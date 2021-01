Document de référence : la COVID-19 dans le contexte des déplacements forcés : perspectives du moyen-orient et d’Afrique de l’Est

Ce document de référence considère comment la pandémie de COVID-19 contribue à accentuer les vulnérabilités existantes des populations déplacées de force par la guerre (réfugiés, demandeurs d’asile, personnes déplacées internes et personnes apatrides), en Afrique de l’Est et au Moyen-Orient. Outre la menace sanitaire dévastatrice que représente la pandémie, les mesures de confinement imposées par les gouvernements pour réduire la transmission touchent les populations déplacées de force de manière démesurée, contribuant à renforcer la pauvreté, la xénophobie et à créer de nouveaux problèmes de protection humanitaire. Compte tenu des exigences exceptionnelles en matière de distanciation physique liées à cette pandémie qui renforcent la tendance globale à la localisation des interventions humanitaires, nous décrivons également certaines des réponses locales contre la COVID-19 mises en œuvre par les communautés déplacées de force et les intervenants humanitaires au début de l’épidémie. Nous concluons en proposant des suggestions sur la façon dont une inclusion plus importante est susceptible d’aider à réduire la vulnérabilité des personnes déplacées à la COVID-19.

Ce document de référence est basé sur une revue rapide de la littérature grise et publiée existante ainsi que sur des communications personnelles avec les intervenants humanitaires, les experts en sciences sociales et les représentants d’organisations locales œuvrant au sein de diverses zones de déplacement au Moyen-Orient et en Afrique de l’Est. Il a été réalisé par la Plateforme Social Science in Humanitarian Action (SSHAP) et par le projet RECAP à la London School of Hygiene & Tropical Medicine. Il a été dirigé par par Diane Duclos et Jennifer Palmer.

Des considérations clés résumant la manière dont les intervenants humanitaires, les organisations de la société civile et les ministères ayant des responsabilités spécifiques envers les personnes déplacées peuvent réduire les vulnérabilités dans le cadre de cette pandémie sont disponibles dans un document d’informations plus court: https://www.socialscienceinaction.org/resources/operational-consideratio...