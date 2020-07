Déclaration commune La pandémie COVID-19 exacerbe les vulnérabilités des victimes de la traite des personnes 29 juillet 2020

Sous les auspices du Groupe de Travail sur les Migrations Mixtes en Afrique du Nord (GTMMAN), les membres du groupe de travail appellent à une réponse coordonnée qui aborde de manière adéquate les vulnérabilités spécifiques des victimes et des personnes à risque de traite des personnes dans le contexte de la pandémie COVID-19 et qui prévient les risques nouveaux et amplifiés de traite des êtres humains.

La fourniture de services essentiels et de protection pour soutenir les victimes de la traite des personnes a été réduite en raison des mesures prises pour « aplatir la courbe » dans toute la région Moyen Orient et Afrique du Nord (MOAN). La crise et le confinement du COVID-19 ont amplifié les disparités existantes entre les différents groupes. Les victimes de la traite des personnes sont moins équipées pour prévenir l'infection et ont un accès limité ou inexistant aux services de santé, en raison de la perturbation des activités de sensibilisation et des voies habituelles utilisées par les victimes pour demander de l'aide.

La traite des personnes (TdP) se caractérise par la violence, la tromperie et la coercition à des fins d'exploitation. Dans les circonstances actuelles, les trafiquants peuvent opérer avec une impunité encore plus grande. Selon l'ONUDC, « les confinements, les restrictions de voyage, les réductions de ressources et d'autres mesures pour freiner la propagation du nouveau coronavirus exposent les victimes de la traite des êtres humains à un risque d'exploitation supplémentaire, tandis que les réseaux du crime organisé pourraient davantage profiter de la pandémie. »

La traite des personnes peut également entraîner des violences sexuelles et sexistes (VSS) et est souvent utilisée comme l'un des moyens de contrôle et de coercition. Selon le rapport mondial de l'ONUDC sur la traite des personnes 2018, les femmes et les filles représentent plus de 70% de toutes les victimes détectées et plus de 30% de toutes les victimes détectées ont été victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle. Pendant la pandémie, les pratiques d'exploitation sont encore aggravées et les cas de VSS sont de plus en plus signalés en raison des confinement et des restrictions de mobilité.

Les enfants de familles fragiles peuvent être exposés à des risques particuliers, en raison de la fermeture des écoles entraînant la perte des repas scolaires et un environnement social protecteur. Comme dans le cas des crises précédentes, les stratégies d'adaptation négatives peuvent conduire au travail des enfants, au mariage des enfants et à d'autres formes d'exploitation. Les enfants migrants ne peuvent pas accéder à l'enseignement à distance en raison de la fracture numérique et peuvent se trouver exclus de tout service et devenir ainsi plus vulnérables à l'exploitation.

L'impact socio-économique notable de la pandémie est susceptible de rendre les personnes déjà marginalisées plus vulnérables à la traite des êtres humains. De plus, les migrants réguliers ou irréguliers qui ont perdu leurs emplois et ceux qui sont bloqués en raison de la fermeture des frontières font face à des risques supplémentaires en raison du manque d'accès aux services essentiels et à la protection. La protection des victimes de la traite et de celles ayant des difficultés socio-économiques préexistantes peut également être affectée par la pandémie. Les efforts du secteur privé pour promouvoir le travail décent et la contre-exploitation dans leurs opérations et chaînes d'approvisionnement peuvent également être éclipsés par la nécessité de compenser le ralentissement économique du premier semestre 2020.

Alors que nous attendons avec impatience un processus d'assouplissement progressif des restrictions et de récupération de l'impact du COVID-19 à plusieurs niveaux sur les communautés et les systèmes de gouvernance de la région, nous avons l'opportunité unique d'examiner et de remédier aux inégalités profondément enracinées qui sont apparues

Dans les situations de conflit et d'urgence, y compris les situations d'après-conflit, les victimes de la traite ont droit à la protection et à l'assistance. Cependant, la capacité des acteurs et des États concernés à remplir leurs obligations d'assistance et de protection aux victimes peut avoir été considérablement réduite. Lorsque les cadres de protection sont compromis dans de tels contextes, le défi est plus important pour garantir l’identification des victimes et la fourniture - en temps voulu - de la protection et de l’assistance dont elles ont besoin et auxquelles elles ont droit. Il est manifestement urgent de comprendre d’une part les préoccupations relatives à la marginalisation, à la violence sexiste et aux vulnérabilités desquels profitent les réseaux de traite des personnes, et d’autre part de surmonter les obstacles qui empêchent l'identification et la protection des victimes.

La discussion sur les défis et les obstacles persistants dans la manière de mettre en œuvre les cadres politiques et juridiques internationaux, régionaux et nationaux doit intégrer les enseignements tirés du processus de résolution de cette crise. Les mécanismes de réponse existants doivent être renforcés et surveillés, et ajustés pour minimiser les dommages, tout en veillant à ce que les besoins des plus vulnérables soient satisfaits rapidement afin de préserver les droits de toutes les victimes, en particulier les femmes et les enfants.

Pour marquer la journée mondiale contre la traite des personnes, le 30 juillet, soulignant l'urgence des préoccupations susmentionnées, les membres de la GTMMAN, réitèrent :

« Nous sommes solidaires avec les victimes et des survivants de la traite des êtres humains et réitérons notre engagement à soutenir les États Membres et les communautés de la région pour garantir l'identification sûre des victimes de la traite des êtres humains ainsi que la mise en place de procédures de renvoi adéquates pour la protection et l'assistance au départ. Ne laisser personne pour compte. »

