Déclaration provisoire sur les aspects à prendre en considération pour l’utilisation de vaccins anti-COVID-19 adaptés aux variants

Messages clés

Les vaccins actuels contre la COVID-19, basés sur la souche ancestrale du SARS-CoV-2, continuent de démontrer une forte protection contre les formes graves et les décès pour tous les variants du virus observés à ce jour . La priorité reste d’atteindre des taux de couverture élevés pour la primovaccination et pour les doses de rappel dans les groupes à priorité maximale et élevée, dans chaque pays.

Cependant, l’émergence de variants préoccupants a entraîné un déclin rapide de la protection contre les formes symptomatiques. Il est donc nécessaire d’évaluer si des vaccins anti-COVID-19 adaptés aux variants, en particulier à Omicron, seraient plus performants . Ces vaccins devraient viser une protection encore plus forte et durable contre les formes graves et les décès, et une protection élargie contre des variants futurs qui pourraient être encore plus antigéniquement éloignés du virus index.

Des vaccins adaptés aux variants sont en cours de développement clinique et seront évalués par les autorités de réglementation en temps voulu. Une fois qu’ils auront reçu une autorisation d’utilisation d’urgence de l’OMS ou qu’ils auront été approuvés par une autorité nationale rigoureuse de réglementation, ils seront examinés par le Groupe stratégique consultatif d’experts (SAGE) sur la vaccination, qui formulera des recommandations. Celles-ci porteront sur différents scénarios d’utilisation de vaccins adaptés à Omicron et prendront en compte les aspects programmatiques.

Tous les bénéfices de santé publique des vaccins adaptés aux variants ainsi que leurs avantages par rapport aux vaccins actuels ne pourront être quantifiés que lorsque des données sur leur efficacité en conditions réelles auront été obtenues.

L’Organisation mondiale de la Santé, avec l’appui du Groupe stratégique consultatif d’experts (SAGE) sur la vaccination et de son groupe de travail sur les vaccins anti-COVID-19, continue d’examiner les nouvelles données relatives aux vaccins adaptés aux variants. La présente déclaration rend compte des connaissances actuelles sur les variants préoccupants et les vaccins adaptés aux variants et met en évidence les lacunes en matière de données et les implications potentielles pour les stratégies de vaccination.

Cette déclaration ne constitue nullement une recommandation. Une recommandation sera publiée lorsque suffisamment de données seront disponibles sur les propriétés des vaccins adaptés aux variants, par rapport à ceux basés sur la souche ancestrale. Au départ, les données pour l’humain seront vraisemblablement disponibles pour les versions adaptées aux variants de vaccins anti-COVID-19 à ARNm et limitées aux études sur l’innocuité et l’immunogénicité. Toute recommandation provisoire sera en principe basée initialement sur une caractérisation de la réponse immunitaire. Parmi les aspects à prendre en considération figurent la puissance, la durée et l’ampleur de la réponse immunitaire contre toute une série de variants préoccupants ainsi que la protection induite contre l’infection, différents autres critères cliniques et l’innocuité. Il faudra sans doute attendre que des vaccins adaptés aux variants aient été introduits à plus grande échelle pour disposer de données probantes sur l’efficacité réelle contre les formes symptomatiques et graves. Les recommandations concernant les vaccins adaptés aux variants tiendront compte des formulations (monovalentes ou bivalentes avec souche ancestrale), des questions programmatiques, du renforcement attesté ou vraisemblable de l’impact de santé publique et de l’atténuation potentielle des risques face aux futurs variants. L’OMS prévoit que les recommandations initiales subiront des limitations de données significatives ; par conséquent, les données post-approbation sur l’innocuité et l’efficacité seront essentielles pour quantifier la performance des vaccins adaptés aux variants et pour affiner les recommandations.

Contexte

Les vaccins anti-COVID-19 actuellement disponibles se basent sur le virus index (également appelé « souche ancestrale ») ; cependant, on a observé une évolution virale continue importante du SARS-CoV-2 et en particulier de sa protéine de spicule (S). Ces évolutions dans la génomique du virus ont entraîné la circulation de plusieurs variants préoccupants, par vagues. Ces variants ont différents degrés d’échappement immunitaire, ce qui a dans certains cas résulté en une baisse de l’efficacité en population des vaccins anti-COVID-19 existants par rapport à ce qui était observé pour le virus index. L’ampleur de la diminution de l’efficacité en population varie en fonction des produits, du calendrier, des formes de la maladie, du variant préoccupant concerné et du temps écoulé depuis la dernière dose. Entre janvier et juin 2022, le variant du SARS-CoV-2 le plus répandu au niveau mondial était le variant Omicron, qui a entraîné l’émergence de sous-lignées supplémentaires (1). Celui-ci est le variant le plus antigéniquement éloigné du virus index et celui qui, toujours par rapport à la souche ancestrale, a démontré le niveau d’échappement immunitaire le plus important pour les vaccins anti-COVID-19 actuels. Les vaccins actuels restent efficaces pour prévenir les formes graves et les décès dus à Omicron, en particulier en utilisant une ou plusieurs doses de rappel. Cependant, la protection contre l’infection et les formes symptomatiques dues au variant Omicron est plus faible que pour d’autres variants et décline rapidement, même après une troisième dose (injection de rappel). Les personnes les plus exposées au risque de forme grave, d’hospitalisation et de décès restent les personnes âgées, les sujets présentant des comorbidités ou un terrain d’immunosuppression et les autres populations vulnérables décrites dans la Feuille de route pour l’établissement des priorités (2).

