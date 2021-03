Dernières nouvelles de la part du Mécanisme COVAX à l’intention des participants concernant les retards de livraison de vaccins par le Serum Institute of India (SII) et AstraZeneca

Le Mécanisme COVAX pour un accès mondial aux vaccins a informé les pays et territoires participants du fait que les livraisons de doses provenant du Serum Institute of India (SII) auront du retard en mars et en avril.

S’il est difficile de garantir l’approvisionnement en doses de vaccin contre la COVID-19 produites par le SII, c’est en raison de l’accroissement de la demande de ce type de vaccins en Inde.

D’un autre côté, les pays et territoires participant au Mécanisme COVAX qui se sont vus allouer des doses par le réseau de fabrication d’AstraZeneca ont été informés du fait que certaines des premières livraisons prévues en mars auront finalement lieu en avril.

Les livraisons de vaccins contre la COVID-19 produits par le Serum Institute of India (SII) aux pays à revenu faible prenant part au Mécanisme COVAX accuseront des retards en mars et avril, car le Gouvernement indien fait face à une nouvelle vague d’infections par le virus de la COVID-19. Les pourparlers entre le Mécanisme COVAX et le Gouvernement indien se poursuivent afin de garantir que certaines livraisons soient assurées en mars et en avril.

Conformément à l'accord signé par l’Alliance Gavi et le Serum Institute of India (SII), qui comprenait un volet de financements destinés à appuyer l’augmentation de la capacité de fabrication, ce dernier doit fournir au Mécanisme COVAX le vaccin d’AstraZeneca (AZ) et Oxford homologué et fabriqué par le SII (connu sous le nom de COVISHIELD) à 64 pays et territoires à revenu faible prenant part au système de garantie de marché du COVAX de l’Alliance Gavi (notamment l’Inde), en parallèle des engagements souscrits par l’entreprise auprès du Gouvernement indien.

À ce jour, le Mécanisme COVAX a reçu 28 millions de doses de COVISHIELD, et 40 millions de doses supplémentaires devaient être mises à disposition en mars, puis jusqu’à 50 millions de doses en avril.

Le Mécanisme COVAX a informé tous les pays et territoires concernés des retards potentiels. Outre la fourniture de vaccins à l’Inde, le SII s’est engagé à donner la priorité à la solution multilatérale que représente le Mécanisme COVAX pour une distribution équitable.

Les pays et territoires participants ont également reçu des lignes directrices de l’OMS afin d’optimiser le déploiement des doses du vaccin AstraZeneca-Oxford sur leur territoire dans un contexte où les approvisionnements sont limités.

D’autre part, le Mécanisme COVAX a informé les participants s’étant vus allouer des doses fabriquées par AstraZeneca du vaccin AstraZeneca-Oxford que certaines des premières livraisons prévues en mars devraient intervenir en avril.

Au cours de cette phase initiale de déploiement des vaccins contre la COVID-19, les fabricants ont besoin de temps pour accélérer et optimiser leurs processus de production. AstraZeneca, qui utilise un réseau novateur pour sa chaîne d’approvisionnement avec des sites distribués sur plusieurs continents, s’efforce de permettre une première livraison à 82 pays par l’intermédiaire du Mécanisme COVAX au cours des semaines à venir.

L’objectif du Mécanisme COVAX reste de fournir des premières doses de vaccin à l’ensemble des pays et territoires participants dans les six premiers mois de l’année 2021, avant d’accélérer considérablement le rythme au second semestre. À ce jour, le Mécanisme COVAX a livré des vaccins à plus de 50 pays et territoires.

Note aux rédactions

À propos du COVAX

Le Mécanisme COVAX, qui est le volet vaccins du Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT), est coorganisé par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), Gavi (l’Alliance du Vaccin) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ; les travaux sont menés en partenariat avec l’UNICEF, principal partenaire opérationnel, avec les fabricants de vaccins des pays développés et des pays en développement, avec la Banque mondiale, ainsi qu’avec d’autres acteurs. Il s’agit de la seule initiative mondiale qui collabore avec les États et les fabricants pour veiller à ce que les vaccins contre la COVID-19 soient disponibles dans le monde entier, aussi bien dans les pays à revenu élevé que dans les pays à revenu faible.

Rôle de la CEPI au sein du Mécanisme COVAX

La CEPI pilote les projets de recherche-développement portant sur les vaccins COVAX et investit dans les travaux de recherche-développement relatifs à différents vaccins prometteurs dans le but de soutenir la mise au point de trois vaccins sûrs et efficaces pouvant être mis à la disposition des pays participant au Mécanisme COVAX. Dans ce cadre, la CEPI a obtenu un droit de préemption qui pourrait porter sur plus d’un milliard de doses de différents candidats pour le Mécanisme COVAX, et a consenti des investissements stratégiques dans la fabrication des vaccins, notamment en réservant des capacités de production de doses de vaccins COVAX dans un ensemble d’installations et en obtenant des flacons de verre pour deux milliards de doses de vaccin. La CEPI investit également dans la « nouvelle génération » de vaccins candidats, ce qui ouvrira à l’avenir de nouvelles possibilités de combattre la COVID-19 dans le monde.

