Des emplois dans le secteur éducatif pour les réfugiés diplômés grâce à un nouveau partenariat entre le HCR et Teach For All

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et le réseau mondial Teach For All s’associent pour soutenir les emplois dans le secteur éducatif au bénéfice des diplômés universitaires réfugiés par le biais d’un réseau de programmes de bourses pour l’enseignement. Le partenariat soutiendra l’inclusion des réfugiés au sein des communautés d’accueil.

Selon la Banque mondiale, le rendement économique lié aux études universitaires est le plus élevé de tous les niveaux d’études, avec une hausse moyenne de 17% des revenus par année de scolarité. Dans le cadre de ce partenariat, les diplômés qui bénéficient d’un soutien grâce au programme phare du HCR pour les bourses d’études supérieures DAFI - l’initiative allemande Albert Einstein pour les réfugiés universitaires – accèderont à l’emploi grâce à une bourse pour l’enseignement et la promotion du leadership avec Teach For All.

« Ce partenariat prometteur avec Teach for All aidera les diplômés réfugiés à faire la transition vers le marché du travail et à réaliser leur immense potentiel en tant que membres actifs de leurs communautés d’accueil », a déclaré Rebecca Telford, cheffe du service Education au HCR.

Dans le monde, seulement 3% des jeunes réfugiés sont actuellement inscrits dans l'enseignement supérieur. Grâce au programme DAFI, le HCR aide les réfugiés à s'inscrire dans des établissements publics d'enseignement supérieur à travers le monde, dans le cadre de son objectif de scolariser 15% des jeunes réfugiés, femmes et hommes, dans l’enseignement supérieur d’ici 2030. Cette initiative intitulée 15by30 est elle-même alignée sur les objectifs du Pacte mondial sur les réfugiés et conforme à l'engagement énoncé dans l'Agenda 2030 pour le développement durable, afin que personne ne soit « laissé pour compte ».

Cette collaboration permettra au réseau d’organisations partenaires de Teach For All dans les pays d’accueil de réfugiés d’inclure des diplômés réfugiés dans leurs effectifs de professeurs et de faire d’eux des enseignants exemplaires. Elle fera l’objet d’une phase pilote dans plusieurs pays d’Afrique, avec l’objectif de l’étendre à d’autres pays où travaillent les organisations partenaires de Teach For All.

Les opportunités d’emploi telles que celles offertes par le réseau Teach For All sont essentielles pour faire progresser l’inclusion sociale et économique des réfugiés qui ont obtenu un diplôme universitaire de premier cycle, et ont de précieuses compétences et des talents clés à contribuer à la profession d’enseignant.

NOTES AUX REDACTEURS

À propos de Teach For All

Teach For All est un réseau mondial composé de 60 organisations partenaires indépendantes, dirigées et gérées localement, et d’une entité internationale chargée de promouvoir le développement du réseau. Chaque partenaire du réseau recrute et forme des personnes dotées des compétences nécessaires pour enseigner dans les écoles et les communautés défavorisées de leur pays et, sur cette base, pour travailler avec d’autres personnes, que ce soit au sein ou en dehors du secteur de l’éducation, afin de garantir que tous les enfants puissent réaliser leur potentiel. L’entité internationale de Teach For All s’efforce d’accroître l’impact du réseau en soutenant le développement de nouvelles organisations, en favorisant la connectivité du réseau et l’apprentissage, en fournissant un encadrement et un appui, et en permettant l’accès aux ressources mondiales au profit du réseau.

Teach For All fait son possible pour garantir que tous les enfants, quels que soient leur nationalité, leur origine ou les défis sociopolitiques affectant leur pays, puissent recevoir une éducation de qualité. Teach For All porte assistance aux enfants affectés par les crises au moyen d’un éventail de stratégies et d'activités, notamment en apportant un soutien à long terme aux communautés touchées par les crises d’urgence et en aidant les adolescents et les jeunes qui, souvent, ne sont pas scolarisés lors de situations d’urgence. Pour en savoir plus sur l'approche de l'éducation dans les situations d'urgence adoptée par le réseau Teach For All, consultez le site https://teachforall.org/education-emergencies.

Pour plus d'informations, visitez le site Web : www.teachforall.org, ou suivez Teach For All sur Twitter @TeachForAll et Facebook : https://www.facebook.com/teachforall/.

À propos du HCR

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a été créée le 14 décembre 1950 par l’Assemblée générale des Nations Unies. L’agence a pour mandat de diriger et de coordonner l’action internationale visant à protéger les réfugiés et à résoudre leurs problèmes. Elle s’efforce de garantir que toute personne a le droit de demander l’asile et de trouver un refuge sûr dans un autre État, avec la possibilité d’effectuer un retour librement consenti lorsque les conditions sont propices au retour, de s’intégrer localement ou de bénéficier de la réinstallation dans un pays tiers. Le HCR a remporté deux fois le prix Nobel de la paix, en 1954 pour son travail novateur d’aide aux réfugiés d’Europe, et en 1981 pour son assistance aux réfugiés dans le monde entier.

La stratégie du HCR pour l'éducation, Refugee Education 2030 : A strategy for refugee inclusion, vise à favoriser les conditions, les partenariats, la collaboration et les approches qui conduisent tous les réfugiés, demandeurs d'asile, rapatriés, personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, les enfants et les jeunes apatrides, ainsi que leurs communautés d'accueil, à accéder à une éducation de qualité inclusive et équitable, y compris au niveau universitaire.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : https://www.unhcr.org/tertiary-education.html, consulter le rapport annuel 2019 du programme DAFI et suivre @UNHCR_Education sur Twitter.

