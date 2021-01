Directives des Nations Unies sur la parité des sexes dans les programmes de lutte contre les mines

REMERCIEMENTS

Cet examen des Lignes directrices des Nations Unies sur l’égalité des sexes pour les programmes de lutte antimines publiées en 2010 a été initié par le Groupe interinstitutions de coordination de la lutte antimines (IACG-MA). L’IACG-MA est reconnaissant à plus de 40 parties prenantes de la lutte antimines, y compris les États touchés, les pays donateurs, les organismes et secteurs des Nations Unies, ainsi que les organisations non gouvernementales internationales et nationales et les organisations de la société civile, de leur importante contribution. Le Service de la lutte antimines des Nations Unies (UNMAS) a dirigé et coordonné ce projet avec l’assistance technique du Programme pour l’égalité des sexes dans la lutte antimines, qui a mené des consultations exhaustives et rédigé le texte de ces lignes directrices. Et cette mise à jour a été rendue possible grâce au soutien généreux apporté par l’Australie.

Introduction

L’Assemblée générale des Nations Unies amène toutes les structures du système des Nations Unies à promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans le cadre de leurs mandats et à veiller à ce que les engagements sur le papier se traduisent par des progrès sur le terrain. En réponse à cet appel et afin de faciliter l’intégration sexospécifique, de renforcer la qualité des interventions de lutte antimines et de promouvoir l’égalité entre les sexes, ces lignes directrices ont été élaborées pour la première fois en 2005, et mises à jour ensuite en 2010, avant la publication de cette révision en 2019. Au cours de cette période, le secteur de la lutte antimines a réalisé des progrès vers l’intégration de la dimension sexospécifique dans plusieurs domaines, notamment la sensibilisation aux risques, l’assistance aux victimes et la liaison communautaire. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour garantir que les programmes de lutte antimines favorisent l’égalité des sexes et qu’ils permettent de réaliser leur potentiel de promouvoir un progrès transformateur dans plusieurs pays touchés.

Ces lignes directrices visent à fournir des mesures concrètes pour intégrer les questions de genre et promouvoir l’égalité des sexes dans les programmes de lutte antimines, et ce, sur la base des expériences acquises dans ce secteur. Elles sont destinées à l’usage du personnel de terrain de lutte antimines à l’ONU et de toutes les autres parties prenantes intéressées par la promotion de l’intégration sexospécifique dans le secteur, y compris les ONG et les opérateurs privés, les organisations de défense, les autorités nationales, les bailleurs de fonds et leurs homologues aux échelles nationale, internationale et des Nations Unies.