Document d’apprentissage de la SLH: L’EAH et les personnes âgées - Septembre 2022 | Numéro 12

Introduction

Aujourd’hui, à travers le monde, on peut espérer vivre jusqu’à la soixantaine et au-delà. Il est estimé qu’il y a environ 900 millions de personnes âgées (de 60 ans et plus) dans le monde, soit quelque 13 pour cent de la population. À l’échelle planétaire, une personne sur six (1,5 milliard) aura 65 ans ou plus d’ici à 2050, et le nombre de personnes âgées de 80 ans ou plus devrait atteindre 426 millions (OMS 2021a). De plus, près de la moitié des personnes âgées dans le monde sont en situation de handicap (Aperçu humanitaire mondial 2021). La pandémie de COVID-19 a permis de faire la lumière sur les besoins spécifiques des personnes âgées en tant que groupe plus susceptible d’être victime d’une maladie/infection grave et elle a révélé le manque de capacités pour y répondre au sein des ONG du secteur de l’eau, l’assainissement et l’hygiène (EAH). Ce document d’apprentissage de la SLH explore les besoins des personnes âgées en matière d’EAH dans des contextes humanitaires et de développement ainsi que le rôle fondamental qu’elles jouent dans la facilitation de l’accès des tiers aux services d’EAH, à la santé et au bien-être. Le document d’apprentissage fait référence aux données en matière d’EAH que les acteurs recueillent sur les personnes âgées afin de comprendre en quoi leurs besoins en matière d’EAH sont différents, les obstacles à l’accès aux services d’EAH, et la nécessité de veiller à la participation des personnes âgées, et de les impliquer activement pour tenter de trouver des solutions. Les auteurs ont mené une revue documentaire qui évaluait à la fois les documents universitaires et la littérature grise concernant les liens multiples entre la santé, la dignité et l’indépendance des personnes âgées dans le contexte de l’EAH. Les dernières recommandations ont été élaborées sur la base des documents passés en revue et de l’expérience des auteurs.