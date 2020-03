Déclaration de la Directrice générale de l’UNICEF, Henrietta Fore, sur la pandémie de COVID-19

NEW YORK, le 18 mars 2020 – « Une semaine après que la COVID-19 a été qualifiée de pandémie, le nombre de cas continue d’augmenter dans le monde. Plusieurs centaines de millions d’enfants ne vont plus à l’école. Parents et soignants travaillent à distance s’ils le peuvent. Les frontières sont fermées. Le cours de nos vies a été bouleversé.

C’est, pour nous tous, un saut dans l’inconnu. L’UNICEF est mobilisé dans la lutte contre ce nouveau virus. Nous nous efforçons de contrecarrer les idées reçues et les fausses informations, tout en veillant à la santé des membres de notre personnel et de leur famille.

Notre mission visant à garantir le droit des enfants à la santé, à l’éducation, à la nutrition et à la protection revêt une importance plus capitale que jamais. Les millions d’enfants qui sont déracinés, touchés par la guerre, victimes de maladies évitables, déscolarisés ou non protégés par les vaccins essentiels ont plus que jamais besoin d’aide.

L’UNICEF est à pied d’œuvre pour aider à prévenir la propagation du virus au sein des communautés des pays touchés. Nous communiquons des informations exactes sur la façon de protéger les familles, nous fournissons des kits d’hygiène et médicaux aux établissements scolaires et aux dispensaires de santé, et nous atténuons l’incidence de l’épidémie sur l’accès des enfants aux services médicaux, éducatifs et sociaux.

Plus que jamais, nous comptons aujourd’hui sur nos donateurs pour continuer à soutenir notre mission auprès de ceux qui n’ont rien ni personne, et ce, malgré les difficultés actuelles. »

Pour en savoir plus sur la COVID-19 et connaître les orientations à l’égard des enfants, des familles et des établissements scolaires, consultez la page https://www.unicef.org/fr/coronavirus

