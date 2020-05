Directives programmatiques pour la santé sexuelle et reproductive dans les situations de crise humanitaire et les contextes fragiles pendant la pandémie du COVID-19

Ces directives étaient à jour début avril 2020 mais elles sont susceptibles d’être modifiées à mesure que nous acquerrons des connaissances et de l’expérience pour affronter le COVID-19 et en veillant à la continuité des services de santé essentiels pendant cette pandémie. Veuillez vous informer des mises à jour et continuer à partager les expériences utiles.

BUT

Maintien des services essentiels de prévention, de promotion et de traitement en matière de santé sexuelle et reproductive dans les situations de crise humanitaire et les contextes fragiles pendant la menace d’épidémie et de flambée du COVID-19

OBJECTIF

Fournir des directives programmatiques pour la prise de décisions relatives à la santé sexuelle et reproductive, y compris pour les services de santé maternelle et néonatale dans les contextes fragiles et les situations de crise humanitaire face à la menace ou à la réalité du COVID-19

ZONES PRIORISÉES

Contextes fragiles et situations de crise humanitaire

1. DIRECTIVE GÉNÉRALE

L’expérience des épidémies passées ont démontré que le manque d’accès aux services de santé essentiels et la fermeture des services non liés à la lutte contre l’épidémie ont entraîné plus de décès que ceux qui sont causés par l’épidémie elle-même.

Alors que le monde s’attaque à la pandémie du COVID-19, il est important de veiller à ce que les services et les opérations de santé continuent de répondre aux besoins et aux droits des personnes vivant dans les situations de crise humanitaire et les contextes fragiles pour ce qui est de la santé sexuelle et reproductive (SSR).

Avant tout, étant entendu que les risques de résultats néfastes pour la santé des complications médicales l’emportent sur les risques potentiels de la transmission du COVID-19 dans les centres de santé, la disponibilité de tous les services et les fournitures essentiels tels que définis par le Dispositif minimum d’urgence (DMU) pour la SSR doit être maintenue. Cela inclut les soins périnatals pour tous les accouchements, les soins obstétriques et néonataux d’urgence, les soins après avortement, les soins liés à l’avortement sans risques dans les limites prévues par la loi, la contraception, les soins cliniques pour les victimes de viol, et la prévention et le traitement du VIH et d’autres infections sexuellement transmissibles. Une agence cheffe de file en matière de SSR doit être identifiée pour coordonner la mise en œuvre du DMU pour la SSR et pour prévoir des services complets de santé sexuelle et reproductive si ce n’est déjà fait. Il est essentiel que la coordination relative à la SSR soit intégrée à la coordination globale de la lutte contre la pandémie.

Les services complets de santé sexuelle et reproductive doivent être maintenus à condition que le système ne soit pas débordé en raison de la prise en charge des cas de COVID-19. Cela inclut tous les soins prénatals, les soins postnatals, les soins néonataux, le soutien à l’allaitement, les services de planification familiale et de contraception, le dépistage du cancer du col de l’utérus et les soins pour celles qui subissent des actes de violence commis par un partenaire intime. Ces services doivent rester disponibles pour toutes celles et tous ceux qui en ont besoin, notamment les adolescents et d’autres populations souvent marginalisées comme les personnes handicapées et ce, aussi longtemps que possible.

La réduction ou la modification des services de routine ne doit être envisagée que pour (1) garantir le soutien à la lutte contre l’épidémie et la prise en charge des cas de COVID-19 et/ou (2) pour éviter une exposition indue au risque de contracter le virus dans un établissement de santé pendant une épidémie et/ou quand la transmission communautaire a été confirmée. Une agence cheffe de file en matière de SSR doit être identifiée pour assurer la coordination de l’action de l’ensemble des intervenants et planifier le rétablissement des services complets dans les plus brefs délais.