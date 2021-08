Déclaration conjointe de la Directrice générale de l’UNICEF, Mme Henrietta Fore, et du Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour le Pré-Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires

Les enfants et les jeunes doivent être au cœur de la transformation des systèmes alimentaires

Le Pré-Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires offre l’occasion de déterminer par quelles voies renforcer résolument et collectivement les systèmes alimentaires, promouvoir une alimentation saine et améliorer la nutrition, en particulier pour les enfants et les jeunes.

Même avant la pandémie, les enfants étaient les premiers à pâtir des défaillances des systèmes alimentaires et d’une mauvaise alimentation, qui sont à l’origine d’une crise nutritionnelle et sanitaire très inquiétante dans le monde entier, et d’une triple charge de malnutrition : la dénutrition, qui se manifeste par des retards de croissance et une émaciation, les carences généralisées en micronutriments et une prévalence croissante du surpoids et de l’obésité.

À l’échelle mondiale, un enfant sur trois ne se développe pas bien en raison de la malnutrition, qui est l’une des principales causes de mortalité de l’enfant dans le monde, et deux enfants sur trois ne bénéficient pas du régime diversifié minimum dont ils ont besoin pour grandir, se développer et apprendre. On continue d’observer des taux invariablement élevés d’émaciation et une augmentation préoccupante du surpoids et de l’obésité chez les jeunes enfants.

Du fait des changements survenus dans les systèmes alimentaires mondiaux ces dernières décennies, y compris dans les modes de culture, de distribution, de commercialisation, de consommation et d’élimination des produits alimentaires, les aliments les plus nutritifs et les plus sûrs sont trop coûteux ou inaccessibles pour des millions de familles. Beaucoup optent de plus en plus souvent pour des aliments transformés d’un coût abordable, largement disponibles et faisant l’objet d’un marketing intensif, mais souvent riches en sucre, en graisses et en sel, qui nuisent à la santé.

Les effets nocifs conjugués de la pauvreté croissante, des inégalités, des conflits, des changements climatiques et de la COVID-19 mettent davantage en péril encore les systèmes alimentaires et le bien-être nutritionnel des enfants, en particulier parmi les communautés et les ménages les plus pauvres et les plus vulnérables.

Les stratégies, les politiques et les investissements doivent tendre à une transformation du système alimentaire qui tienne compte des besoins des enfants et des jeunes et qui permette à chaque enfant, partout dans le monde, d’avoir un régime alimentaire nutritif, sûr, économiquement accessible et durable. L’UNICEF et l’OMS appellent les gouvernements et les décideurs à appliquer largement des mesures efficaces, à savoir notamment :

Favoriser une alimentation saine moyennant des politiques de prix, y compris grâce à des subventions pour réduire le prix des aliments nutritifs tels que les œufs, les produits laitiers, les fruits, les légumes et les céréales complètes, ou grâce à des taxes pour augmenter le prix des produits alimentaires qui nuisent à la santé.

Améliorer la qualité nutritionnelle des denrées alimentaires par l’enrichissement obligatoire des aliments de base en micronutriments essentiels, la réduction des teneurs en sodium et en sucre et l’élimination des acides gras trans de production industrielle dans les aliments transformés.

Profiter de la passation de marchés publics dans le domaine alimentaire, par exemple pour les écoles, les lieux de travail, les hôpitaux et les programmes de protection sociale, pour promouvoir une alimentation saine et des systèmes alimentaires durables.

Protéger les enfants contre les effets néfastes de la commercialisation d’aliments et de boissons mauvais pour la santé en renforçant les mesures réglementaires et en les appliquant plus strictement.

Protéger les mères et les personnes qui ont la charge d’enfants et les aider à assurer un allaitement maternel optimal, y compris grâce à la protection maternelle et au congé parental, et en appliquant le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.

Mettre en place des politiques et des pratiques obligatoires et faciles à comprendre en matière d’étiquetage nutritionnel pour aider les enfants et les familles à faire des choix plus sains sur la base d’une bonne information.

Favoriser une alimentation et des pratiques alimentaires saines dans le cadre des systèmes d’approvisionnement alimentaire, de santé, d’éducation et de protection sociale grâce à des stratégies de communication qui visent à diffuser des messages cohérents, faciles à comprendre et à mémoriser.

Ce n’est qu’ainsi qu’on parviendra à améliorer la qualité, la sécurité sanitaire et l’accessibilité économique des aliments que consomment les enfants et les jeunes, l’environnement dans lequel ils grandissent, apprennent, jouent et mangent, et la viabilité de la planète sur laquelle ils vivent.

En unissant nos forces avec les gouvernements, la société civile, les familles, les partenaires de développement et de l’action humanitaire, les acteurs du secteur privé ainsi que les enfants et les jeunes eux-mêmes, nous pouvons tenir notre promesse et faire en sorte que chaque enfant et chaque adulte, partout dans le monde, bénéficie d’une bonne nutrition et vive sur une planète plus saine.