Justification de la mise à jour de la composition en antigènes du SARS-CoV-2 des vaccins anti-COVID-19

La mise au point et le déploiement de vaccins adaptés aux variants visent à renforcer la puissance, la durée et l’ampleur de l’immunité conférée par les vaccins anti-COVID-19 en vue de renforcer l’impact sur la santé publique, aujourd’hui et à l’avenir, et d’atténuer les risques sociaux et économiques de l’infection et de la maladie due au SARS-CoV-2. Même si les vaccins anti-COVID-19 actuels continuent d’offrir une forte protection contre les formes graves et les décès pour tous les variants observés à ce jour, l’objectif des vaccins adaptés aux variants serait, premièrement, de conférer une protection supérieure et plus durable contre les formes graves et les décès et, deuxièmement, d’apporter une protection élargie contre les variants futurs qui, sur le plan antigénique, sont encore plus éloignés du virus index. Ces deux derniers objectifs peuvent empêcher la propagation aux personnes vulnérables et réduire le risque d’émergence de nouveaux variants. L’amélioration de la protection contre les formes symptomatiques voire contre la transmission serait un bénéfice additionnel souhaitable.

Groupe consultatif technique de l’OMS sur la composition des vaccins contre la COVID-19

Le Groupe consultatif technique de l’OMS sur la composition des vaccins contre la COVID-19 (TAG-CO-VAC) est un groupe d’experts indépendants qui évalue les répercussions sur la santé publique de l’émergence de variants préoccupants du SARS-CoV-2, du point de vue de la performance des vaccins anti-COVID-19, afin de produire des recommandations en temps utile sur les modifications potentielles de la composition de la souche vaccinale. Dans sa dernière déclaration (add link), le TAG-CO-VAC a souligné que l’utilisation des vaccins homologués actuels (ceux basés sur le virus index), dans un schéma incluant une dose de rappel, confère des niveaux élevés de protection contre les formes graves et les décès, et ce pour tous les variants, y compris Omicron. Le TAG-CO-VAC a également réaffirmé que la poursuite de l’utilisation des vaccins actuellement homologués, pour la primovaccination et pour la dose de rappel, est appropriée pour atteindre les principaux objectifs de la vaccination contre la COVID-19. Dans le même temps, il est souhaitable d’obtenir une immunité contre un éventail aussi large que possible de variants de la protéine S afin de conserver et potentiellement d’améliorer la protection contre les futurs variants. Les données actuelles montrent que l’exposition répétée aux antigènes du SARS-CoV-2 (que ce soit par une infection post-vaccinale, par une vaccination postérieure à l’infection ou par l’administration de ≥ 3 doses de vaccins) améliore la puissance et l’ampleur de la réponse humorale.

Il est très difficile de déterminer quand de nouveaux variants sont susceptibles d’apparaître et quelles seront l’ampleur de leur circulation mondiale et leurs caractéristiques antigéniques, mais, d’après l’expérience accumulée, une telle émergence apparaît très probable. Le TAG-CO-VAC a indiqué que l’inclusion d’Omicron dans la composition d’un vaccin mis à jour peut élargir la réponse immunitaire face à Omicron et améliorer potentiellement la protection contre l’infection et les formes plus bénignes de la maladie dues aux variants émergents, tout en préservant et, sans doute, en améliorant la protection contre les formes graves. C’est la raison pour laquelle les avantages potentiels de vaccins adaptés à Omicron doivent être étudiés. Le TAG-CO-VAC a également indiqué que les réponses immunitaires à un vaccin spécifique à Omicron varieront sans doute en fonction du statut du sujet pour la primovaccination contre la COVID-19. En rappel, un vaccin monovalent spécifique à Omicron peut entraîner une réponse immunitaire plus large que le(s) vaccin(s) basé(s) sur le virus index. Cependant, lorsqu’il est utilisé pour la primovaccination, un vaccin monovalent spécifique à Omicron ne devrait pas conférer de protection aussi large que le vaccin actuel basé sur le virus index et il n’est donc pas conseillé actuellement.

