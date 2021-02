Dans un rapport mondial, l’OMS souligne le besoin urgent de meilleures données pour renforcer la riposte à la pandémie et améliorer les résultats en matière de santé

Aujourd’hui, quatre décès sur dix dans le monde ne sont pas enregistrés et dans la Région africaine, seul un décès sur dix l’est actuellement, selon la toute première évaluation mondiale des systèmes d’information sanitaire nationaux publiée aujourd’hui par l’Organisation mondiale de la Santé en partenariat avec Bloomberg Philanthropies.

Les deux tiers des pays à faible revenu ont mis en place un système normalisé pour signaler les causes de décès. Toutefois, le rapport SCORE souligne le besoin urgent de renforcer ces systèmes pour aider le monde à répondre aux situations d'urgence sanitaire et à suivre les progrès accomplis en vue d'atteindre les objectifs mondiaux en matière de santé.

La pandémie a mis en évidence le fait que même les systèmes de santé et de données les plus avancés ont encore du mal à fournir des données en temps quasi réel afin de permettre d’agir rapidement. L'absence de données à l’échelle mondiale limite la compréhension des répercussions réelles de la pandémie de COVID-19 sur la mortalité, sapant ainsi la planification de la riposte.

« La pandémie a mis à rude épreuve les capacités des systèmes d’information sanitaire des pays du monde entier, car ils doivent suivre à la fois la maladie et d’autres tendances sanitaires essentielles », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. « Le rapport SCORE est une étape importante vers de meilleures données, pour de meilleures décisions et une meilleure santé. »

Les estimations montrent que 60 % des pays considérés disposent d’un système solide pour examiner les progrès et les performances de leur secteur de la santé mais que seule la moitié d'entre eux ont la capacité d'assurer un suivi de la qualité des soins. Pas plus de 32 % des pays ont des capacités adaptées à la mise en place d'une stratégie de santé numérique fondée sur les normes recommandées.

« En s'appuyant sur l'outil SCORE, l’OMS aidera les pays du monde entier à combler les lacunes en matière de données et à renforcer leurs systèmes de données et d'information sanitaire », a déclaré la Dre Samira Asma, Sous-Directrice générale de la Division Données, analyse et résultologie.

Même si dans des domaines tels que la vaccination, la tuberculose et l’incidence du VIH, la disponibilité des données est satisfaisante, elle est moindre pour d'autres questions de santé comme la santé mentale et le cancer. Ainsi, moins de la moitié des pays notifient des données issues des établissements de santé nationaux portant sur les troubles mentaux graves.

Ce manque de données limite gravement la capacité des pays à planifier et à mettre en œuvre des programmes de santé efficaces.

« Le rapport SCORE aide les pays à investir dans des domaines prioritaires pour obtenir un impact maximal sur la collecte, l’analyse et l’utilisation des données sanitaires. Entre autres recommandations, le rapport exhorte les pays à renforcer leurs systèmes globaux de données sanitaires, à améliorer leurs systèmes d’enregistrement des données sur les décès et à recueillir des données plus nombreuses et de meilleure qualité pour lutter contre les inégalités », a déclaré Michael Bloomberg, Ambassadeur mondial de l’OMS pour les maladies non transmissibles et les traumatismes.

Le rapport et le portail font partie de l'outil technique SCORE pour les données sanitaires créé par l’OMS qui aidera les pays et les Régions à consulter leurs évaluations, à mener des analyses et à améliorer les données sanitaires pour des populations en meilleure santé.

À propos de l'outil technique SCORE pour les données sanitaires

SCORE (Survey, Count, Optimize, Review, Enable – Étudier, Comptabiliser, Optimiser, Analyser, Encourager) est un ensemble technique d’interventions essentielles, d’actions recommandées, d’outils et de ressources qui vise à aider les pays à relever les défis et à répondre aux besoins de tout système d’information sanitaire. Il comporte - pour la première fois dans un ensemble unique et harmonisé – tous les éléments clés pour permettre aux gouvernements de combler les lacunes en matière de données, d’investir dans des solutions évolutives et de prendre des mesures politiques éclairées. L'outil SCORE répond à l’engagement pris par l’OMS dans le cadre du treizième programme général de travail –– d’aider les États Membres à collecter, analyser, notifier et utiliser les données sanitaires de manière efficace, pour atteindre les ODD liés à la santé.

Contacts pour les médias

Service de presse pour les médias

OMS

Téléphone: [+41 22 791 2222](tel:+41 22 791 2222)

Email: mediainquiries@who.int

Rapport mondial SCORE sur les systèmes de données sanitaires et rapport sur les capacités, 2020** (en anglais)**