Directives pratiques sur la santé et le bien-être psychosocial : femmes enceintes et femmes avec des bébés

Introduction

La guerre en Ukraine oblige des millions de personnes, y compris des femmes enceintes et les femmes avec des bébés, à quitter leur pays et à chercher refuge loin de chez eux. Ce sont toutes des expériences qui produisent des effets sociaux et des blessures psychologiques qui, si elles ne sont pas gérées en temps opportun, peuvent gravement affecter la santé et le bienêtre à long terme des personnes et réduire leur capacité à prendre soin d’eux-mêmes et de ceux qu’ils aiment. Dans le cas des femmes enceintes et des femmes avec des bébés, les implications de cette situation sont particulièrement profondes.

La réponse à la crise a été impressionnante et a été rendue possible par la décision des gouvernements d’ouvrir leurs frontières aux réfugiés avec ou sans visa, et cela a été grandement facilité par l’aide quotidienne de milliers de bénévoles, de professionnels de santé, de travailleurs sociaux et de familles d'accueil dans ces pays.

Beaucoup de ces aides ont peu d’expériences de situations de ce type, ces directives pratiques ont été rédigées pour les accompagner dans leur travail. Elles se fondent sur une longue expérience de l'impact psychosocial des conflits et des catastrophes et les besoins des personnes qui en sont victimes. Cet ensemble de directives se concentre sur les femmes enceintes et les femmes avec bébés.

Les lignes directrices ne sont pas censées être prescriptives, mais cherchent plutôt à fournir des idées sur la meilleure façon de répondre à des circonstances nouvelles, aux questions soulevées et aux demandes des personnes impliquées.