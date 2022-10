Demande de vaccins contre la COVID-19 Événement mondial 22–23 juin 2022 - Renforcer la confiance et l’adoption du vaccin par le biais de la communication des risques et de l’engagement communautaire parmi les groupes vulnérables et à haut risque

Résumé analytique

Environ 13 % des populations des pays à faible revenu ont été vaccinées contre la COVID-19. Il est essentiel que les pays accélèrent l’adoption du vaccin contre la COVID-19 s’ils veulent atteindre l’objectif de l’OMS consistant à parvenir à une couverture vaccinale de 70 %. L’approvisionnement en vaccins contre la COVID-19 ne constitue plus un défi majeur. L’approvisionnement en vaccins contre la COVID-19 ne constitue plus un défi majeur. Cependant, la faible perception du risque lié à la COVID-19, suite à l’assouplissement des restrictions imposées par les gouvernements face à la pandémie, associée à d’autres priorités sanitaires et économiques concurrentes, a entraîné une baisse de la vaccination. En outre, des stratégies sous-optimales d’administration des vaccins, une faible confiance dans les vaccins, un manque de confiance dans les systèmes de santé et les autorités, et l’absence de norme sociale pour la vaccination contre la COVID-19 constituent des obstacles importants à une meilleure adoption du vaccin. Pour y remédier, un leadership politique et des approches efficaces pour créer une demande de vaccins au sein des communautés vulnérables et à haut risque sont essentiels.

Pour intensifier leur soutien aux pays prioritaires, l’OMS, l’UNICEF, GAVI et des partenaires internationaux, notamment la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et la Banque mondiale, ont mis en place le Partenariat pour l’administration des vaccins contre la COVID-19 (CoVDP). Le CoVDP collabore avec les gouvernements et les ONG afin de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies fondées sur des preuves et éclairées par des données locales.

Pour caractériser et cataloguer les interventions innovantes, prometteuses et éprouvées en termes de demande, une réunion virtuelle s’est tenue les 22 et 23 juin 2022. La réunion a été coorganisée par l’UNICEF, le ministère de la Santé de l’Éthiopie et le gouvernement du Canada, en collaboration avec le CoVDP et le Groupe spécial pour la confiance à l’égard des vaccins (VCTT). L’événement comprenait une table ronde de haut niveau réunissant des Ministres de la Santé, des représentants d’agences mondiales et régionales et d’organisations de la société civile, ainsi que des sessions techniques axées sur quatre domaines : les interventions fondées sur le comportement, le renforcement des capacités pour améliorer la qualité des services, la désinformation et l’engagement communautaire.