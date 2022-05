DFC va financer l'achat et la distribution de vaccins contre la COVID-19 de Gavi à hauteur d’un milliard de dollars US

Annoncée lors du sommet sur la COVID-19 de la Maison Blanche, la nouvelle Facilité de financement rapide de COVAX permettra à l'AMC COVAX de disposer des fonds dont elle a besoin pour faire face aux risques imprévus.

Cette facilité de financement innovante permettra à Gavi de monétiser les promesses faites au profit de l’AMC COVAX peu de temps après leur annonce par les donateurs souverains et les donateurs du secteur privé, ce qui permettra de réagir plus vite et plus efficacement.

C’est le plus gros investissement de l’Agence américaine de financement pour le développement international (DFC) dans le domaine des soins de santé. Il s’inscrit dans l'Initiative mondiale pour la santé et la prospérité de la DFC et vise à soutenir la réponse mondiale à la pandémie de COVID-19 et à renforcer la résilience sanitaire dans les pays en développement.

**Washington / Genève, le 12 mai 2022 **– La Maison Blanche a annoncé aujourd'hui que l’Agence américaine de financement pour le développement international(DFC) et Gavi, l’Alliance du Vaccins, se sont associées pour créer la Facilité de financement rapide de COVAX, qui fournira jusqu'à un milliard de dollars US pour accélérer l'achat et la distribution de vaccins contre la COVID-19 pour le compte des pays en développement participant à la garantie de marché COVAX (AMC COVAX).

L'objectif de ce nouvel instrument de financement innovant est de permettre à Gavi de concrétiser rapidement les engagements des donateurs souverains et des donateurs du secteur privé au profit de l'AMC COVAX et par conséquent de maximiser leur impact en minimisant le temps d’attente pour pouvoir en disposer. Cet outil fournira à l'AMC COVAX des liquidités supplémentaires qui lui permettront de disposer de vaccins contre la COVID, et notamment de doses adaptées aux différents variants, pour faire face aux risques et aux chocs. COVAX pourra ainsi agir rapidement pour garantir l'accès à des doses supplémentaires.

« L'investissement d'un milliard de dollars de la part de la DFC permettra d’accélérer l’accès des pays moins développés de la planète aux vaccins contre la COVID-19 », a déclaré** Scott Nathan, Directeur général de la DFC**. « Le partenariat solide de la DFC avec Gavi, l'Alliance du vaccin, participe aux efforts de l'administration Biden-Harris visant à garantir à davantage de pays la possibilité d’acquérir des vaccins sûrs et fiables, dans le but de mettre fin à la pandémie de COVID-19 ».

« Nous sommes reconnaissants envers la DFC et le gouvernement américain pour ce nouvel outil de financement important, qui va accélérer la mise à disposition des fonds dont COVAX a besoin pour mettre fin aux inégalités qui persistent en matière de vaccination contre la COVID », a déclaré le Dr Seth Berkley, Directeur exécutif de Gavi, l'Alliance du Vaccin, qui gère la facilité COVAX. « Avec ce nouvel outil, COVAX pourra mieux répondre aux prochains rebondissements de la pandémie et gérer les risques auxquels les pays ne peuvent faire face seuls. »

La Facilité de financement rapide de COVAX est particulièrement utile pour les donateurs qui, notamment en raison de considérations budgétaires, souhaitent étaler leur paiement à Gavi sur les quatre ans qui viennent.

La pandémie de COVID-19 continue d’affecter de manière disproportionnée les pays à revenu faible ou intermédiaire qui ne disposent pas des capitaux nécessaires pour acheter les vaccins destinés aux populations mal desservies. Des études montrent que si les vaccins ne sont pas produits et distribués de manière plus équitable dans le monde en développement, la sécurité sanitaire et la reprise économique mondiale seront différées. En attendant la finalisation de l’accord entre la DFC et Gavi, cette avance d'un milliard de dollars va renforcer la capacité de COVAX à fournir à de nombreux pays un accès à des vaccins sûrs et fiables contre la COVID-19 afin d'aider à améliorer les conditions sanitaires et à stimuler la reprise économique à la suite de la pandémie.

C’est le plus gros investissement de la DFC dans le domaine des soins de santé ; il s’inscrit dans le cadre de l’Initiative mondiale pour la santé et la prospérité qu’elle a lancé et vise à soutenir la réponse mondiale à la pandémie de COVID-19 et à renforcer la résilience sanitaire dans les pays en développement. Par le biais de cette initiative, la DFC va investir 5 milliards de dollars dans des projets à effet catalyseur visant à renforcer les systèmes de santé, soutenir le développement des infrastructures et élargir l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à la nourriture.

Notes à l’usage des rédacteurs

À propos de la DFC

L’Agence américaine de financement pour le développement international (DFC) s’associe aux investisseurs du secteur privé pour offrir des solutions financières innovantes aux problèmes les plus urgents auxquels sont confrontés aujourd'hui les pays en développement. Elle investit dans des secteurs tels que l'énergie, la santé, les infrastructures et la technologie. La DFC fournit également des financements aux petites entreprises et aux femmes entrepreneures afin de créer des emplois sur les marchés émergents. Les investissements de DFC répondent aux normes les plus élevées et respectent l'environnement, les droits de l'homme et les droits des travailleurs.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.dfc.gov/.

