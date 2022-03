Crise de l’eau, conflits armés et changement climatique

Le Sénégal accueille du 21 au 26 mars 2022, le forum mondial de l’eau sous le thème : « La sécurité de l’eau pour la paix et le développement ». En effet, dans un certain nombre d'États, les ressources en eau s'appauvrissent et les systèmes d'approvisionnement en eau ne peuvent plus répondre aux besoins croissants des populations. Les conséquences de cette pénurie sont largement sous-estimées.

Nombre des zones les plus affectées par le changement climatique sont également touchées par la violence armée. Selon l'indice ND-Gain, sur les 25 États jugés les plus vulnérables et les moins prêts à s'adapter au changement climatique, 14 sont enlisés dans des conflits.

Les menaces directes et indirectes qu'un conflit fait peser sur les ressources en eau et l'accès à ce liquide vital sont multiformes et graves, en particulier lorsqu'elles sont combinées avec des augmentations de température et des événements météorologiques extrêmes aggravés par le changement climatique – phénomènes dont les effets cumulatifs entraînent une dégradation de l'approvisionnement en eau.

« Avant, il n'y avait aucun problème de sécurité. Les éleveurs allaient où ils voulaient. Il était rare de voir les animaux mourir de faim. Aujourd'hui, les points d'eau et les pâturages sont devenus inaccessibles. » Boubakar, éleveur déplacé à Tillaberi, au Niger.

La crise de l'eau doit être considérée comme une menace majeure à long terme pour la dignité et la santé des populations les plus vulnérables. Les ressources en eau et les installations de traitement et de distribution d'eau sont des biens civils qui sont protégés contre les attaques dans les conflits armés.