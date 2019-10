Développement agricole, sécurité alimentaire - Rapport du Secrétaire général (A/74/237)

Soixante-quatorzième session

Point 24 de l’ordre du jour provisoire

Développement agricole, sécurité alimentaire et nutrition

Résumé

Le présent rapport met en lumière le rôle essentiel d’une approche durable des systèmes alimentaires dans l’élimination de la pauvreté, de la faim et de la malnutrition sous toutes ses formes, la promotion de modes de production et de consommation durables, le règlement des problèmes que posent l’urbanisation, l’absorption de la main-d’œuvre jeune et la réduction de l’incidence des systèmes alimentaires sur la biodiversité, les ressources naturelles et le climat. La promotion de l’élaboration de systèmes alimentaires qui soient inclusifs, axés sur la nutrition, durables, respectueux de l’écosystème et du climat et résilients est un défi qui exige une action dans l’ensemble du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Le rapport met en évidence le ralentissement ou le recul observés dans la réalisation de l’objectif de développement durable 2 et d’autres objectifs connexes et propose une définition des systèmes alimentaires qui va au-delà des chaînes de valeur pour englober les environnements alimentaires qui façonnent les actions de tous les acteurs. Une perspective des systèmes alimentaires est adoptée pour recenser les problèmes clefs dans la promotion d’une nutrition améliorée et de régimes alimentaires sains, l’adoption de systèmes alimentaires plus inclusifs, l’amélioration de la viabilité grâce à la réduction des pertes alimentaires et le renforcement de la résilience face aux changements climatiques. Le rapport fait également le point sur les importantes initiatives de partenariat visant à accroître l’efficacité de l’action collective et à mobiliser les moyens de mise en œuvre pour améliorer les systèmes alimentaires.