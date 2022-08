Día internacional de las personas desaparecidas: el tiempo no cura, sólo las respuestas lo harán

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) subraya la importancia de aunar esfuerzos para averiguar la suerte y paradero de miles de personas desaparecidas a escala internacional. Con un video producido en alianza con Playing For Change, en el que participaron más de cuarenta músicos de todo el mundo, también rinde homenaje a las familias.

En la actualidad cientos de miles de personas están desaparecidas en el planeta a causa de los conflictos armados del pasado y presente, las actuales situaciones de violencia armada, las constantes migraciones y desastres naturales. En el Día Internacional de las Personas Desaparecidas el CICR llama la atención sobre la necesidad de dar respuestas a las familias que siguen buscando a sus seres queridos.

"Los familiares nunca dejan de buscar a sus seres queridos. Es importante seguir brindándoles apoyo y, para ello, se precisa genuina voluntad política y coordinación de todas las partes interesadas. De esa forma podremos atender las diversas necesidades de las familias, darles apoyo económico y también emocional para la búsqueda, y acompañamiento psicosocial, por ejemplo", dijo Susana López, Asesora Regional de Restablecimiento de Vínculos Familiares y Personas Desaparecidas, del CICR en las Américas.

"El CICR está preocupado por la situación que enfrentan las familias de las personas desaparecidas en cualquier país del mundo. Para ellas el sufrimiento nunca cesa. Tampoco su búsqueda", expresó por su parte, Jérémy Renaux, coordinador del programa para personas desaparecidas y sus familiares para México y América Central del CICR.

A nivel internacional, miles de familiares de personas desaparecidas siguen buscando a sus seres queridos y apoyándose entre ellos en esa tarea; muchos han diversificado las formas de búsqueda, por ejemplo, a través de medios virtuales y de las redes sociales.

Hasta no tener una respuesta cierta, la búsqueda de los familiares no para. Virgina Garay, de México, no conoce el paradero de su hijo Eduardo y asegura: "Es salir, levantarte todas las mañanas y pensar '¡ahora a dónde nos toca ir?, ¿hoy vamos a ir a búsqueda en campo, hoy vamos a programar una búsqueda en penales, hoy vamos a programar una búsqueda en centros de rehabilitación?', es no parar".

Por su parte, Claudia González de honduras busca a su esposo, desaparecido hace tres años en la ruta migratoria, y comparte a madres, esposas, hijos y demás familiares de un migrante desaparecido que: "no pierdan su fe y su esperanza y que acudan a los comités de sus países y que sepan que están apoyados".

La labor del CICR en favor de las personas desaparecidas en México y América Central

Durante las últimas décadas el CICR ha desarrollado su acción humanitaria en favor de las personas desaparecidas y sus familias en todo el mundo, incluyendo El Salvador, Guatemala, Honduras y México; contextos donde el fenómeno de la desaparición conjuga a menudo varias causas, incluyendo conflictos del pasado, situaciones de violencia o procesos migratorios.

El CICR trabaja para fortalecer la capacidad de las autoridades de los Estados para responder a estas necesidades y para promover la adopción de políticas que contribuyan a la búsqueda de las personas desaparecidas, a la protección de sus familias y a la dignidad de las personas fallecidas. Colabora con organizaciones de la sociedad civil y brinda asesoría técnica a las autoridades pertinentes, con la finalidad de mitigar las graves consecuencias humanitarias de esta dura realidad. De manera puntual, la institución acompaña directamente a algunas familias de personas desaparecidas en la región.

"Cada año en México y América Central miles de nuevas familias se suman al dolor de tener un ser amado desaparecido, ya sea en su país de origen o más allá de sus fronteras. A la par, crece la deuda ética y social de regresar la identidad de aquellas personas fallecidas no identificadas y restituirlas a sus familias, incluidas las que murieron a lo largo de la ruta migratoria", dijo Jérémy Renaux.

Hoy en día México cuenta con un registro centralizado que nos permite dimensionar el fenómeno. Conocer y entender las dinámicas de la desaparición son el primer paso para acciones de prevención, así como para la búsqueda. En Centroamérica, no existe hoy en día un registro actualizado y confiables sobre personas desaparecidas.

Pero más allá de las cifras, es importante destacar que detrás de cada número, hay una historia. "El impacto de la desaparición de un ser querido es una de las consecuencias humanitarias más dolorosas de los conflictos armados, otras situaciones de violencia, migración y desastres naturales. No importa si ocurre en México, en Honduras, Guatemala, El Salvador o en cualquier país del mundo", destacó Jérémy Renaux.

Alianza con Playing for Change

Para conmemorar el Día Internacional de las Personas Desaparecidas, el CICR produjo un video musical en alianza con Playing for Change. Más de 40 músicos de todo el mundo sumaron su talento para grabar conjuntamente un cover de la canción "I Still Haven't Found What I am Looking For" (Todavía no he encontrado lo que busco), de la banda U2, y así decir a los familiares de las personas desaparecidas que no están solos y que merecen tener una respuesta.

"Este es el video más importante que hemos hecho porque nos conecta con las raíces de nuestra humanidad y pregunta directamente en qué tipo de mundo queremos vivir. Una cosa que he aprendido es que una canción puede cambiar el mundo porque juntos cambiamos el mundo. Cuando sentimos algo, tenemos el poder de actuar en consecuencia", dijo Mark Johnson, co-fundador de Playing For Change.

El video se grabó en distintos países del mundo con la generosa participación de cantantes y músicos, como Marfa Kurakina y Paulo Heman, de Brasil; Kátsica Mayoral, Andrea García y Rodrigo Cadena, de México; David Giosa, de Argentina; Sherieta Lewis y Roselyn Williams, de Jamaica; Louis Mhlanga, de Zimbabwe; Roberto Luti, de Italia; Daniel Lanois, de Canada; François Causse y Madjid Fahem, de Francia; Roopak Naigaonkar y Tushar Lall, de India; Sosha Choir, de Sudáfrica; John Cruz, Olivia y Michael Ruff, de Estados Unidos; Amaan Choir, con los solistas Hala Al-Sadder y Rebal Alkhodari, de Jordania; Prince Diabaté, de República de Guinea; Glen David Andrews Band, Chris Pierce e Inara George, de Estados Unidos.

"Juntos, y a través de la música, queremos expresar nuestra solidaridad a aquellos que enfrentan la tragedia profunda y universal de no saber qué le ha sucedido a un pariente desaparecido. Las familias de las personas desaparecidas no dejarán de buscar, ni nosotros de ayudarlos", aseguró Guillermo Schulmeier, jefe del Centro Regional de Comunicación del CICR para las Américas en Buenos Aires.

Conoce más sobre la problemática de la desaparición en América Latina

