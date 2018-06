Directives du Comité permanent inter-organisations (CPI) sur l'inclusion des personnes handicapées dans l'action humanitaire Consultation régionale africaine avec les acteurs en matière de VBG et de genre, mai 2018

INTRODUCTION

En 2016, le Groupe de travail du Comité permanent inter-organisations des Nations Unies a créé une équipe spéciale chargée d'élaborer les directives du CPI sur l'inclusion des personnes handicapées dans l'action humanitaire (ci-après dénommées directives du CPI pour les personnes handicapées).

L'équipe spéciale est composée d'agences des Nations Unies, d'acteurs humanitaires, d'ONG et d'organisations de personnes handicapées (OPH) et comprend des États membres en tant qu'observateurs. L'équipe spéciale est coprésidée par l'Alliance internationale pour les personnes handicapées, Handicap International et l'UNICEF. De plus amples informations sur l'Équipe spéciale, y compris le mandat et le plan de travail, sont disponibles sur le site Web du Comité permanent inter organisations. : https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-inclusion-person... Le processus de consultation pour les directives est actuellement en cours, des consultations régionales étant menées dans le Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en Afrique et en Amérique latine. Le projet de directives sera mis à l'essai ou testé dans des contextes humanitaires au cours du troisième trimestre de 2018, puis finalisé d'ici la fin de l'année.

L'élaboration des directives du Comité permanent inter-organisations sur les personnes handicapées marque une étape importante dans la promotion de la responsabilisation pour l'inclusion des personnes handicapées dans le mécanisme de coordination inter-organisations. Garantir la nondiscrimination exige que de telles directives soient sensibles au genre, ainsi que pertinentes et appropriées pour les acteurs de la VBG travaillant dans des situations humanitaires au niveau mondial.

Le Forum africain des personnes handicapées, la Commission des femmes réfugiées, le Réseau des femmes africaines handicapées (NAWWD) et le sous-cluster CP/GBV en Ethiopie, avec l'appui du gouvernement australien, faciliteront un atelier de consultation avec les acteurs VBG et du genre de la région Afrique pour informer l'élaboration des directives du CPI pour les personnes handicapées.

Cet atelier de consultation d'une journée aura lieu le vendredi 25 mai, après la consultation régionale organisée par l'équipe spéciale du Comité permanent inter-organisations sur le handicap à Addis-Abeba les 23 et 24 mai 2018.

OBJECTIFS DE L'ATELIER DE CONSULTATION

Cet atelier de consultation d'une journée a réuni des organisations de personnes handicapées (OPH) et des acteurs humanitaires afin de :

Identifier les domaines prioritaires pour l'intégration de la dimension de genre, la prévention et la réponse à la VBG à travers les Directives.

Recueillir des ressources utiles, des pratiques prometteuses et d'autres informations pertinentes pour les acteurs du genre et de VBG à intégrer dans les Directives.

Dresser la liste des opportunités pour les acteurs du genre et de VBG dans la région afin de contribuer aux phases ultérieures du processus d'élaboration et de mise en œuvre des directives.

Veuillez consulter l'annexe 1 pour la liste des participants et l'annexe 2 pour l'ordre du jour de l'atelier.

Le présent rapport résume les résultats des activités de l'atelier et les principales recommandations pour l'avenir des directives du Comité permanent inter-organisations (CPI-IASC) sur les personnes handicapées.

Recommandations sur l'intégration d'une dimension de genre dans les directives du Comité permanent inter-organisations pour les personnes handicapées.

Les participants se sont référés à la liste de contrôle pour l'intégration du genre à chaque étape du cycle des programmes soient des agents de changement plutôt que des bénéficiaires passifs ; et s'assurer que les données ventilées par sexe, tranche d’âge et handicap sont aussi complètes que possible pour les processus de planification stratégique.

• Dans la formulation de l'aperçu des besoins humanitaires : Veiller à ce que les besoins des filles et des femmes handicapées soient pris en compte, et analyser comment les différentes dimensions de la crise affectent les femmes handicapées, et/ou contribuent à une augmentation du handicap chez les femmes.

• Dans la formulation de plans d'intervention humanitaire : Répondre à la fois aux besoins pratiques immédiats des femmes et des filles handicapées et aux intérêts stratégiques concernant les causes sous-jacentes et les facteurs contribuant à l'inégalité entre les sexes.

Mobilisation des ressources • Inclure les résultats de l'analyse comparative de genre dans les rapports d'évaluation initiale afin d'influencer les priorités de financement pour la réponse globale, en tenant compte des ressources existantes.

• Préparer des messages clés avec les groupes de travail inter-institutions / intersectoriels sur le genre (s'il y a lieu), pour permettre le plaidoyer pour les ressources techniques et financières auprès des donateurs et autres parties prenantes humanitaires, y compris pour des aménagements raisonnables.

• Appliquer, suivre et faire un rapport sur les codes de projet de marqueur de genre de l'IASC (nouveau marqueur de genre avec marqueur d'âge) pour démontrer l'égalité entre les sexes dans l'ensemble des programmes et identifier les lacunes des ressources pour les programmes de handicap sensibles au genre.

Mise en œuvre et suivi • Surveiller l'accès des femmes, des filles, des hommes et des garçons handicapés à la protection et à l'assistance humanitaire, et établir des indicateurs pour mesurer les changements en fonction des lacunes évaluées en matière de handicap et d'égalité des sexes.

• Veiller à ce que les mécanismes de plainte préservent la dignité et la confidentialité des personnes handicapées qui signalent les incidents.

• Faire participer les personnes handicapées à l'exécution des programmes, en tenant compte de l'équilibre entre les sexes (ex. s'assurer que les hommes et les femmes, les filles et les garçons, ont l'occasion de contribuer).

Examen opérationnel et évaluation • Examiner les méthodologies et les processus utilisés dans le programme pour déterminer si les femmes et les hommes, les filles et les garçons ayant ou non différentes catégories de handicaps (p. ex. audition, vision, physique, intellectuel, sourd-aveugle, vocal, psychosocial) ont participé et se sont mobilisés sur un pied d'égalité : (i) l'accès aux services ; (ii) la participation aux décisions de planification et de mise en œuvre ; et (iii) les procédures et politiques opérationnelles normalisées.

• Au cours des examens annuels ou à mi-parcours de la planification, examiner la portée et l'impact du projet sur les femmes, les hommes, les filles et les garçons handicapés.

• Partager les connaissances et les bonnes pratiques en matière de suivi sur le handicap et de l'intégration de la dimension de genre, la formation, la responsabilité et l'apprentissage dans le cadre des mécanismes de coordination sectorielle/clusters.

Une note au sujet des aides-soignants : Les participants s'entendent pour dire que les directives du Comité permanent inter-organisations (CPI-IASC) sur les personnes handicapées devraient répondre aux besoins des prestataires de soins des personnes handicapées. Une analyse approfondie de l'incapacité et du genre refléterait les besoins des soignants, car ce rôle incombe encore de façon disproportionnée aux femmes et aux filles dans les ménages dans les situations humanitaires.

Travailler avec les soignants est parfois essentiel pour ouvrir des opportunités et favoriser la participation des personnes handicapées dans les situations humanitaires. Les lignes directrices devraient également fournir des conseils sur la reconnaissance et la réponse à la violence à l'égard des personnes handicapées qui peut être perpétrée par les aides-soignants. Cela devrait inclure la formation des soignants sur les droits de l'homme.