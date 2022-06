Créer le changement : Boîte à outils pour le plaidoyer pour l’éducation en situations d’urgence

Qu’est-ce que la boîte à outils pour le plaidoyer de l’INEE ?

La Boîte à outils pour le plaidoyer de l’INEE a été élaborée en réponse aux demandes de nos membres souhaitant utiliser une ressource générale spécifiquement adaptée au plaidoyer pour l’éducation en situations d’urgence (ESU).

Un grand nombre de boîtes à outils sont disponibles et expliquent comment et pourquoi il faut faire du plaidoyer en faveur d’une question ou d’une cause. Il existe également de nombreux guides, de papiers et de rapports disponibles pour soutenir le plaidoyer de l’ESU, comme ceux réalisés par l’INEE et nos membres. Nombre de ces ressources sont très utiles, mais il peut être difficile de s’y retrouver en raison du grand nombre d’options disponibles. Cela signifie que la recherche de ressources de plaidoyer prend souvent un temps et une énergie précieux au détriment du plaidoyer lui-même. Les environnements mondiaux et nationaux en constante évolution signifient que les ressources sont très vite dépassées. Par ailleurs, malgré le volume de boîtes à outils disponibles, rien de spécifiquement adapté au contexte du plaidoyer de l’ESU n’a été produit depuis plusieurs années.

La boîte à outils pour le plaidoyer de l’INEE a pour but que les membres de l’INEE trouvent facilement et rapidement les outils dont ils et elles ont besoin pour renforcer leur travail vital. Elle rassemble des ressources issues des secteurs de l’éducation, humanitaire et du développement et les présente de façon claire sous forme de listes concises. Les ressources figurant dans les listes ont été sélectionnées suite à une enquête sur les besoins des membres de l’INEE et après avoir pris conscience des différents contextes d’urgence dans lesquels les membres de l’INEE travaillent.

Alors que cette ressource est principalement destinée aux membres de l’INEE qui travaillent au niveau national, nous espérons qu’elle sera utile à toute organisation ou personne qui défend, ou souhaite défendre, l’ESU au niveau local, régional ou international. Il ne s’agit en aucun cas d’une liste exhaustive mais elle offre un grand nombre d’options, idées et une inspiration en faveur d’un plaidoyer percutant et durable, qui peut aider à garantir une éducation pertinente, sûre et de qualité à tous ceux et toutes celles qui vivent dans des contextes d’urgence et de crise.

Dans les parties 2 et 3, vous trouverez des informations générales au sujet de ce qu’est le plaidoyer et pourquoi il est important pour l’ESU. La partie 4 détaille les points principaux dont il faut tenir compte pour un plaidoyer dans des contextes d’urgence ou de crise. Les parties 5, 6 et 7 comprennent des listes de ressources qui vous guideront lors de chaque étape du processus de plaidoyer, de la planification à l’évaluation de l’impact, en passant par l’action. En haut de chaque liste, vous trouverez des aperçus du sujet et des explications relatives aux outils spécifiques et, en bas, vous trouverez des modèles et des exemples. Nous avons surligné les principales parties et les numéros des pages mais si vous estimez qu’une ressource est particulièrement pertinente ou utile pour vous, vous pouvez utiliser la totalité de celle-ci.

Certaines ressources sont axées sur le plaidoyer de l’éducation, alors que d’autres concernent le plaidoyer de façon plus générale. Certaines ont été conçues pour un public spécifique, comme des groupes d’âge particuliers, des régions géographiques ou des organisations données.

Cependant, nous avons inclus chacune des ressources car nous pensons qu’elles peuvent être, de façon générale, applicable et adaptable. Nous vous encourageons à ne pas écarter une ressource sur la base de sa catégorie, par exemple, il existe un grand nombre de ressources excellentes « en faveur des jeunes » qui offrent exactement le type de conseils rapides, clairs et concis nécessaires en cas d’urgence ou de crise. Nous avons aussi inclus un large éventail de styles de ressources et d’approches et si l’un d’entre eux ne vous semble pas pertinent ou ne vous inspire pas, vous pouvez essayer autre chose dans la liste. En dernier lieu, vous devrez déterminer si une ressource est appropriée à votre cas et au contexte dans lequel vous travaillez et développé votre plaidoyer.

Vous avez peut-être ouvert cette boîte à outils en sachant exactement ce dont vous avez besoin, ou peut-être que vous recherchez seulement un modèle particulier, comme un communiqué de presse. Vous trouverez cela dans la partie 6.3. Ou bien, vous préfèrerez peut-être voir des exemples de stratégies de plaidoyer entièrement réalisées. Vous pouvez en choisir plusieurs dans la partie 5.6. Vous recherchez peut être des conseils sur un plaidoyer axé sur les enfants que vous trouverez dans la partie 4.2 ou pour créer des messages forts que vous pouvez trouver dans la partie 5.5, ou vous voulez vous assurer que votre plaidoyer a un impact, ce qui est abordé dans la partie 7.2. Ou bien, vous cherchez à mieux comprendre ce qu’est le plaidoyer et comment il est utilisé pour l’ESU, auquel cas vous pouvez continuer à lire les parties 2, 3 et 4.

Quoi que vous cherchiez, la boîte à outils du plaidoyer de l’INEE vous offre de nombreuses options et idées. Quelle que soit la partie que vous consultiez, nous conseillons à tous les lecteurs de se familiariser (ou se familiariser à nouveau) avec les documents de la partie 4.1 relatifs à la sécurité et au risque, en particulier si vous intervenez dans des contextes de conflit et de violence, et ceux de la partie 4.5 qui concernent les soins auto-administrés. Le plaidoyer en faveur de l’ESU peut être un travail gratifiant, frustrant, stimulant et épuisant et il est crucial que vous preniez soin de vous lorsque vous vous y attelez.