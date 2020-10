Droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association - Note du Secrétaire général (A/75/184)

Conformément aux résolutions 15/21, 32/32 et 41/12 du Conseil des droits de l’homme, le Secrétaire général a l’honneur de transmettre à l’Assemblée générale le rapport du Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, Clément N. Voule.

Résumé

Dans le présent rapport, le Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, Clément N. Voule, reconnaît et souligne la contribution des femmes, dans le cadre de la société civile et du militantisme, à la promotion de la démocratie, de la paix et du développement durable, et examine les obstacles, les actes de représailles et les contrecoups de genre et intersectionnels auxquels les femmes doivent faire face lorsqu’elles aspirent exercer pleinement et dans des conditions d’égalité leurs droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association. Le Rapporteur spécial formule des recommandations visant à promouvoir un environnement favorable aux droits des femmes de se réunir et de s’associer.

I. Introduction

Des femmes de tous âges et de tous horizons, travaillant ensemble et de manière créative, dirigent et inspirent des mouvements sociaux, des manifestations pacifiques et des initiatives issues de la société civile qui visent à transformer les structures sociales, politiques et économiques établies. Elles sont à l’avant-garde des luttes mondiales les plus urgentes actuelles, notamment en s’attaquant aux plus grands obstacles qui entravent la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et en réagissant à la pandémie de coronavirus (COVID-19). Qu’il s’agisse de dénoncer la militarisation et les pratiques policières discriminatoires, de lutter contre la pauvreté et les inégalités économiques, de reconquérir la démocratie et la liberté politique, de faire progresser les droits des femmes et l’égalité des genres, de renforcer les communautés ou de tenter d’instaurer un travail équitable et une justice climatique, les femmes sont les moteurs du changement dans le monde entier.

L’exercice des droits à la liberté de réunion pacifique et d’association est essentiel pour ces mouvements et initiatives. Ces libertés fondamentales donnent à chaque femme les moyens « d’exprimer des opinions politiques, de s’adonner à des activités littéraires et artistiques et à d’autres occupations culturelles, économiques et sociales, de pratiquer sa religion ou sa croyance, de former des syndicats et des coopératives ou d’y adhérer, et de choisir pour représenter ses intérêts des dirigeants qui ont à rendre des comptes ». Néanmoins, malgré leur importance vitale, les voix des femmes et leurs contributions au militantisme et à la société civile continuent d’être sous-évaluées, sous-financées et ébranlées. Même si des progrès significatifs ont été accomplis s’agissant de garantir la participation des femmes à la vie publique, des acteurs étatiques et non étatiques continuent de bafouer les droits des femmes à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, tant en ligne qu’ailleurs. Dans bien des cas, la situation s’est même détériorée et de nombreuses femmes subissent une augmentation des violations graves de ces libertés fondamentales et doivent faire face à des réactions hostiles à l’égalité des genres. La pandémie de COVID-19 a exacerbé nombre de ces difficultés et contraintes.

Dans le présent rapport, le Rapporteur spécial reconnaît et souligne la contribution considérable aux droits humains, à la paix et au développement durable qu’apportent les femmes en exerçant leurs droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, et examine les restrictions de genre et intersectionnelles auxquelles elles se heurtent lorsqu’elles aspirent à exercer ces libertés. Le rapport se termine par des recommandations formulées à l’intention des États et d’autres parties prenantes afin de promouvoir un environnement permettant aux femmes d’exercer leurs droits de se réunir et de s’associer. Il est présenté conformément à la résolution 15/21 du Conseil des droits de l’homme, qui donne au Rapporteur spécial un mandat explicite pour « intégrer la problématique hommes-femmes dans toutes les activités relevant de son mandat ».

Le rapport s’appuie sur les expériences et les témoignages de femmes interrogées dans le cadre de la préparation du présent rapport à l’occasion d’une consultation en ligne menée auprès de la société civile, organisée par le Rapporteur spécial le 10 juin 2020. Il se fonde également sur les conclusions de visites de pays, sur les communications envoyées aux États et sur les nombreuses discussions du Rapporteur spécial avec des femmes de la société civile. En outre, le rapport repose sur les travaux de divers organismes des Nations Unies, d’organes conventionnels et de procédures spéciales, notamment sur les rapports thématiques du titulaire du mandat. Le Rapporteur spécial a pu bénéficier de quinze contributions d’États, de trente-quatre contributions d’organisations de la société civile et de six contributions d’institutions nationales des droits de l’homme.