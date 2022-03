Déclaration provisoire du Groupe consultatif technique de l’OMS sur la composition des vaccins contre la COVID-19 (TAG-CO-VAC) relative aux vaccins contre la COVID-19 dans le contexte de la circulation du variant Omicron du SARS-CoV-2 - 8 mars 2022

Messages clés

Le TAG-CO-VAC examine les données disponibles pour optimiser la protection qu’offrent les vaccins contre les variants circulants les plus répandus. Le TAG-CO-VAC est résolument favorable à ce que les vaccins actuels contre la COVID-19 soient de toute urgence mis largement à disposition pour la primovaccination et les rappels, en particulier pour les groupes exposés à un risque de maladie grave, étant donné qu’ils continuent de conférer des niveaux élevés de protection contre les formes graves de la maladie et les décès, même dans le contexte de la circulation d’Omicron.

Cependant, afin que les vaccins contre la COVID-19 offrent une protection optimale à l’avenir, ils devront peut-être être modifiés à mesure qu’apparaissent de nouveaux variants distincts du point de vue antigénique. Les vaccins mis à jour peuvent être monovalents et cibler le variant prédominant en circulation, ou multivalents et viser différents variants.

Idéalement, les vaccins contre la COVID-19 préviendront l’infection et la transmission, en plus d’offrir une protection contre les formes graves et mortelles. La mise au point de vaccins universels contre le SARS-CoV-2 ou contre les sarbecovirus, ainsi que la mise au point de vaccins capables d’induire une immunité muqueuse, peuvent être des solutions souhaitables, mais les délais nécessaires à leur développement et à leur production sont aléatoires.

Le TAG-CO-VAC continue d’encourager les fabricants de vaccins contre la COVID-19 à générer et à fournir des données à l’OMS sur les performances des vaccins anti-COVID-19 actuels et ciblant spécifiquement certains variants afin que ces informations soient prises en compte dans un vaste cadre décisionnel sur la composition des vaccins contre la COVID-19, ce qui permettra au TAG-CO-VAC de donner des conseils plus précis à l’OMS sur les modifications à apporter dans la composition des souches vaccinales.

L’Organisation mondiale de la Santé, avec l’appui du Groupe consultatif technique sur la composition des vaccins contre la COVID-19 (TAG-CO-VAC), continue d’examiner et d’évaluer du point de vue de la santé publique l’incidence des nouveaux variants préoccupants du SARS-CoV-2 sur les performances des vaccins anti-COVID-19. Depuis la publication de la déclaration provisoire sur les vaccins contre la COVID-19 le 11 janvier 2022, Omicron est devenu le variant préoccupant le plus répandu à l’échelle mondiale, remplaçant rapidement d’autres variants en circulation. La présente déclaration fait le point de la situation épidémiologique mondiale, indique les problèmes que pose la mise à jour de la composition des vaccins et expose la position actuelle du TAG-CO-VAC.

Situation épidémiologique

La situation épidémiologique mondiale actuelle se caractérise par une prédominance rapide et relativement synchrone du variant Omicron dans les six Régions de l’OMS. Alors que le nombre de cas diminue au niveau mondial, les ressources et les capacités de dépistage sont réduites dans certains endroits et la situation épidémiologique reste hétérogène : un certain nombre de Régions et de pays signalent une hausse du nombre hebdomadaire de nouveaux cas, tandis que d’autres enregistrent maintenant une baisse.

Omicron est composé de plusieurs sous-lignées génétiquement apparentées, notamment les sous-lignées BA.1, BA.2 et BA.3, dont chacune est surveillée par l’OMS et ses partenaires. Au niveau mondial, BA.1 est la lignée prédominante d’Omicron, cependant la proportion de séquences signalées qui sont désignées comme BA.2 a augmenté par rapport à BA.1 au cours des dernières semaines, et c’est la lignée d’Omicron qui prédomine dans plusieurs pays. BA.1 et BA.2 présentent quelques différences génétiques, de sorte qu’elles peuvent être distinctes sur le plan antigénique. La réinfection par BA.2 après l’infection par BA.1 a été constatée, mais les données initiales d’études au niveau de la population semblent indiquer que l’infection par BA.1 protège fortement contre la réinfection par BA.2, du moins pendant la période limitée pour laquelle on dispose de données. Pour en savoir plus sur les sous-lignées d’Omicron, veuillez consulter le communiqué de l’OMS sur la sous-lignée BA.2 d’Omicron, publiée le 22 février 2022.

Mise à jour des vaccins actuels contre la COVID-19

L’objectif de santé publique de la vaccination contre la COVID-19 privilégie la protection contre les formes graves et les décès. Les vaccins actuels semblent conférer des niveaux élevés de protection contre les conséquences graves de la maladie associée à l’infection par Omicron. Le TAG-CO-VAC est donc résolument favorable à ce que les vaccins actuels contre la COVID-19 soient de toute urgence mis largement à disposition pour la primovaccination et les rappels, en particulier pour les groupes exposés au risque de maladie grave. L’offre à court et à moyen terme des vaccins disponibles a considérablement augmenté, mais l’équité en matière de vaccins reste un problème important et tous les efforts visant à remédier à ces inégalités sont fortement encouragés.

