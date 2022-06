Directives pratiques sur la santé et le bien-etre psychosocial : des réfugiés âgés

Introduction

La guerre en Ukraine oblige des millions de personnes, dont des personnes âgées, à quitter leur pays et à chercher refuge loin de chez eux. Tous fuient des expériences qui produisent des blessures sociales et psychologiques qui, si elles ne sont pas traitées à temps, peuvent sérieusement affecter la santé et le bien-être à long terme des personnes et réduire leur capacité à s'occuper d'eux-mêmes et de leurs proches.

La réponse à la crise a été massive et a été rendue possible par la décision des gouvernements d'ouvrir leurs frontières aux réfugiés, avec ou sans visa, ce qui est facilité chaque jour par l'aide massive de milliers de bénévoles, de travailleurs sociaux et de santé et de familles d'accueil dans ces pays. Étant donné que bon nombre de ces intervenants n'ont que peu d'expérience de ce type de situations, ces LIGNES DIRECTRICES PRATIQUES ont été élaborées pour les aider dans leur travail. Elles s'appuient sur une longue expérience de l'impact psychosocial des conflits et des catastrophes naturelles et des besoins des personnes qui y sont confrontées. Cet ensemble de lignes directrices se concentre sur les personnes âgées, qui, en raison de leur âge et des profils de santé associés, peuvent être particulièrement vulnérables au déracinement et au déplacement forcé. Elles constituent également une population souvent oubliée et négligée dans les conflits et autres contextes humanitaires.

Les lignes directrices ne se veulent pas prescriptives, mais visent plutôt à fournir des idées sur la manière de répondre à ce qui sera probablement de nouvelles circonstances, de nouvelles questions et de nouvelles demandes.