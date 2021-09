Dans un monde d'abondance, 9 millions de personnes meurent chaque année de faim, a déclaré le chef du PAM au Sommet sur les Systèmes Alimentaires

NEW YORK – Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies, David Beasley, a appelé les dirigeants mondiaux à faire de la sécurité alimentaire une réalité pour tous et à construire une planète plus forte et plus saine grâce à de meilleurs systèmes alimentaires.

Extraits des remarques de David Beasley au Sommet sur les Système Alimentaire à New York, 23 septembre 2021

"Il est maintenant temps de retrousser nos manches car, vous savez, les enfants ne peuvent pas manger de promesses vides. C'est à nous d'agir et de faire de la sécurité alimentaire et de la nutrition une réalité."

"Si nous luttons aujourd'hui pour atteindre les 7,7 milliards de personnes, imaginez avoir 10, 11, 12 milliards de personnes sur terre. […] C'est beaucoup moins cher de s'attaquer aux causes profondes et de donner aux gens les ressources dont ils ont besoin pour leur autonomie, en aidant les populations autochtones, en autonomisant et en inspirant les jeunes, tout cela en même temps pour en faire une planète plus forte, plus saine et meilleure."

"Il y a 400 000 milliards de dollars de richesses sur la terre aujourd'hui, et le fait que 9 millions de personnes meurent de faim chaque année… Honte à nous. Au plus fort de la COVID, l’augmentation de la valeur nette des milliardaires était de 5,2 milliards de dollars par jour. Au même moment, 24 000 personnes meurent chaque jour de faim. Honte à nous. Chaque heure, la valeur nette des milliardaires au plus fort de la COVID, était de 216 millions de dollars par heure. Pourtant, 1 000 personnes par heure mouraient de faim. Honte à nous."

"Lorsque le Comité du prix Nobel de la paix a décerné le prix Nobel de la paix au Programme alimentaire mondial, c'était un appel à l'action pour nous tous. Mon objectif est que le Programme alimentaire mondial n'ait plus à intervenir. Mais comment pouvons-nous faire cela avec la direction dans laquelle nous allons maintenant ?"

"En tant qu'agences basées à Rome, nous ne sommes pas que des leaders, nous sommes des meneurs pour responsabiliser le secteur privé, inspirer les membres de la société civile et les individus à s'assurer que nous aimons notre voisin comme notre égal afin qu'un enfant au Niger soit juste aussi important qu'un enfant à New York. Imaginez… des enfants du monde entier meurent inutilement […] Nous avons vu 4,7 millions de personnes mourir de la COVID. Dans le même temps, 16 millions de personnes sont mortes de faim."

« Vous savez, nous avons l'expertise. Nous avons le dévouement des Nations Unies. Je suis convaincu que cet appel à l'action sera entendu par les dirigeants du monde entier."

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies est le lauréat du prix Nobel de la paix 2020. Plus grand organisme humanitaire au monde, il sauve des vies en situations d'urgence et utilise l'assistance alimentaire pour ouvrir une voie vers la paix, la stabilité et la prospérité au profit de ceux qui se relèvent d'un conflit ou d'une catastrophe ou subissent les effets du changement climatique.

