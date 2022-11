De nouvelles données indiquent que le changement climatique pourrait se révéler aussi mortel que le cancer dans certaines parties du monde

Sans une action climatique urgente, les zones déjà vulnérables devraient être les plus durement touchées, entraînant une aggravation des inégalités dans le développement humain.

New York, le 4 novembre 2022 - Selon la nouvelle plate-forme Human Climate Horizons lancée aujourd'hui par le Programme des Nations Unies pour le développement et par le Climate Impact Lab, en l’absence d’une action concertée et urgente, le changement climatique exacerbera les inégalités et creusera les écarts de développement humain. Conçue pour autonomiser les personnes et les décideurs partout dans le monde, cette plate-forme précise les conséquences que le changement climatique pourrait avoir sur la vie des populations en termes de mortalité, de capacités à gagner sa vie et de consommation d'énergie.

Ainsi, à Dhaka, capitale du Bangladesh, selon une hypothèse supposant des émissions très élevées, les décès supplémentaires d'ici 2100 dus au changement climatique (132 personnes sur 100 000 par an) représenteraient près du double du taux de mortalité annuel actuel du Bangladesh causé par tous les cancers, et 10 fois ses décès annuels sur les routes.

Si l’on compare les impacts futurs du changement climatique sur la santé dans le monde, il apparaît que les inégalités actuelles s’aggraveront : parmi les pays du G20 — qui représentent la majeure partie des émissions cumulées de CO2 — un tiers d’entre eux connaîtra une hausse des taux de mortalité causée par le changement climatique. Cela touchera cependant près des trois quarts des pays les moins avancés, augmentant considérablement les inégalités au cours des prochaines décennies.

« En 2022, les communautés aux quatre coins du monde font face à une urgence climatique qui se fait sentir avec une rapidité et une virulence bien supérieures à ce qui était prévu, représentant à la fois une menace pour notre avenir et un risque très réel qui doit être traité ici et maintenant », déclare l'Administrateur du PNUD, Achim Steiner. « La nouvelle plate-forme Human Climate Horizons qui se concentre sur les effets du changement climatique sur la mortalité, la main-d'œuvre et la consommation d'énergie, transmet des données et des analyses vitales aux décideurs, aidant les pays à adopter des mesures climatiques là où elles sont les plus nécessaires. Par exemple, la plate-forme montre qu’intensifier les efforts mondiaux pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris pourrait réduire de plus de 80 % la mortalité due à la chaleur accablante prévue en 2100, sauvant ainsi des dizaines de millions de vies. »

Les nouvelles données montrent également que le changement climatique accentuera les inégalités au sein des pays. Par exemple, à Barranquilla, une ville portuaire du nord de la Colombie, dans un scénario d'émissions très élevées, le taux de mortalité d'ici 2100 causé par une hausse des températures (37 personnes sur 100 000 par an) augmenterait et serait cinq fois supérieur au taux actuel de mortalité annuel dû au cancer du sein en Colombie. Cela creuserait l'écart des taux de mortalité dus au changement climatique entre Barranquilla et la capitale Bogotá.

« Le Climate Impact Lab combine des données mondiales, des analyses des données massives et des modèles climatiques détaillés pour estimer les coûts du changement climatique et les avantages résultant de la réduction des émissions. Fondé sur des recherches solides, il montre comment les effets futurs du changement climatique se répercuteront de manière disproportionnée sur les régions les plus chaudes et souvent les plus pauvres aujourd'hui, exacerbant les inégalités existantes », a déclaré Sol Hsiang du Climate Impact Lab, Professeur de politique publique à l'Université de Californie à Berkeley. « Heureusement, le monde peut encore changer de cap en réduisant agressivement les émissions », a déclaré Hsiang.

Les nouvelles données montrent qu’il est nécessaire d'agir rapidement, non seulement pour atténuer le changement climatique, mais aussi pour s'adapter à ses conséquences. Par exemple, à Faisalabad, au Pakistan, en supposant une atténuation modérée, les décès supplémentaires dus au changement climatique seraient en moyenne de 36 pour 100 000 personnes chaque année entre 2020 et 2039. Sans étendre considérablement ses efforts d'adaptation, Faisalabad pourrait s'attendre à ce que les taux de mortalité annuels liés au changement climatique doublent quasiment, atteignant 67 décès pour 100 000 d'ici le milieu du siècle. Une augmentation presque aussi mortelle que les accidents vasculaires cérébraux, actuellement la troisième cause de décès au Pakistan.

« Alors que nous sommes confrontés aux effets néfastes du changement climatique mondial, il est logique de se demander si les efforts de réduction des émissions de chaque pays, état ou ville font vraiment une différence. Cette plate-forme montre le rôle direct que ces efforts jouent dans la formation de notre avenir collectif », a déclaré Hannah Hess du Climate Impact Lab, directrice associée chez Rhodium Group.

« Les projections des impacts du changement climatique sur le développement humain permettent de comprendre quelles répercussions ce monde plus dangereux auquel nous pourrions être confrontés aura sur la vie des peuples et leur sécurité humaine. Mais nous devons savoir que l'avenir n'est pas prédéterminé », déclare Pedro Conceição du Bureau du Rapport sur le développement humain. « Ces projections hyperlocalisées, en signalant l'urgence de réduire les émissions, et en faisant ressortir les inégalités émergentes dans le développement humain, donnent la possibilité aux personnes de prendre des décisions, pour finalement permettre aux communautés, aux gouvernements, aux assureurs et aux autres acteurs financiers d’agir. »

Disponible gratuitement à la veille de la COP27, la nouvelle plate-forme donne accès à un flux de recherche en évolution qui permettra d’orienter l'action visant à réduire les effets inégaux de l'augmentation des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

À propos de la plate-forme de données et d'informations Human Climate Horizons

Human Climate Horizons (HCH) est une plate-forme de données et d’observations fournissant des informations localisées sur les impacts futurs du changement climatique dans plusieurs dimensions du développement humain. Il s'agit d'un bien public numérique en libre accès et évolutif - une fenêtre sur des avenirs possibles – alimenté par un flux évolutif de recherche multidisciplinaire de pointe. Elle est le fruit d'un travail conjoint du Climate Impact Lab et du Bureau du Rapport sur le développement humain du PNUD.

HCH permet également à chacun de mieux comprendre le changement climatique grâce à des données localisées sur la température : les utilisateurs peuvent, dans de nombreuses villes, évaluer à quel point les phénomènes climatiques extrêmes pourraient s’aggraver et ce que cela signifiera pour leur avenir et celui de leurs enfants. Les estimations sont basées sur des prévisions d'experts concernant la croissance des revenus et de la population, les futures émissions de gaz à effet de serre et les simulations de 33 modèles climatiques. Elles sont donc à la pointe de la technologie et librement disponibles. L'analyse est rigoureuse. Elle a été étudiée et publiée par les meilleures revues universitaires, notamment Nature et le Quarterly Journal of Economics. L'ensemble complet des prévisions peut être téléchargé et permettra aux chercheurs et aux analystes politiques de se forger une opinion à ce sujet.

La plate-forme qui fournit une couverture hyperlocale pour plus de 24 000 régions du monde, deux scénarios politiques différents et des horizons temporels jusqu'à la fin du 21e siècle, propose des données empiriques sur les coûts humains éventuels du changement climatique. Sa première publication porte sur les effets du changement climatique sur la mortalité, la main-d'œuvre et la consommation d'énergie. La modélisation couvrira bientôt beaucoup plus de domaines, notamment les impacts du changement climatique sur les communautés côtières, la production alimentaire et les dommages causés aux infrastructures.