Scénarios d’utilisation

En complément de la déclaration du TAG-CO-VAC, le SAGE examinera différents scénarios d’utilisation d’un vaccin adapté à Omicron une fois qu’un tel produit aura reçu une autorisation d’utilisation d’urgence au titre du protocole EUL de l’OMS, ou une autorisation d’utilisation d’urgence émanant d’une autorité indépendante rigoureuse, au titre de son mandat l’autorisant à formuler des recommandations. Les scénarios d’utilisation dépendront des caractéristiques du vaccin, de sa performance, des exigences programmatiques et des contextes épidémiologiques. Ils incluront une comparaison entre vaccins bivalents et vaccins monovalents et s’appuieront sur les orientations de la Feuille de route de l’OMS pour l’établissement des priorités concernant l’utilisation des vaccins anti-COVID-19.

L’augmentation des taux de couverture vaccinale et la forte exposition à Omicron ont entraîné une augmentation de l’immunité de la population de nombreux pays. L’infection et l’utilisation du vaccin ont entraîné une forte immunité hybride (c’est-à-dire, l’immunité au niveau de la population due aux réponses immunitaires induites par le vaccin et par l’infection) (3). Cependant, le degré et la durée de l’immunité protectrice qui en découlent demeurent incertains. Les vaccins adaptés aux variants peuvent potentiellement restaurer la protection au niveau individuel et au niveau de la population.

Le calendrier optimal pour les doses de rappel des vaccins adaptés aux variants dépendra de différents facteurs. Ainsi, les vagues de COVID-19 observées ces deux dernières années ont été imputées à différents facteurs tels que l’assouplissement des mesures sociales et de santé publique, l’émergence de nouveaux variants et l’insuffisance des taux de couverture vaccinale. Il restera sans doute difficile de prévoir quand les futures vagues surviendront. S’il est appuyé par les données, le déploiement des doses de rappel adaptées aux variants pourrait au départ être restreint aux populations les plus vulnérables, suivant les recommandations de la Feuille de route du SAGE de l’OMS (2).

Autres aspects à prendre en considération pour l’introduction de vaccins adaptés aux variants

L’introduction de nouveaux vaccins adaptés aux variants peut accroître la complexité des programmes de vaccination et en augmenter le coût. Le fait qu’un même programme de vaccination englobe plusieurs produits (certains utilisés seulement pour les doses de rappel et d’autres pour la primovaccination) engendrera une complexité importante pour le travail des vaccinateurs, la planification de la chaîne d’approvisionnement, l’enregistrement du statut vaccinal individuel, le suivi de l’innocuité, les évaluations de performance, la communication et la demande communautaire. À ce jour, l’adoption des vaccins tend à décliner avec chaque dose supplémentaire de vaccin anti-COVID-19 recommandée au titre du calendrier. Des vaccins mis à jour offrant une immunité supérieure et plus large peuvent inverser cette tendance.

Conclusions

L’OMS continuera d’étudier l’épidémiologie de la COVID-19, les résultats de la surveillance génomique, les caractéristiques phénotypiques ainsi que les données relatives à la mise au point des produits vaccinaux et à l’efficacité du vaccin en population, y compris pour les vaccins adaptés aux variants au moment où ils seront introduits (s’ils le sont). Les premières données sur l’immunogénicité chez l’humain de vaccins contre le variant Omicron ont été annoncées en juin 2022. L’OMS présentera des recommandations pour différents scénarios d’utilisation lorsqu’un vaccin mis à jour pour Omicron aura obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence au titre du protocole EUL de l’OMS ou une autorisation d’utilisation d’urgence d’une autorité indépendante rigoureuse. Les bénéfices et risques relatifs, le rapport coût/efficacité et les aspects programmatiques devront également être pris en compte.

Les vaccins actuels continuent de démontrer une forte protection contre les formes graves et les décès ; par conséquent, la priorité reste d’obtenir des taux de couverture élevés par la primovaccination et les premières doses de rappel, dans les groupes à priorité maximale et élevée et dans chaque pays. En attendant de recueillir des données sur les vaccins adaptés aux variants et de pouvoir évaluer leurs avantages relatifs, la performance des vaccins existants peut être optimisée en administrant des doses supplémentaires des vaccins actuels aux groupes prioritaires (4) et en utilisant des calendriers hétérologues (5) conformément aux recommandations précédentes du SAGE.

Références bibliographiques

OMS. Suivi des variants du SARS-CoV-2. (https://www.who.int/fr/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/tracking-SARS-CoV-2-variants) (https://www.who.int/publications/i/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply, consulté le 20 janvier 2022). OMS. Interim statement on hybrid immunity and increasing population seroprevalence rates. 2022 (https://www.who.int/news/item/01-06-2022-interim-statement-on-hybrid-immunity-and-increasing-population-seroprevalence-rates) OMS. Déclaration provisoire sur l’utilisation de doses de rappel supplémentaires de vaccins anti-COVID-19 à ARNm ayant reçu une autorisation d’utilisation d’urgence (EUL) (https://www.who.int/fr/news/item/17-05-2022-interim-statement-on-the-use-of-additional-booster-doses-of-emergency-use-listed-mrna-vaccines-against-covid-19). 2022. (https://www.who.int/news/item/16-12-2021-interim-recommendations-for-heterologous-covid-19-vaccine-schedules, consulté le 21 décembre 2021).

