y la igualdad jurídica en general, es fundamental emplear un enfoque ecosistémico, comenzando por garantizar y hacer respetar la igualdad constitucional. Por ejemplo, si la constitución de los Estados Unidos hubiese incorporado la Enmienda para la Igualdad de Derechos (ERA, por sus siglas en inglés), las disposiciones relativas a la nacionalidad de ese país que discriminaban en razón del sexo con base en la residencia bien podrían haberse derogado antes. Además, con dicha enmienda también podrían derogarse otras disposiciones sobre nacionalidad aún vigentes en los EE. UU. que se basan en estereotipos de género y los alimentan. Por otra parte, muchos países siguen teniendo disposiciones contradictorias en sus leyes sobre nacionalidad o ciudadanía, que deben armonizarse con las disposiciones sobre ciudadanía y/o igualdad de sus respectivas constituciones. Otras leyes, regulaciones y procedimientos atinentes a los derechos de nacionalidad que deberían someterse a escrutinio e instituirse incluyen la inscripción de los nacimientos y matrimonios, entre otros.

En este contexto en el que el mundo está recomponiéndose de la pandemia de COVID-19, esperamos que los gobiernos hallen una nueva inspiración para llevar a cabo todas las reformas legales necesarias para que todas las mujeres y los hombres puedan gozar de igualdad de derechos en materia de nacionalidad y participar como ciudadanos/as plenos/as en todos los niveles de la sociedad.