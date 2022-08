De nouvelles lignes directrices offrent le premier cadre stratégique mondial pour la protection des enfants en déplacement face aux changements climatiques

GENÈVE/NEW YORK/WASHINGTON, le 25 juillet 2022 – Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’Université de Georgetown et l’Université des Nations Unies ont publié aujourd’hui de nouvelles lignes directrices constituant le tout premier cadre stratégique mondial qui contribuera à protéger, à inclure et à autonomiser les enfants en déplacement dans le contexte des changements climatiques.

Le document intitulé Guiding Principles for Children on the Move in the Context of Climate Change (Principes directeurs relatifs aux enfants en déplacement dans le contexte des changements climatiques) recense neuf principes pour faire face aux vulnérabilités multiples particulières dont font l’objet les enfants en déplacement dans leur propre pays ou au-delà des frontières en raison des conséquences négatives des changements climatiques. Actuellement, la plupart des politiques migratoires concernant les enfants ne tiennent pas compte des facteurs climatiques et environnementaux, tandis que la plupart des politiques relatives aux changements climatiques négligent les besoins uniques des enfants.

Le document souligne que les changements climatiques viennent s’ajouter aux conditions environnementales, sociales, politiques, économiques et démographiques qui poussent les personnes à partir. Rien qu’en 2020, près de 10 millions d’enfants ont été déplacés à la suite d’un choc dû à un événement météorologique. Un milliard d’enfants – soit près de la moitié des 2,2 milliards d’enfants que compte le monde – vivent dans les 33 pays fortement exposés aux effets des changements climatiques. Ce sont donc des millions d’enfants supplémentaires qui pourraient être déplacés dans les années à venir.

Conçus en collaboration avec de jeunes militants, des universitaires, des experts, des décideurs, des professionnels et des organismes des Nations Unies œuvrant dans les domaines du climat et des migrations, ces principes directeurs s’appuient sur la Convention relative aux droits de l’enfant ratifiée au niveau mondial, et sont sous-tendus par les lignes directrices et les cadres opérationnels existants.

Ils fournissent ainsi aux pouvoirs publics nationaux et locaux, aux organisations internationales et aux groupes de la société civile un socle permettant d’élaborer des politiques qui protègent les droits des enfants.

Les organisations et les institutions appellent par conséquent les gouvernements, les acteurs locaux et régionaux, les organisations internationales ainsi que les groupes de la société civile à adopter ces lignes directrices afin de contribuer à protéger, à inclure et à autonomiser les enfants en déplacement dans le contexte des changements climatiques.

UNICEF

« Chaque jour, l’élévation du niveau de la mer, les ouragans, les feux incontrôlés et les mauvaises récoltes poussent de plus en plus d’enfants et de familles à quitter leur foyer », rappelle Catherine Russell, Directrice générale de l’UNICEF. « Les enfants déplacés sont davantage exposés à la violence, à la traite et à l’exploitation. Ils sont plus susceptibles de perdre l’accès à l’éducation et aux soins. Et ils sont souvent contraints de se marier très tôt et de travailler. Ensemble, grâce à une action coordonnée guidée par ces principes, les gouvernements, la société civile et les organisations internationales seront plus à même de protéger les droits et le bien-être des enfants en déplacement. »

OIM

« L’urgence climatique entraîne et continuera d’entraîner des conséquences profondes sur la mobilité humaine. Certaines catégories de population, telles que les enfants, en subiront les conséquences les plus graves, et nous ne pouvons pas mettre en danger les générations futures », affirme António Vitorino, Directeur général de l’OIM. « Les enfants migrants sont particulièrement vulnérables lorsqu’ils se déplacent dans le contexte des changements climatiques. Pourtant, leurs besoins et leurs aspirations ne sont toujours pas pris en compte dans les débats politiques. Grâce à ces principes directeurs, nous voulons garantir la visibilité de leurs besoins et de leurs droits, dans les débats politiques comme dans les programmes. La gestion des migrations et la prise en charge du déplacement des enfants dans le contexte des changements climatiques, de la dégradation environnementale et des catastrophes naturelles constituent un immense défi auquel nous devons nous attaquer dès maintenant. »

Université de Georgetown, Institut pour l’étude des migrations internationales

« Si les nouvelles lignes directrices n’ont pas valeur d’obligation légale, elles reprennent et exploitent des principes clés qui sont déjà inscrits dans le droit international et qui ont été adoptés par les gouvernements du monde entier », ajoute Elizabeth Ferris, Directrice de l’Institut pour l’étude des migrations internationales de l’Université de Georgetown. « Nous exhortons tous les gouvernements à examiner leurs politiques à la lumière des principes directeurs et à prendre dès maintenant des mesures qui garantiront la protection des enfants en déplacement face aux changements climatiques, aujourd’hui et à l’avenir. »

Centre de recherche sur les politiques de l’Université des Nations Unies

« Cela fait des années que la communauté internationale tire la sonnette d’alarme sur les changements climatiques et les dégradations environnementales, ainsi que sur la probabilité de déplacements humains de masse. Ces prédictions se réalisent, et on observe des migrations liées au climat dans toutes les régions du monde. Parmi les personnes qui se déplacent en raison de l’évolution rapide du climat, on dénombre de plus en plus d’enfants. Si ces enfants bénéficient d’une série de dispositifs protecteurs à l’échelle nationale et internationale, il s’agit d’un domaine très technique et difficile d’accès, ce qui entraîne un défaut de protection des enfants migrants », ajoute David Passarelli, Directeur exécutif du Centre de recherche sur les politiques de l’Université des Nations Unies. « L’Université des Nations Unies, l’UNICEF, et nos partenaires ont souligné la nécessité de disposer de lignes directrices concises qui décrivent les risques, les mécanismes de protection et les droits en des termes clairs et accessibles. Le document Guiding Principles for Children on the Move in the Context of Climate Change a été rédigé dans cet objectif précis. Cet outil permet de comprendre les liens complexes entre droits des migrants, droits des enfants et changements climatiques afin de répondre plus rapidement et plus efficacement aux besoins des enfants en déplacement dans le contexte des changements climatiques. »