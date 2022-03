Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les atteintes sexuelles - Rapport du Secrétaire général (A/76/702)

Soixante-seizième session

Points 132 et 150 de l’ordre du jour

Exploitation et atteintes sexuelles : application d’une politique de tolérance zéro

Aspects administratifs et budgétaires du financement des opérations de maintien de la paix des Nations Unies

Résumé

Le présent rapport a été établi en application des résolutions 71/278, 71/297, 72/312, 73/302 et 75/321 de l’Assemblée générale. Il fait le point sur l’action menée par l’Organisation des Nations Unies pour renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre l’exploitation et les atteintes sexuelles.

I. Introduction

En 2017, j’ai lancé une stratégie visant à améliorer le dispositif de prévention et de répression de l’exploitation et des atteintes sexuelles à l’échelle du système des Nations Unies (A/71/818 et A/71/818/Corr.1). Cette stratégie s’articule autour de quatre priorités : placer le respect des droits et de la dignité des victimes au premier rang ; mettre fin à l’impunité ; collaborer avec la société civile et les partenaires extérieurs ; améliorer les communications stratégiques à des fins de sensibilisation et de transparence. Au cours des cinq dernières années, le système des Nations Unies a pris des mesures énergiques pour lutter contre la commission d’actes d’exploitation ou d’atteintes sexuelles par des membres de son personnel, notamment en collaborant étroitement avec les États Membres et la société civile. L’Organisation a renforcé les mesures de prévention et de répression dans les domaines du maintien de la paix, du développement et de l’action humanitaire, mis l’accent sur la responsabilité effective des dirigeants, amélioré la transparence, notamment en publiant les données relatives aux allégations, intensifié la collaboration avec les acteurs extérieurs et privilégié systématiquement une démarche centrée sur les victimes. Ces mesures sont décrites dans mes rapports annuels1 et dans des fiches d’information, ainsi que sur des portails d’information et un site Web consacré à ces questions 2 .

Malgré des progrès évidents, des allégations visant des membres du personnel des Nations Unies continuent malheureusement de faire surface. En 2021, des allégations portées contre des membres du personnel de maintien de la paix déployé en République centrafricaine ont conduit au rapatriement d’un contingent militaire (voir S/2021/867). Une commission indépendante créée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a fait rapport sur des affaires mettant en cause des membres du personnel de l’organisation chargés de lutter contre la dixième flambée de maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo3 . Ces signalements montrent qu’il reste beaucoup à faire et que nous devons redoubler d’efforts. Dans le même temps, il importe de souligner que l’exploitation et les atteintes sexuelles trouvent leur origine dans l’abus de pouvoir, l’inégalité de genre, les pratiques néfastes profondément ancrées et la vulnérabilité structurelle liée aux disparités économiques et sociales, situation encore exacerbée par les effets protéiformes de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19).

Compte tenu de l’échelle des opérations humanitaires, des opérations de paix et des autres opérations menées partout dans le monde, il est prévisible que des membres du personnel des Nations Unies se trouvent parfois dans des situations où le risque d’inconduite est plus élevé en raison de leur proximité avec des personnes en situation de vulnérabilité. Je suis déterminé à renforcer les mesures prises au niveau des pays en investissant dès le départ dans la lutte contre les causes profondes de ces abus et en faisant en sorte que l’Organisation puisse recenser les risques connexes et les atténuer.