Dans sa première déclaration provisoire, le TAG-CO-VAC a souligné la nécessité de mettre au point des vaccins qui offrent une protection contre l’infection et préviennent la transmission, en plus de protéger contre les formes graves et les décès, afin que la vaccination contre la COVID-19 ait un plus grand impact sur la santé publique. Dans ce contexte, les vaccins capables d’induire une immunité muqueuse, en plus de l’immunité systémique, constituent un objectif important. L’une des options proposées dans la première déclaration était la mise au point de vaccins universels contre le SARS-CoV-2 ou les sarbecovirus. De tels vaccins offriraient une protection qui serait effectivement à l’épreuve des variants, et les travaux dans ce domaine devraient être accélérés.

Les vaccins actuels sont basés sur le virus qui a circulé au début de la pandémie (virus ancestral, par exemple GISAID: hCoV-19/Wuhan/WIV04/2019). Depuis lors, le virus a évolué continuellement et de façon substantielle et il est probable que cette évolution se poursuivra, provoquant l’apparition de nouveaux variants. Il conviendra donc peut-être de mettre à jour la composition des vaccins actuels contre la COVID-19. Toute mise à jour de leur composition viserait, au minimum, à conserver une protection contre les formes graves et les décès, tout en garantissant l’étendue de la réponse immunitaire contre les variants en circulation et émergents, qui peuvent être distincts sur le plan antigénique.

Le TAG-CO-VAC a examiné un certain nombre de questions dont il est important de tenir compte dans toute décision sur la composition des vaccins contre la COVID-19 :

Les taux d’immunité de la population sont hétérogènes entre les pays en raison des différentes vagues de variants préoccupants et des différents types de vaccination, des différents taux de couverture vaccinale et des différents moments auxquels la vaccination est pratiquée, mais les données solides sur la situation immunologique mondiale sont limitées. Les performances du ou des vaccins mis à jour pourront varier en fonction de la nature et de l’ampleur de l’immunité précédemment acquise.

Lorsque des vaccins mis à jour seront disponibles, une proportion importante de la population mondiale aura été exposée au SARS-CoV-2, par suite de la vaccination ou d’une infection antérieure. Comme noté plus haut, les performances du ou des vaccins mis à jour pourront varier en fonction de la nature et de l’ampleur de l’immunité précédemment acquise.

On ignore dans une très large mesure comment le virus continuera d’évoluer et les caractéristiques antigéniques des futurs variants. Compte tenu de la transmission généralisée d’Omicron dans le monde, la probabilité qu’il continue d’évoluer est grande et un nouveau variant pourrait apparaître avant qu’un vaccin mis à jour puisse être produit et administré à grande échelle.

L’OMS surveille les sous-lignées d’Omicron, y compris BA.1 et BA.2. Bien qu’on commence à obtenir des données, une caractérisation antigénique et virologique supplémentaire de ces lignées est nécessaire, à la fois de manière indépendante et par rapport aux autres lignées.

Alors que le corpus de données sur la réponse immunitaire à Omicron après l’infection augmente rapidement, les données sur l’ampleur, la puissance et la durabilité des réponses immunitaires à médiation cellulaire et humorale aux différents variants induites par des vaccins candidats ciblant spécifiquement certains variants et issus de différentes plateformes vaccinales restent limitées.

En plus des vaccins actuels contre la COVID-19, il existe de nombreux autres vaccins à divers stades de développement clinique et préclinique. Toute décision du TAG-CO-VAC sur la composition des vaccins contre la COVID-19 s’appliquerait principalement aux vaccins actuels.

Position du TAG-CO-VAC

Le TAG-CO-VAC se félicite du développement et du lancement, dans la mesure du possible, d’essais cliniques de vaccins candidats ciblant spécifiquement certains variants préoccupants désignés par l’OMS, y compris Omicron. Dans ce contexte, le TAG-CO-VAC cherche des preuves de réponses immunitaires homologues fortes chez les sujets primovaccinés et non primovaccinés et des données de réactivité croisée chez les sujets primovaccinés. Le TAG-CO-VAC encourage la collecte de données après une ou deux doses de vaccins modifiés issus de différentes plateformes vaccinales.

Le TAG-CO-VAC continue d’encourager les fabricants de vaccins contre la COVID-19 à générer et à fournir des données sur les performances des vaccins actuels contre la COVID-19 et des vaccins candidats ciblant spécifiquement certains variants, y compris l’ampleur, la puissance et la durabilité des réponses immunitaires à médiation cellulaire et humorale aux différents variants obtenues au moyen de vaccins monovalents et/ou multivalents. Le TAG-CO-VAC examinera attentivement ces données dans un cadre décisionnel plus large sur la composition des vaccins contre la COVID-19, ce qui lui permettra de formuler des conseils plus précis sur les modifications qui pourraient être nécessaires concernant les souches devant composer les vaccins, lesquels pourraient être développés soit sous la forme d’un vaccin monovalent ciblant le ou les variants prédominants en circulation, soit d’un vaccin multivalent préparé à partir de différents variants.

Le TAG-CO-VAC est conscient que les autorités de réglementation compétentes suivent des procédures et ont un rôle indépendant dans la détermination des critères nécessaires pour l’évaluation selon les voies réglementaires actuellement en vigueur, et que l’OMS a pour rôle de veiller à l’harmonisation, à la collaboration et l’échange continu d’informations entre elle-même et ses groupes d’experts, le TAG-CO-VAC, les autorités de réglementation et les fabricants de vaccins contre la COVID-19.

La déclaration se fonde sur les performances actuelles des vaccins et sur la situation actuelle en matière de développement des vaccins. Elle sera par conséquent actualisée au fur et à mesure que les données seront disponibles.