Rôle de Gavi au sein du Mécanisme COVAX

Gavi dirige les activités d’approvisionnement et de livraison à grande échelle pour le COVAX : l’Alliance coordonne le développement, la mise en œuvre et l’administration du Mécanisme COVAX et du système de garantie de marché (AMC) du COVAX et travaille avec l’UNICEF et l’OMS, ses partenaires, ainsi qu’avec les États, sur l’état de préparation des pays et la distribution des vaccins. À ce titre, Gavi héberge le Bureau du Mécanisme COVAX chargé de coordonner les opérations et la gouvernance du Mécanisme dans son ensemble ; l’Alliance s’occupe également de la gestion des relations avec les participants au Mécanisme et de la négociation des accords d’achat anticipé avec les fabricants de vaccins candidats prometteurs pour le compte des 190 pays et territoires prenant part au Mécanisme COVAX. De plus l’Alliance, coordonne la conception du système de garantie de marché du COVAX, ses opérations et la collecte des fonds nécessaires. Ce système appuie 92 pays et territoires à revenu faible, notamment par l’intermédiaire d’un dispositif d’indemnisation hors faute qui sera administré par l’OMS. Dans ce cadre de ces actions, Gavi apporte son soutien aux États et aux partenaires afin de garantir que les pays soient prêts, en finançant et en supervisant l’achat de vaccins par l’UNICEF de même que les travaux des partenaires et des gouvernements sur la préparation et la livraison. Ce soutien couvre entre autres le matériel relatif à la chaîne du froid, l’assistance technique, les seringues, les véhicules et d’autres aspects des opérations logistiques extrêmement complexes nécessaires à la livraison.

Rôle de l’OMS au sein du Mécanisme COVAX

L’OMS joue plusieurs rôles au sein du Mécanisme COVAX : elle fournit des orientations normatives sur les politiques, les réglementations, la sécurité et la recherche-développement en ce qui concerne les vaccins, leur attribution, la préparation des pays et la livraison. Son Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination (GACVS) élabore des recommandations pratiques et fondées sur des données probantes relatives à la vaccination. Son protocole d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUL) et ses programmes de préqualification permettent de garantir l’uniformité des examens et des autorisations entre les différents États Membres. L’OMS assure la coordination mondiale et le soutien aux États Membres en matière de surveillance de l’innocuité des vaccins. Elle a élaboré les profils de produits cibles pour les vaccins contre la COVID-19 et assure la coordination technique de la recherche-développement. L’OMS dirige, avec l’UNICEF, l'axe de travail relatif à la préparation des pays à la vaccination, qui apporte un soutien aux pays qui se préparent à recevoir et à administrer les vaccins. Avec Gavi et de nombreux autres partenaires travaillant à l’échelle mondiale, régionale et à l’échelle des pays, l’axe de travail relatif à la préparation des pays à la vaccination fournit des outils, des orientations, un suivi ainsi qu’une assistance technique sur le terrain pour la planification et le déploiement des vaccins. Avec les partenaires du COVAX, l’OMS a mis au point un régime d’indemnisation hors faute au titre des engagements de durée limitée en matière d’indemnisation et de responsabilité.

Rôle de l’UNICEF au sein du Mécanisme COVAX

L’UNICEF tire parti de son expérience en tant que plus grand acheteur de vaccins au monde et travaille avec les fabricants et les partenaires pour l’achat des doses de vaccin anti-COVID-19, ainsi que sur le fret, la logistique et le stockage. L’UNICEF fournit déjà plus de deux milliards de doses de vaccins par an pour la vaccination systématique et la riposte aux flambées au nom de près de 100 pays. En collaboration avec le Fonds de roulement de l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), l’UNICEF dirige les efforts visant à acheter et à fournir des doses de vaccins anti-COVID-19 pour le COVAX. En outre, l’UNICEF, Gavi et l’OMS travaillent 24 heures sur 24 avec les gouvernements pour s’assurer que les pays sont prêts à recevoir les vaccins ; à cette fin, le matériel de chaîne du froid approprié doit être en place et les agents de santé doivent être formés pour les administrer. L’UNICEF joue également un rôle de premier plan dans les efforts visant à promouvoir la confiance dans les vaccins, en communiquant sur la fiabilité des vaccins et en luttant contre la désinformation dans le monde entier.

À propos de l’Accélérateur ACT

Le Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT) est une nouvelle collaboration mondiale novatrice visant à accélérer la mise au point et la production de produits de diagnostic, de traitements et de vaccins contre la COVID-19 et à assurer un accès équitable à ceux-ci. Il a été créé à la suite d’un appel des dirigeants du G20 en mars 2020 puis lancé par l’OMS, la Commission européenne, la France et la Fondation Bill et Melinda Gates en avril 2020.

L’Accélérateur ACT n’est ni un organe décisionnaire ni une nouvelle organisation, mais il vise à accélérer les efforts de collaboration entre les organisations existantes pour mettre fin à la pandémie. Il offre un cadre de collaboration conçu pour réunir autour d’une même table les principaux acteurs, l’objectif étant d’en finir aussi rapidement que possible avec la pandémie en accélérant la mise au point de tests, de traitements et de vaccins, en veillant à leur juste répartition et en renforçant leur livraison, de façon à protéger les systèmes de santé et à redresser à brève échéance les sociétés et les économies. Il s’appuie sur l’expérience de grandes organisations mondiales du domaine de la santé qui s’attaquent aux problèmes sanitaires les plus complexes au monde et qui, en collaborant, sont en mesure d’obtenir de nouveaux résultats plus ambitieux contre la COVID-19. Ses membres s’engagent tous à veiller à ce que chacun ait accès à tous les outils nécessaires pour vaincre la COVID-19 et à travailler en partenariat comme jamais auparavant pour y parvenir.

L’Accélérateur ACT est composé de quatre axes de travail : les produits de diagnostic, les traitements, les vaccins et le lien avec les systèmes de santé. À cet égard, l’accès et l’allocation constituent un domaine d’activité transversal.

