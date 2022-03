Dénoncer la détention et la torture en période de Covid-19: Les pratiques prometteuses d’avocats spécialistes des droits humains du monde entier

INTRODUCTION

En novembre et en décembre 2020, presque un an après le début de la pandémie de Covid-19, l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), l’Open Society Justice Initiative, le Collectif des associations contre l’impunité au Togo (CACIT), la Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA) et le Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), ont organisé une série de Laboratoires des recours au niveau régional et international, réunissant des avocats et des défenseurs des droits humains dans le but d’échanger des expériences et d’examiner ensemble des stratégies et des pratiques prometteuses qui permettraient de protéger efficacement les personnes en détention face au Covid-19, de dénoncer les violations continues de droits humains associées à la pandémie dans les contextes de détention, et faire rendre des comptes pour les mesures répressives abusives. Ce rapport de synthèse présente des exemples choisis d’actions juridiques et de plaidoyer particulièrement créatives, provenant du monde entier, et propose des réflexions pratiques pour les militants qui sont encore confrontés aux défis associés à la pandémie et devront probablement affronter d’autres crises à l’avenir.

La pandémie comporte des risques considérables, aussi bien pour les personnes privées de liberté que pour le personnel des prisons et des centres de détention du monde entier. En raison des mauvaises conditions sanitaires et d’hygiène, de l’importante surpopulation et des mauvaises infrastructures de santé des différents lieux de détention, les personnes en détention sont parmi les plus vulnérables. Par ailleurs, dans le contexte de la pandémie de nombreux gouvernements ont introduit des règles en lien avec l’état d’urgence et des mesures exceptionnelles qui ne respectaient pas le droit et les normes internationales des droits humains. Les violations des droits humains, y compris la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de ceux qui ne respectaient pas les règles de quarantaine et de confinement étaient devenues monnaie courante. Certains gouvernements ont aussi eu recours à des mesures d’urgence visant à restreindre davantage le travail de la société civile et des défenseur·e·s des droits humains.

Les avocats et les organisations de la société civile se sont adaptés à ces difficultés et ont utilisé une panoplie, à la fois variée et créative, d’actions juridiques et de plaidoyer au niveau national, régional et international. Certaines de ces interventions visaient à réduire la surpopulation et à améliorer les conditions et l’accès aux soins de santé dans les lieux de détention. D’autres ont permis de dénoncer les violations de droits humains commises par les agences des forces de l’ordre pendant les confinements et les périodes d’état d’urgence du Covid-19, alors que d’autres ont cherché à faire respecter le droit de défense et à protéger les défenseur·e·s des droits humains.

Plusieurs facteurs ont influencé le succès de ces actions en justice et activités de sensibilisation pendant la pandémie. Le succès des poursuites, par exemple, était souvent associé à l’opinion publique. Dans certains pays, les tribunaux de premier niveau ont été plus progressistes, alors que les juridictions supérieures étaient plus réticentes à prendre des mesures immédiates et globales. Dans d’autres contextes, les appels constitutionnels auprès des juridictions supérieures se sont avérés efficaces. Dans de nombreux pays, la réduction ou la suspension temporaire des opérations auprès des tribunaux et des services judiciaires associés à cause du Covid-19 a aggravé et exacerbé les retards de procédure judiciaire déjà existants.

On soulignera parmi les exemples de réussite la libération de milliers de personnes privées de liberté de centres de détention surpeuplés grâce à des demandes individuelles et collectives d’habeas corpus. Les efforts de plaidoyer coordonnés au niveau international ont contraint certains États, quoique dans une faible mesure, à cesser d’utiliser les restrictions sanitaires associées à la pandémie comme prétexte pour faire taire les défenseur·e·s des droits humains. Les gouvernements de certains pays ont pris des mesures visant à prévenir toute pratique abusive de la part des agences des forces de l’ordre pendant les confinements. Bon nombre de ces efforts étaient collectifs et les avocats, y compris ceux qui sont membres des groupes d’avocats du Réseau SOS-Torture basés en Amérique latine, en Afrique et en Asie, ont échangé et utilisé leurs modèles de pétition respectifs et participé à des webinaires d’apprentissage entre pairs afin de tirer profit des enseignements de chaque pays et de chaque région.

Un grand nombre de stratégies juridiques et de plaidoyer mentionnés dans ce rapport sont proactifs : certaines demandent des mesures de précaution et d’autres actions visant à prévenir tout type de violation, et d’autres visent à obtenir réparation pour les victimes et les militants de la société civile dont les droits ont été violés à cause de ces mesures associées à la pandémie. Dans ce contexte unique où la plupart des pays étaient confrontés à des difficultés similaires dues à la pandémie, le fait d’apprendre des autres praticiens a offert de nouvelles possibilités aux militants du monde entier.