Droits de l’homme et justice transitionnelle - Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (A/HRC/49/39)

Conseil des droits de l’homme

Quarante-neuvième session

28 février-1

er avril 2022

Points 2 et 3 de l’ordre du jour

Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies

aux droits de l’homme et rapports du Haut-Commissariat

et du Secrétaire général

Promotion et protection de tous les droits de l’homme,

civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,

y compris le droit au développement

Résumé

Dans le présent rapport, soumis en application de la résolution 42/17 du Conseil des droits de l’homme, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme étudie les liens entre la justice transitionnelle, la pérennisation de la paix et le développement durable, et met en lumière les objectifs communs à ces trois domaines d’action. Il avance que la justice transitionnelle peut concourir à la pérennisation de la paix et au développement durable en ce qu’elle instaure la confiance, donne des moyens d’action aux populations, favorise l’inclusion, fait progresser l’égalité des sexes et traite les causes profondes des violations graves des droits de l’homme, toutes mesures qui ont des effets préventifs.

Le Haut-Commissariat met en évidence cinq moyens de maximiser la contribution de la justice transitionnelle à la pérennisation de la paix et au développement durable, à savoir : a) prendre systématiquement en compte le contexte historique dans lequel s’inscrivent les activités menées en faveur de la paix et du développement ; b) procéder à des analyses conjointes et intégrées, en mettant à chaque fois l’accent sur les conditions préalables à la création d’un environnement propice à la justice transitionnelle ; c) améliorer la collecte de données pour mieux mesurer l’efficacité des activités exécutées et les progrès accomplis, notamment en utilisant le cadre des objectifs de développement durable ; d) envisager la justice transitionnelle selon une approche axée sur l’être humain, qui vise à susciter un réel changement dans la vie des gens ; e) veiller à ce que la consultation et la participation du public soient considérées comme des processus continus.