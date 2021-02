Effets de la maladie à coronavirus 2019 sur les différentes formes de vente et d’exploitation sexuelle d’enfants - Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants, y compris la prostitution des enfants et (A/HRC/46/31)

Conseil des droits de l’homme

Quarante-sixième session

22 février-19 mars 2021

Point 3 de l’ordre du jour

Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement

Résumé

Dans le présent rapport, la Rapporteuse spéciale sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants, y compris la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et autres contenus montrant des violences sexuelles sur enfant, Mama Fatima Singhateh, traite principalement des effets de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) sur les différentes formes de vente et d’exploitation sexuelle d’enfants et sur l’aggravation du risque que de telles infractions soient commises. La Rapporteuse spéciale décrit les facteurs de répulsion et d’attraction, ainsi que les difficultés et les bonnes pratiques en matière de protection, et elle formule des recommandations quant aux mesures à prendre face aux risques accrus de vente et d’exploitation sexuelle d’enfants, en ligne et hors ligne, pendant et après la crise et les périodes de confinement liées à la COVID-19.