DontGoViral : L'UNESCO et i4Policy lancent une campagne pour produire du contenu local pour lutter contre l’infodémie en Afrique

La pandémie du COVID-19 s'accompagne d'une infodémie, une propagation de la désinformation et de la mésinformation rendant difficile pour les gens de trouver des informations exactes. Afin de contribuer à la lutte contre ce problème, l'UNESCO, en partenariat avec le Innovation for Policy Foundation (i4Policy), lance une campagne en ligne visant à mettre à la disposition du public des contenus locaux sous licence libre afin d'informer les communautés africaines sur le COVID-19.

“Cette crise nous dit l'importance de la circulation d'informations fiables et de qualité à une époque où la désinformation et les rumeurs sont florissantes,” a déclaré la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay.

La campagne répondra au besoin urgent de garantir l'accès à des informations culturellement pertinentes et sous licence libre dans les langues africaines locales afin de faciliter la sensibilisation sur la manière d'atténuer la propagation du COVID-19 sur le continent.

Pour le lancement de la campagne, le musicien et membre du parlement ougandais Bobi Wine a annoncé qu'il accordait une licence ouverte à sa dernière chanson à succès "Corona Virus Alert", qu'il encourageait d'autres artistes à faire de même et qu'il invitait d'autres artistes et créateurs du monde entier à se joindre à la campagne #DontGoViral. Plus de 40 artistes ont demandé à traduire, remixer et adapter la chanson pour en assurer une diffusion maximale.

La pandémie du COVID-19 renforce la solidarité à travers l'Afrique. Les entrepreneurs et les communautés d'innovation, de l'Éthiopie au Rwanda et au Sénégal, ont directement aidé les autorités nationales à développer des technologies de l'information essentielles dans le domaine de la santé. Le partenaire de l'UNESCO dans cette campagne, i4Policy, a lancé un mouvement avec plus de 170 centres de communautés d'innovation dans 45 pays. Le groupe de travail sur la politique d'innovation en Afrique, une communauté de 21 membres, a rédigé une lettre ouverte aux gouvernements soulignant que "les valeurs d'une société ouverte sont plus importantes que jamais" et a appelé les gouvernements à activer leurs innovateurs et créateurs locaux pour arrêter la propagation du COVID-19.

On ne saurait surestimer la voix et l'influence des innovateurs et des artistes ainsi que le rôle des industries culturelles et créatives en matière d'information et de sensibilisation. Les artistes peuvent partager et amplifier des informations cruciales parmi les fans et les adeptes, atteignant un public immense en utilisant leur talent et diverses formes d'expressions culturelles pour s'engager auprès des gens en réponse à la crise.

La Convention de l'UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles reconnaît le rôle important que jouent les artistes travaillant dans la sphère numérique pour assurer des transformations sociales inclusives. La campagne #DontGoViral exploite la diversité culturelle dynamique du continent africain et ses innovateurs et créateurs de contenu pour assurer des réponses localement pertinentes pour lutter contre la désinformation et le COVID-19. Le directeur artistique de i4Policy, Marius Kamugisha, a souligné que "des crises comme celle-ci montrent l'importance de la culture". La première vidéo produite dans le cadre de cette campagne, #SeparateAndTogether, a été traduite dans plus d'une douzaine de langues dans les 48 heures suivant sa diffusion.

La campagne #DontGoViral est conçue pour activer les artistes et les entrepreneurs culturels à travers l'Afrique. Les participants à la campagne seront invités à s'assurer que tous les thèmes et les lignes directrices exprimés sont conformes à leur agence de santé officielle et aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'UNESCO soutient le développement de contenus sous licence libre, le crowdsourcing de traductions dans les langues africaines locales et la diffusion par tous les médias, y compris la radio et la télévision, à travers le continent pour atteindre les communautés hors ligne et les plus à risque.

Par l'intermédiaire des bureaux hors-siège de l'UNESCO sur le continent africain et de la communauté i4Policy dans toute l'Afrique, cette campagne atteindra les espaces communautaires dans au moins 45 pays africains pour accueillir virtuellement, mobiliser et développer des campagnes d'information afin d'aider les agences de santé nationales et mondiales à atteindre les communautés les plus à risque et à lutter contre la diffusion de la désinformation. En outre, cette campagne mobilise des collectifs du monde entier, y compris des labels d'enregistrement comme RM Societe, en s'appuyant sur leur expérience comme "We are the World 25 to Haiti" et sur une joint-venture avec Sony ATV pour donner aux principaux producteurs et écrivains africains l'occasion de diffuser les sons et les voix du continent dans le monde entier.

L'UNESCO s'engage activement à soutenir le partage de l'information et la lutte contre la désinformation, notamment par l'accès à l'information dans les langues locales, pour combattre la pandémie du COVID-19. L'Organisation se consacre à assurer le libre accès à l'information scientifique, à exploiter la puissance de la diversité des contenus créatifs et des créateurs sur le continent, et à combattre la désinformation autour de la pandémie par l'innovation collective et les partenariats continentaux.

Vous souhaitez participer ? Commencez à créer ! #ShareInformation and #DontGoViral!

Pour plus d'informations sur la campagne, cliquez ici : DontGoViral.wiki

Soumettez votre contenu ici : bit.ly/dontgoviral_fr

Contact:

Sasha Rubel : s.rubel@unesco.org

Pour plus d'informations sur les actions visant à soutenir les médias, à améliorer l'accès à l'information et à exploiter les technologies numériques dans la lutte contre la pandémie, consultez le site :