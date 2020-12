Défi 2020 MNU-réfugiés : 20 000 étudiants proposent des solutions pour aider les réfugiés

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a annoncé ce jour les lauréats du premier Défi MNU-réfugiés, durant leur session de « Modélisation des Nations Unies », qui encourageait les étudiants du monde entier à proposer des stratégies pour aider les réfugiés.

En 2020, plus de 20 000 étudiants dans 75 pays ont accepté de relever le défi MNU-réfugiés. Ils ont recherché, débattu et imaginé des « résolutions » pour répondre à des problématiques comme le déplacement induit par le changement climatique, la rhétorique toxique et hostile aux réfugiés, ou l’inclusion des réfugiés dans les systèmes éducatifs et économiques des pays d’accueil.

« Je suis reconnaissant pour les nombreuses idées et propositions brillantes qui ont été émises par des jeunes du monde entier. Leur compassion, leur empathie et leur détermination à trouver des solutions pratiques aux problèmes endurés par les réfugiés et les pays d’accueil sont une source d’inspiration. Par cet engagement, nous encourageons les jeunes d’aujourd’hui à proposer des solutions innovantes et inclusives au sort des réfugiés », a indiqué Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

Les meilleures propositions émises par les étudiants ont été jugées par un panel composé d’employés du HCR, de jeunes réfugiés boursiers, et d’experts d’autres organisations des Nations Unies, de la Banque mondiale et du monde universitaire. Les équipes lauréates sont originaires du Nigéria, du Costa Rica, de l’Inde, du Canada, du Liban, de Chypre et des Etats-Unis. Un article a été publié sur les lauréats et leurs propositions.

Les propositions incluaient des programmes de réforme de l’éducation à travers le monde pour y ajouter des thèmes relatifs aux droits des réfugiés, à la réponse aux besoins en matière de protection pour les personnes qui fuient les situations d’urgence induites par le changement climatique, et la création d’une base de données internationale d’offres d’emploi pour les réfugiés.

« Le fait que nos mots, nos efforts peuvent être entendus par les décideurs puis éventuellement changer de façon concrète la vie des réfugiés est une formidable source d’inspiration pour nous », a indiqué My, 16 ans, étudiante vietnamienne en Californie.

70% des étudiants participants ont indiqué qu’après avoir participé au Défi 2020 MNU-réfugiés, ils ressentent davantage d’empathie envers les réfugiés.

Après le succès rencontré lors du Défi 2020 MNU-réfugiés, le HCR a lancé le Défi 2021 MNU-réfugiés et encourage les étudiants à débattre notamment de l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les réfugiés, des droits des femmes, de l’inclusion sociale et de la technologie.

Les MNU (modélisation des Nations Unies) sont des simulations de sessions de l’ONU, dans lesquelles des élèves, de l’école primaire à l’université, endossent le rôle de diplomates pour résoudre des problèmes mondiaux.

Contacts médias :

A Genève, Pauline Eluère, eluere@unhcr.org, +41 78 964 52 30

A Londres, Barney Thompson, thompsob@unhcr.org, +447719 553786

Liens :