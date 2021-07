Déclaration sur la huitième réunion du Comité d’urgence du Règlement sanitaire international (2005) concernant la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), 15 juillet 2021

La huitième réunion du Comité d'urgence convoquée par le Directeur général de l'OMS au titre du Règlement sanitaire international (RSI) (2005) concernant la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) s'est tenue le mercredi 14 juillet 2021 de 11h30 à 16 heures, heure de Genève (HEC).

Compte rendu de la réunion

Les membres et les conseillers (en anglais) du Comité d'urgence se sont réunis par vidéoconférence.

Le Directeur général a souhaité la bienvenue au Comité et a de nouveau lancé un appel mondial à intensifier la vaccination et à appliquer de manière rationnelle les mesures sociales et de santé publique. Il a remercié le Comité pour la constance avec laquelle il contribue à mettre en lumière les principales difficultés et à définir des solutions que les pays peuvent appliquer pour surmonter les problèmes que pose la pandémie.

Les représentants du Bureau du Conseiller juridique (LEG) et du Département Conformité, gestion des risques et éthique (CRE) ont informé les membres de leur rôle et de leurs responsabilités. Le responsable des questions d'éthique du Département CRE a présenté aux membres et aux conseillers les grandes lignes du processus de déclaration d'intérêts de l'OMS. Les membres et les conseillers ont été informés qu'il leur incombait individuellement de signaler à l'OMS, aussi rapidement que possible, tout intérêt de nature personnelle, professionnelle, financière, intellectuelle ou commerciale pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts direct ou apparent. Il leur a en outre été rappelé qu'ils étaient tenus de respecter le caractère confidentiel des débats de la réunion et des travaux du Comité. Le cas de chaque membre présent a été examiné et aucun conflit d'intérêts n'a été relevé.

Le Secrétariat a alors donné la parole au Président, le Professeur Didier Houssin. Le Professeur Houssin a lui aussi exprimé sa préoccupation face à l'évolution actuelle de la pandémie de COVID-19 et a passé en revue les objectifs et l'ordre du jour de la réunion.

Le Secrétariat a présenté le contexte épidémiologique mondial, communiqué les dernières informations sur les conseils relatifs aux voyages et les mesures prises par les pays, et donné un aperçu des décisions et résolutions de la Soixante-Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé qui se rapportent au rôle et au fonctionnement du Comité d'urgence du RSI. Le Secrétariat a également souligné les facteurs à l'origine de la situation actuelle, notamment :

les variants préoccupants,

les disparités dans l'application des mesures sociales et de santé publique,

une plus grande mobilité sociale, et

la grande sensibilité de certaines populations à cause du manque d'équité dans la répartition des vaccins.

Le Comité a examiné des questions essentielles, notamment :

les inégalités d'accès aux vaccins contre la COVID-19 à l'échelle mondiale, encore aggravées par l'utilisation des vaccins disponibles pour des groupes plus étendus que les populations prioritaires recommandées par le SAGE, et par l'administration de doses de rappel, alors que de nombreux pays n'ont pas accès aux doses initiales en quantité suffisante ;

la nécessité d'un transfert de technologie pour augmenter la capacité mondiale de production de vaccins ;

l'importance d'adapter les mesures sociales et de santé publique au contexte épidémiologique et socioéconomique et aux divers types de rassemblements ;

les problèmes que pose le manque d'harmonisation des documents servant de preuves de vaccination et de guérison exigés pour les voyages internationaux ;

les menaces que représentent les variants préoccupants actuels et futurs du SARS-CoV-2 ; et

les efforts faits par certains États Parties pour aborder la question des rassemblements de masse de caractère religieux ou sportif sous l'angle de la gestion des risques.

La pandémie reste un défi à l'échelle mondiale car les pays doivent faire face à différents impératifs sanitaires, économiques et sociaux. Le Comité a noté que les différences régionales et économiques influaient sur l'accès aux vaccins, aux traitements et aux tests de diagnostic. Les pays qui disposent d'un accès facilité aux vaccins et de systèmes de santé ayant suffisamment de ressources sont poussés à rouvrir complètement leurs sociétés et à assouplir les mesures sociales et de santé publique. Dans les pays où l'accès aux vaccins est limité, de nouvelles vagues d'infection sévissent, la confiance du public s'effrite et les mesures sociales et de santé publique se heurtent à une résistance croissante, les difficultés économiques augmentent et, dans certains cas, les troubles sociaux s'intensifient.

