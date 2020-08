Déclaration de l’OICS, de l’OMS et de l’ONUDC sur l’accès aux médicaments placés sous contrôle international pendant la pandémie de COVID-19

Dans le cadre du Programme mondial commun ONUDC-OMS-UICC, les pays sont invités à demander à l’ONUDC et à l’OMS une assistance et un appui techniques au niveau national, impliquant également des partenaires de la société civile.

Conclusions

Le travail des médecins, du personnel infirmier et des professionnels de la santé en général, qui fournissent des traitements et prodiguent des soins aux personnes, y compris aux plus vulnérables, doit être soutenu et des médicaments sûrs et efficaces doivent toujours être disponibles, accessibles et abordables pour les personnes qui en ont besoin.

L’OICS, l’OMS et l’ONUDC sont déterminés à poursuivre leur collaboration pour résoudre ce problème crucial et, ensemble, ils redoubleront d’efforts pour coopérer avec d’autres partenaires et intensifier la sensibilisation et l’assistance technique aux pays en vue d’améliorer l’accès aux médicaments placés sous contrôle pendant la pandémie de COVID-19 et de lever autant que possible les obstacles afin que les patients atteints de COVID-19 ou d’autres maladies qui ont besoin de médicaments placés sous contrôle international y aient accès.