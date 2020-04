Déclaration conjointe de l’UIT et de l’OMS : Exploiter les technologies de l’information pour venir à bout de la COVID-19

L’Organisation mondiale de la Santé et l’Union internationale des télécommunications (UIT), avec le soutien de l’UNICEF, sont prêtes à collaborer avec des entreprises de télécommunication pour envoyer directement sur les téléphones portables des SMS contenant des informations sanitaires vitales afin de protéger les populations de la COVID-19. Ces SMS parviendront à des milliards de personnes qui ne peuvent pas se connecter à Internet pour y chercher des informations.

La technologie doit, plus que jamais, permettre à chacun d’accéder aux informations dont il a besoin. Cette collaboration débutera dans la région Asie-Pacifique avant d’être étendue au monde entier. Il s’agit de communiquer à toute personne, quel que soit son niveau de connectivité, des messages sanitaires vitaux. On estime que 3,6 milliards de personnes ne disposent d’aucune connexion. Elles vivent pour la plupart dans des pays à revenu faible, où à peine deux personnes sur dix en moyenne ont accès à Internet.

L’UIT et l’OMS appellent toutes les entreprises de télécommunication dans le monde à participer à cette initiative afin que les technologies de la communication servent à sauver des vies face à la COVID-19. Cette initiative s’appuie sur les efforts actuellement déployés pour diffuser des messages sanitaires dans le cadre de l’Initiative BeHealthy BeMobile de l’OMS et de l’UIT.

La pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est la première pandémie de l’histoire humaine dans le cadre de laquelle les technologies et les réseaux sociaux sont utilisés à très grande échelle pour que les personnes restent en sécurité, productives et connectées sans être physiquement en contact.

Les soignants ont recours à la télémédecine pour poser des diagnostics tandis que les hôpitaux ont besoin d’être connectés pour coordonner et trier les patients. Il est essentiel que les réseaux et les services de communication soient résilients et fiables alors que davantage de pays, d’entreprises et de personnes se tournent vers les technologies numériques pour faire face aux conséquences de la COVID-19.

Fortes de leur longue collaboration, l’UIT et l’OMS sont déterminées à trouver et à appliquer à l’échelle voulue, dans le domaine de la santé, les meilleures solutions numériques fondées sur des bases factuelles et à exploiter des technologies d’avant‑garde, comme l’intelligence artificielle et les big data pour que les flambées soient diagnostiquées, endiguées et prédites mieux et plus vite.

Fondée en 1948, l'OMS compte 194 États Membres dans six Régions et plus de 150 bureaux.