En conséquence, les gouvernements prennent des décisions politiques de plus en plus divergentes qui répondent à des besoins nationaux particuliers et empêchent de mener une action harmonisée au niveau mondial. À cet égard, le Comité s'est dit vivement préoccupé par l'insuffisance du financement du Plan stratégique de préparation et de riposte de l'OMS (en anglais) et a appelé à fournir un financement plus souple et plus prévisible pour permettre à l'OMS de jouer son rôle de chef de file dans la riposte mondiale à la pandémie.

Le Comité a noté que, malgré les efforts déployés aux niveaux national, régional et mondial, la pandémie était loin d'être terminée. Elle continue d'évoluer et quatre variants préoccupants dominent l'épidémiologie mondiale. Le Comité a estimé qu'il y avait de fortes chances pour que de nouveaux variants préoccupants, peut-être plus dangereux et encore plus difficiles à maîtriser, apparaissent et se propagent dans le monde.

Le Comité a exprimé sa gratitude aux États Parties qui entreprennent des recherches pour approfondir les connaissances sur les vaccins contre la COVID-19 et a demandé que les volontaires des essais cliniques ne soient pas désavantagés par les dispositions relatives aux voyages en raison de leur participation à des études de recherche. Parallèlement, le Comité a souligné le risque d'émergence de nouvelles zoonoses alors que la pandémie est toujours en cours. Il a jugé important que les États Parties restent vigilants pour déceler les nouvelles zoonoses et atténuer leur impact.

Le Comité est convenu à l'unanimité que la pandémie de COVID-19 constituait toujours un événement extraordinaire qui continuait d'avoir une incidence négative sur la santé des populations à travers le monde, présentait un risque de propagation internationale et d'entrave au trafic international, et nécessitait une riposte internationale coordonnée. Le Comité a dès lors estimé que l'épidémie de COVID-19 demeurait une urgence de santé publique de portée internationale et a présenté les avis suivants au Directeur général.

Le Directeur général a déclaré que la pandémie de COVID-19 constituait toujours une urgence de santé publique de portée internationale. Il a accepté l'avis donné par le Comité à l'OMS et l'a communiqué aux États Parties en tant que recommandations temporaires au titre du RSI.

Le Comité d'urgence se réunira de nouveau dans un délai de trois mois ou plus tôt, à la discrétion du Directeur général. Ce dernier a remercié le Comité pour ses travaux.

Conseils au Secrétariat de l'OMS

Continuer de collaborer avec les États Parties pour appliquer des mesures sociales et de santé publique permettant de maîtriser la transmission, en tenant compte de l'acceptabilité, de la faisabilité, des coûts, des effets et de l'équilibre entre les avantages et les inconvénients dans chaque contexte épidémiologique et socioéconomique. Continuer de plaider en faveur d'un accès aux vaccins **et d'une répartition équitables des vaccins **en encourageant à partager les doses de vaccin disponibles, à augmenter la capacité de production locale dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, à renoncer aux droits de propriété intellectuelle, à tirer parti du transfert de technologie, à intensifier la fabrication et à solliciter le financement nécessaire au niveau mondial. Mettre à jour et diffuser les lignes directrices relatives à la bonne utilisation des vaccins (y compris sur des sujets tels que les doses de rappel et les schémas vaccinaux hétérologues). Accélérer les travaux visant à mettre en place des moyens actualisés pour attester de la situation des voyageurs au regard de la COVID-19, à savoir la vaccination, les antécédents d'infection par le SARS-CoV-2 et les résultats des tests de dépistage du SARS-CoV-2. Ces travaux comprennent à la fois une mise à jour provisoire du carnet de l'OMS contenant le Certificat international de vaccination ou de prophylaxie et des solutions numériques permettant de vérifier les informations fournies. **Continuer de renforcer le cadre mondial de surveillance et d'évaluation des variants du SARS-CoV-2 **et fournir des orientations actualisées qui aideront les États Parties à mettre en place, exploiter et étendre les capacités de séquençage génomique et à échanger en temps voulu des informations, des données et des échantillons. Renforcer les stratégies de communication aux niveaux national, régional et mondial pour réduire la transmission de la COVID-19 et lutter contre la désinformation, y compris les rumeurs qui alimentent la réticence à la vaccination. Pour ce faire, il faudra communiquer avec plus de force sur la nécessité de continuer à mener une action de santé publique globale, y compris à appliquer des mesures sociales et de santé publique, quelle que soit la couverture vaccinale. Recueillir des informations auprès des États Parties sur la suite donnée aux recommandations temporaires et les progrès accomplis dans leur mise en œuvre.

Recommandations temporaires aux États Parties

Ayant noté qu'il existait des nuances en fonction du contexte national concernant la mise en œuvre des recommandations temporaires, le Comité a toutefois estimé que les mesures suivantes étaient essentielles pour tous les pays :