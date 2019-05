Delegados aprueban resoluciones sobre cobertura universal en salud durante Asamblea Mundial de la Salud

Ginebra, 22 de mayo de 2019 (OPS/OMS). Los delegados de la Asamblea Mundial de la Salud acordaron hoy tres resoluciones sobre la cobertura de salud universal (UHC). Se centran en: atención primaria de salud, el papel de los trabajadores de salud de la comunidad y la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre en UHC.

Atención primaria de salud hacia la cobertura universal de salud.

La primera resolución requiere que los Estados miembros tomen medidas para implementar la Declaración de Astana, adoptada en la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria de Salud en 2018.

Reconoce el papel clave que desempeña una sólida atención primaria de salud para garantizar que los países puedan proporcionar la gama completa de servicios de salud que una persona necesita a lo largo de su vida, ya sea prevención o tratamiento de enfermedades, rehabilitación o cuidados paliativos. La atención primaria de salud significa que los países deben tener sistemas de salud integrados y de calidad, individuos y comunidades empoderados, y que deben involucrar a un amplio espectro de sectores para abordar los determinantes sociales, económicos y ambientales de la salud.

La resolución pide a la secretaría de la Organización Mundial de la Salud que aumente su apoyo a los Estados Miembros en esta área. La OMS también debe finalizar su Marco Operacional de Atención Primaria de Salud a tiempo para la Asamblea Mundial de la Salud del próximo año. La OMS y otras partes interesadas tienen la tarea de ayudar a los países a implementar la Declaración de Astana y movilizar recursos para construir una atención primaria de salud sólida y sostenible.

Trabajadores de salud comunitarios que prestan atención primaria de salud.

La segunda resolución reconoce la contribución realizada por los trabajadores de salud comunitarios para lograr la cobertura universal de salud, responder a emergencias de salud y promover poblaciones más sanas. Insta a los países y socios a utilizar la guía de la OMS sobre políticas de salud y apoyo al sistema para optimizar los programas comunitarios de trabajadores de la salud y asignar recursos adecuados.

Al mismo tiempo, se solicita a la Secretaría de la OMS que recopile y evalúe datos, supervise la implementación de la guía y brinde apoyo a los Estados miembros.

Los trabajadores de salud comunitarios tienen un papel clave que desempeñar en la prestación de atención primaria de salud: hablan los idiomas locales y cuentan con la confianza de la gente local. Deben estar bien capacitados, supervisados de manera efectiva y debidamente reconocidos por el trabajo que realizan, como parte de los equipos multidisciplinarios. Invertir en trabajadores comunitarios de la salud genera importantes oportunidades de empleo, especialmente para las mujeres.

Reunión de alto nivel de cobertura universal de salud.

La resolución final sobre cobertura universal en salud aprobada por los delegados respalda la preparación para la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre este tema que se celebrará en septiembre de 2019. La resolución insta a los Estados miembros a acelerar el progreso hacia la cobertura universal de la salud con un enfoque en individuos y grupos de menos recursos, vulnerables y marginados.

La reunión de alto nivel de la ONU llamará a la participación de los gobiernos en la coordinación del trabajo requerido en todos los sectores para lograr la cobertura universal de salud. Los delegados identificaron prioridades claves como la financiación de la salud, la creación de sistemas de salud sostenibles y resistentes centrados en las personas y el fortalecimiento de la fuerza laboral de salud. También destacaron la importancia de invertir y fortalecer la atención primaria de salud.

Sobre eventos paralelos

Argentina recibe certificado por haber eliminado la malaria

Argelia y Argentina han sido reconocidas oficialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como libres de malaria. La certificación se otorga cuando un país demuestra que ha interrumpido la transmisión autóctona de la enfermedad durante al menos 3 años consecutivos.

El Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, presentó hoy el certificado a representantes de los gobiernos de Argelia y Argentina, durante un evento en el marco de la 72ª sesión de la Asamblea Mundial de la Salud.

La Directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa F. Etienne, afirmó que era un día importante en la lucha contra la malaria en la región de las Américas. “Argentina recibe su merecido reconocimiento como un país libre de malaria, después de años de arduo trabajo y compromiso sostenido”, afirmó. Felicitó al país y subrayó que son un ejemplo para la región.

Argentina es el segundo país de la Región de las Américas de la OMS en ser certificado en 45 años, después de Paraguay que lo recibió en junio de 2018.

Más información: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=151...