À propos de COVAX

COVAX, le pilier vaccins de l’Accélérateur d'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT), est codirigé par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), Gavi, l’Alliance du Vaccin (Gavi), l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’UNICEF – qui travaillent en collaboration avec divers partenaires, notamment les fabricants de vaccins des pays développés et des pays en développement, l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) et la Banque mondiale. C’est la seule initiative mondiale à travailler avec les gouvernements et les fabricants pour assurer la disponibilité des vaccins contre la COVID-19 dans le monde entier, tant pour les pays à revenu élevé que pour les pays à faible revenu.

Rôle de Gavi dans COVAX

À la tête de tout ce qui concerne l’approvisionnement et la distribution des vaccins pour COVAX, Gavi a conçu et gère la Facilité COVAX et l'AMC COVAX, et travaille avec les partenaires traditionnels de l'Alliance, UNICEF et OMS, et avec les gouvernements, pour aider les pays à se préparer à recevoir et à distribuer les vaccins contre la COVID-19.

C’est Gavi qui héberge le Bureau de la Facilité COVAX, coordonne le fonctionnement et la gestion de l’ensemble du mécanisme, s’occupe des relations juridiques et financières avec les 193 participants de la Facilité et gère les contrats de la Facilité COVAX : il s’agit notamment de négocier avec les fabricants des contrats d'achat anticipé pour les vaccins candidats prometteurs, de façon à sécuriser un certain nombre de doses au nom de tous les participants de la Facilité COVAX. Gavi coordonne également la conception et le fonctionnement de l'AMC COVAX et collecte des fonds pour ce mécanisme qui permet à 92 économies à faible revenu d’avoir accès à des doses de vaccin financées par des donateurs. Dans ce cadre, Gavi assure le financement des vaccins et supervise leur achat et leur distribution par l’UNICEF à tous les participants de l'AMC. Ainsi, elle active les accords d'achat anticipé qu’elle a passés avec les fabricants et finance le travail des partenaires et des gouvernements pour la préparation des pays et la distribution des vaccins. Elle apporte aux gouvernements, à l'UNICEF, à l'OMS et aux autres partenaires, un soutien personnalisé pour les équipements de la chaîne du froid, l'assistance technique, la fourniture de seringues, de véhicules et différents autres aspects de la logistique extrêmement complexe nécessaire pour la distribution des vaccins. Gavi a également participé à la conception du mécanisme d’indemnisation en l’absence de faute de l'AMC et du stock tampon de vaccins à usage humanitaire de COVAX dont elle gère le fonctionnement et pour lesquels elle collecte des financements.

À propos de Gavi, l’Alliance du Vaccin

Gavi, l'Alliance du Vaccin, est un partenariat public-privé qui contribue à la vaccination de la moitié des enfants de la planète contre certaines des maladies les plus meurtrières. Depuis sa création en 2000, Gavi a aidé à vacciner une génération tout entière – soit plus de 888 millions d'enfants – et à prévenir plus de 15 millions de décès futurs, ce qui a permis de réduire de moitié la mortalité infantile dans 73 pays à faible revenu. Gavi joue également un rôle essentiel dans l'amélioration de la sécurité sanitaire mondiale en soutenant les systèmes de santé et en finançant les stocks mondiaux de vaccins contre la maladie à virus Ebola, le choléra, la méningite et la fièvre jaune. Après deux décennies de progrès, Gavi s'attache désormais à protéger la nouvelle génération et à atteindre les enfants qui ont été laissés de côté et échappent encore à la vaccination, en recourant à des mécanismes financiers innovants et en faisant appel aux technologies de pointe – allant de l’utilisation de drones à la biométrie – pour sauver des millions de vies supplémentaires, prévenir les épidémies avant qu'elles ne se propagent et aider les pays à atteindre l'autosuffisance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gavi.org.fr et venez nous rejoindre sur Facebook et Twitter.

Gavi co-coordonne COVAX, le pilier vaccins de l’Accélérateur d'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT), avec la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’UNICEF. Dans ce rôle Gavi est chargé de l’approvisionnement et de la distribution des vaccins pour COVAX : Gavi coordonne la conception, le fonctionnement et l’adminstration de la Facilité COVAX et de l'AMC COVAX et travaille avec les partenaires de l'Alliance, UNICEF et OMS, et avec les gouvernements, pour aider les pays à se préparer à recevoir et à distribuer les vaccins contre la COVID-19.

L'Alliance du Vaccin rassemble les gouvernements des pays donateurs et des pays bénéficiaires, l'Organisation mondiale de la Santé, l'UNICEF, la Banque mondiale, l'industrie du vaccin, les agences techniques, la société civile, la Fondation Bill & Melinda Gates ainsi que d'autres partenaires du secteur privé. Pour consulter la liste complète des gouvernements donateurs et des autres grandes organisations qui financent le travail de Gavi, veuillez cliquer ici.

