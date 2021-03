Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les atteintes sexuelles - Rapport du Secrétaire général (A/75/754)

Soixante-quinzième session

Points 134 et 154 de l’ordre du jour

Exploitation et atteintes sexuelles : application d’une politique de tolérance zéro

Aspects administratifs et budgétaires du financement des opérations de maintien de la paix des Nations Unies

Résumé

Le présent rapport a été établi en application des résolutions 71/278, 71/297, 72/312 et 73/302 de l’Assemblée générale. Il fait le point sur les mesures visant à renforcer les moyens d’action de l’Organisation des Nations Unies face à l’exploitation et aux atteintes sexuelles.

I. Introduction

Les progrès réalisés dans l’élimination de l’exploitation et des atteintes sexuelles se sont poursuivis depuis mon dernier rapport (A/74/705), malgré les défis liés à la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), de même que les efforts visant à placer les droits et la dignité des victimes au centre des préoccupations. Les hauts responsables des organismes des Nations Unies font preuve d’un engagement accru en faveur de la mise en œuvre de la stratégie que j’ai arrêtée dans ce domaine, qui comporte quatre volets : a) donner la priorité aux droits et à la dignité des victimes ; b) mettre fin à l’impunité en renforçant les rapports et les enquêtes ; c) mobiliser les États Membres, la société civile et les partenaires extérieurs ; d) améliorer la communication stratégique à des fins de sensibilisation et de transparence. L’élaboration et la mise en œuvre d’initiatives concernant l’ensemble du personnel à l’échelle du système dans les domaines relevant de mon autorité directe restent une priorité.

Ma Coordonnatrice spéciale chargée d’améliorer les moyens d’action de l’Organisation des Nations Unies face à l’exploitation et aux atteintes sexuelles continue de diriger la mise en œuvre de ma stratégie, en encourageant la cohérence et l’harmonisation des pratiques dans l’ensemble du système complexe des Nations Unies, qui comprend des bureaux, des départements, des fonds, des programmes et des agences, dont plus de 30 entités à part entière. Elle me tient régulièrement informé de son travail, qui donne lieu à la mise en place de mécanismes, de procédures, de protocoles normalisés et d’outils communs. Un document d’information résume les étapes de la mise en œuvre de ma stratégie depuis 2017, faisant apparaître une harmonisation renforcée, à l’échelle du système, des mesures visant à prévenir et combattre l’exploitation et les atteintes sexuelles dans les secteurs du développement, de l’humanitaire, de la paix et des droits de l’homme. Les questions relatives aux droits des victimes et à l’aide qu’il convient d’apporter à ces dernières sont de plus en plus souvent intégrées dans les plans de travail sur la protection contre l’exploitation et les atteintes sexuelles, et commencent à imprégner la culture des Nations Unies.

Malgré l’engagement des hauts responsables et le service dévoué de la majorité des plus de 95 000 civils et 100 000 militaires et policiers qui, dans le monde entier, défendent les valeurs et principes des Nations Unies, souvent dans des conditions difficiles et dangereuses, des allégations d’exploitation et d’atteintes sexuelles ont continué de faire surface. Dernièrement, en septembre 2020, des allégations ont visé des membres du personnel de l’Organisation des Nations Unies engagé dans la lutte contre la dixième épidémie de maladie à virus Ebola dans l’est de la République démocratique du Congo. Une commission indépendante ainsi que d’autres organismes enquêtent sur ces abus. Je suis profondément préoccupé par ces allégations choquantes qui continuent de mettre en cause le personnel de l’Organisation des Nations Unies et je m’engage à ce que nous redoublions d’ efforts et mettions tout en œuvre pour nous attaquer aux facteurs sous-jacents qui nuisent à ceux que nous souhaitons aider.

La pandémie de COVID-19 a creusé les inégalités et exposé les personnes vulnérables à un risque accru d’exploitation et d’atteintes sexuelles. Elle a également eu un impact négatif sur la capacité à enquêter sur les allégations et à fournir une assistance aux victimes. Malgré cela, l’Organisation des Nations Unies a réalisé des avancées tangibles. Elle a notamment : a) amélioré l’aide aux victimes identifiées d’exploitation et d’atteintes sexuelles ; b) consolidé son rôle moteur dans l’établissement d’une norme mondiale en matière de prévention, de lutte et de communication transparente en cas d’allégations ; c) renforcé l’harmonisation des politiques et des pratiques de ses volets humanitaire, développement et paix.

Dans l’ensemble du système, les fonctionnaires ont su s’adapter et innover, notamment grâce à la technologie, renforçant ainsi la prévention et la répression. L’Organisation des Nations Unies continuera : a) de se doter de nouvelles solutions technologiques pour améliorer sa capacité à recevoir les plaintes et en assurer le suivi ; b) de renforcer les enquêtes, notamment en encourageant les enquêtes conjointes lorsque plusieurs entités des Nations Unies sont visées par des allégations ; c) d’assurer le suivi de l’aide fournie aux victimes et de la disponibilité des prestataires de services ; d) de renforcer la transparence des rapports et de la communication avec le personnel et le public. Conformément à ma stratégie pour l’exploitation des données par tout le monde, partout, j’encourage le recours à l’analyse de données afin de prendre les mesures idoines en matière de détection, de formation, de répression et d’atténuation.

Les efforts accrus pour placer la dignité et les droits des victimes au centre des préoccupations sont devenus plus cohérents dans l’ensemble du système. Les réalités du terrain sont aujourd’hui mieux comprises. Tout d’abord, les victimes se confient à des personnes en qui elles ont confiance et dont elles pensent qu’elles pourront les orienter vers l’aide dont elles ont besoin. Deuxièmement, les victimes et leur entourage ne font pas de distinction entre les entités des Nations Unies lorsqu’elles signalent des fautes ou demandent de l’aide. Troisièmement, lorsqu’une allégation concerne du personnel des Nations Unies ou d’un partenaire de réalisation, les victimes et leurs proches attendent un engagement à long terme des Nations Unies. Compte tenu de ces observations, lors de la réunion du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination (CCS) qui s’est tenue en novembre 2020, j’ai exhorté les responsables des organismes des Nations Unies à lever les obstacles bureaucratiques à l’échange légitime d’informations relatives aux allégations entre les entités, sur la base du besoin d’en connaître, afin que l’action d e l’Organisation soit coordonnée et pointe vers un objectif commun. Cette tâche sera facilitée, en 2021, par le lancement, à l’échelle du système des Nations Unies, d’un outil numérique sécurisé pour l’enregistrement des plaintes et l’échange d’informations : le formulaire de signalement électronique.