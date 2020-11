Éducation en situations d'urgence cadre de compétences

BUT

Le cadre de compétences de l'ESU s'appuie sur les Normes Minimales de l'INEE pour articuler un ensemble de compétences requises, valorisées et reconnues pour les secteurs humanitaires et de l'Éducation en Situations d'Urgence. Il décrit de manière générale les normes de performance attendues pour un certain nombre de compétences qui peuvent être appliquées à différents rôles. Le cadre fournit un lexique commun pour les principales compétences humanitaires et techniques et définit les connaissances, les compétences et les attributs attendus pour chacune.

Le cadre vise à éclairer le recrutement du personnel, l'apprentissage et le perfectionnement professionnel, la gestion du rendement, la planification et la conception organisationnelle. Il s'agit d'un guide sectoriel visant à faire progresser la responsabilité, l'efficacité et la prévisibilité de la préparation, de la réponse et du rétablissement de l'éducation pour les populations touchées.

Le cadre est principalement destiné à être utilisé par les praticiens de l'ESU dans des contextes humanitaires. Cependant, il est également pertinent à l'appui de la planification et de la préparation aux situations d'urgence, au niveau mondial et dans les contextes de développement. Il est préférable de l'utiliser conjointement avec le Cadre de Compétences Humanitaires de Base (CHCF) et, le cas échéant, l'Alliance pour la Protection de l’Enfance dans l’Action Humanitaire (CPHA) (en particulier la compétence 5.4 intégrant le CPHA et l'éducation). Il est transférable selon les personnes, les pays et les cultures et peut être un outil précieux pour le développement professionnel aux niveaux débutant, intermédiaire et supérieur.