Puede ver la ceremonia completa aquí:https://www.pscp.tv/w/1lDxLreOAlwGm

Entrevista al Secretario de Gobierno de la Salud, Adolfo Rubinstein: https://www.youtube.com/watch?v=NEPHtWnAXPE

Países debate sobre cómo fomentar la confianza en las vacunas

Delegaciones de los países que están en la 72ª Asamblea Mundial intercambiaron experiencias e ideas sobre cómo fomentar la confianza en las vacunas y redoblar los esfuerzos mundiales en materia de inmunización para preservar la salud de todas las generaciones, en un evento paralelo que fue organizad, entre otros, por Estados Unidos, Brasil, Canadá y Colombia.

El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Azar, dijo que la complacencia, el malentendido y la información errónea estaban causando que las tasas de vacunación disminuyeran a nivel mundial, con resultados adversos, pese a que las vacunas son seguras y salvan vidas.

Por su parte, el ministro de Salud de Brasil, Luiz Henrique Mandetta, también manifestó el compromiso de su país en generar coberturas altas de vacunación y fomentar la confianza en las vacunas. “Las vacunas podrían ser nuestro punto de encuentro cuando hablamos de cobertura universal de salud. Es un tema de encuentro. Las vacunas deben ser universales”, subrayó Mandetta.

La directora de Salud Pública de Canadá, Theresa Tam, explicó que han estado constantemente monitoreando la información errónea o falsa sobre vacunación que sale en Internet y hay una abundante oferta de sitios web con ese tipo de material, cuyo origen es desconocido. Comenzaron a trabajar con las plataformas de redes sociales como Twitter y Facebook, para coordinar cómo se puede contrarrestar o hasta eliminar este tipo de información engañosa, una serie de acciones que están emprendiendo con otros organismos incluida la OMS.

Más información: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=151...

Migración: retos, compromiso con la salud y solidaridad

En un evento paralelo a la 72ªAsamblea Mundial de la Salud, que se desarrolla hasta el 28 de mayo en Ginebra, los ministros de Salud de Colombia, Ecuador, Perú y Panamá reconocieron el reto que significa el fenómeno migratorio para sus sistemas de salud, y destacaron su compromiso con una respuesta humana y solidaria para con los migrantes.

Juan Pablo Uribe, ministro de Salud de Colombia, agradeció el trabajo y el compromiso de Ecuador, Perú y Panamá para abordar y dar una respuesta regional a la migración. Uribe indicó que su país recibió más de 1,3 millones de migrantes en 18 meses, lo que consideró un reto en términos epidemiológicos, fiscales y de sostenibilidad de la cobertura universal. En ese sentido, contó que han brindado 2,1 millones de atenciones ambulatorias y de urgencias a población migrante.

“Creemos que todo reto es una oportunidad y esperamos que este así lo sea, que nos permita mayor desarrollo institucional, aprendizaje e incorporarción de mejores prácticas que mejoren el desempeño del sistema y lo hagan más resiliente, así como que nos permita una mayor integración regional y global”, sostuvo. Uribe destacó también el compromiso de su país con una “respuesta humana y solidaria”, así como su política de fronteras abiertas.

La ministra de Salud de Ecuador, Verónica Espinosa, también reconoció el desafio que implica el flujo no planificado de población. Dijo que un millón de personas pasaron por su país y miles permanecen. Indicó que el promedio de atenciones a migrantes se ha duplicado, pero pidió mirar el rostro humano detrás de esas atenciones.

“La salud es un derecho humano y un principio irrenunciable e inalienable”, afirmó y remarcó “que por ninguna circunstancia se puede privar ese derecho y no puede ser condicionado a la condición migratoria”.

Espinosa subrayó que la protección de un derecho humano no tiene territorialidad. “Garantizar el derecho a la salud a los migrantes no es más que coherente con nuestro marco legal. La salud para nosotos no es una mercancia es un derecho de las personas”, agregó.

Los ministros coincidieron en afirmar que la vacunación y la atención en zonas fronterizas ha sido una prioridad, y consideraron que la cooperación bilateral y multilateral tienen que convertirse en un catalizar estratégico para asegurar cobertura universal en el contexto de la migración.

“El Perú ha recibido más de 760 mil migrantes”, describió Zulema Tomás Gonzales, ministra de Salud de Perú, quien agregó que su país tiene una política de puertas abiertas y que ha puesto el énfasis en la protección a todo niño menor de 5 años, madres gestantes, pacientes con tuberculosis y VIH. Tomás Gonzales destacó la necesidad de apoyo de organizaciones internacionales y financieras a los países que están recibiendo migrantes, ante lo que consideró “una responsabilidad compartida”.

Por su parte, el ministro de Salud de Panamá, Miguel Mayo, sostuvo que los migrantes merecen un “trato humano y sentirse como en su casa en cada uno de nuestros países”. Asimismo, manifestó que “urge fortalecer el trabajo regional para no duplicar servicios y optimizar recursos”.

