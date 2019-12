Sommaire

Éducation des réfugiés 2030 : Une stratégie pour l’inclusion des réfugiés vise à contribuer aux objectifs suivants du Pacte mondial sur les réfugiés :

Alléger la pression sur les pays d’accueil

Renforcer l’autonomie des réfugiés

Favoriser les conditions de retour dans les pays d’origine en sécurité et dans la dignité

La stratégie s’appuie sur les enseignements tirés de l’expérience acquise en matière d’éducation parallèle pour les réfugiés, dont il est rendu compte dans le Rapport sur l’éducation des réfugiés de 2011, et sur l’expérience acquise lors du passage à la prestation de services éducatifs nationaux dans un large éventail de contextes distincts à la suite des orientations fournies dans la Stratégie pour l’éducation des réfugiés 2012-2016 du HCR. Elle s’appuie également sur la collaboration et les innovations des partenaires et du HCR, sur des partenariats nouveaux ou élargis avec les ministères de l’Éducation et de la Planification, les jeunes réfugiés, la société civile, les donateurs humanitaires et de développement et le secteur privé, sur une capacité interne accrue du HCR et sur des engagements internationaux significatifs liés au Pacte mondial sur les réfugiés.

En tant que chef de file en matière de protection des réfugiés, le HCR maintient son engagement et son soutien en faveur des réfugiés et des pays d’accueil jusqu’à ce que des solutions pour tous les réfugiés soient identifiées. Le HCR possède près de 70 ans d’expérience dans l’élaboration de cadres juridiques, de politiques, d’orientations et de programmes fondés sur les résultats du suivi et de l’évaluation, des évaluations participatives annuelles et des recherches sur et avec les communautés de réfugiés. Il travaille quotidiennement et directement avec les réfugiés, les gouvernements et les partenaires sur le terrain, aux niveaux national, régional et mondial. Il assume donc un rôle de chef de file mondial pour faire en sorte que les décisions et les mesures relatives à l’éducation des réfugiés dans les situations d’urgence et les situations prolongées soient examinées à la lumière des cadres juridiques, de l’expérience historique et des nouvelles tendances en matière de déplacement. Le HCR vise à attirer l’attention sur les besoins éducatifs des communautés d’accueil, à créer les conditions d’un partenariat et d’une action qui renforcent les systèmes éducatifs au bénéfice de tous les élèves, à tirer parti des atouts spécifiques de différents partenaires dans des situations diverses pour améliorer la cohérence entre les groupes de population et à apporter des contributions significatives et concertées aux objectifs de l’Agenda mondial pour l’éducation 2030 (Agenda 2030).