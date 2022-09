Décision d’Exécution de la Commission du 12.9.2022 modifiant la décision d’exécution C(2021) 8933 relative au financement d’actions d’aide humanitaire sur le budget général 2022 de l’Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, et notamment son article 110, vu le règlement (CE) nº 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire, et notamment son article 15, paragraphes 2 et 3, considérant ce qui suit:

(1) Le 14 décembre 2021, la Commission a adopté la décision d’exécution C(2021) 8933.

(2) Le 25 avril 2022, la décision d’exécution C(2021) 8933 a été modifiée de façon substantielle par la décision d’exécution C(2022) 2541 portant le budget global à 1 818 323 874 EUR.

(3) La persistance et l’aggravation des besoins humanitaires, en particulier en raison de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, ont conduit à la mise à disposition de crédits supplémentaires dans le cadre du budget général de l’Union.

(4) Depuis l’adoption de la décision d’exécution C(2021) 8933, le budget de l’aide humanitaire a bénéficié d’une augmentation de 205 000 000 EUR, correspondant aux virements suivants: 105 000 000 EUR provenant de la réserve de solidarité et d’aide d’urgence, et 100 000 000 EUR provenant de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde.

(5) En outre, un montant de 2 400 000 EUR issu de recettes affectées externes provenant de l’Italie doit être reçu aux fins du financement d’actions au Mali et en Palestine.

(6) Afin de garantir la poursuite de la mise en œuvre des actions d’aide humanitaire de l’Union pour 2022 et leur financement, il est nécessaire d’adapter la contribution totale de l’Union et la dotation budgétaire qui en découle pour les mesures dont la liste figure en annexe de la décision d’exécution C(2021) 8933.

La décision d’exécution C(2021) 8933 est modifiée comme suit: (1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2 Contribution de l’Union

Le montant maximal de la contribution de l’Union destinée à la mise en œuvre des actions d’aide humanitaire financées par l’Union pour 2022 est fixé à 2 025 723 874 EUR, à financer par les crédits inscrits aux lignes suivantes du budget général de l’Union:

(a) ligne budgétaire 14 03 01: 1 949 223 874 EUR;

(b) ligne budgétaire 14 03 02: 76 500 000 EUR.

Le montant visé au premier alinéa peut inclure les contributions d’autres donateurs au budget général de l’Union en tant que recettes affectées externes comme prévu dans les conventions correspondantes signées avec ces donateurs. Les crédits prévus au premier alinéa peuvent également couvrir les intérêts de retard.»

(1) L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12.9.2022

Par la Commission

Janez LENARČIČ

Membre de la Commission