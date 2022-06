Créer le changement : Boîte à outils pour le plaidoyer pour l'éducation en situations d'urgence

La Boîte à outils pour le plaidoyer de l’INEE a été élaborée en réponse aux demandes de nos membres souhaitant utiliser une ressource générale spécifiquement adaptée au plaidoyer pour l’éducation en situations d’urgence (ESU).

Un grand nombre de boîtes à outils sont disponibles et expliquent comment et pourquoi il faut faire du plaidoyer en faveur d’une question ou d’une cause. Il existe également de nombreux guides, de papiers et de rapports disponibles pour soutenir le plaidoyer de l’ESU, comme ceux réalisés par l’INEE et nos membres. Nombre de ces ressources sont très utiles, mais il peut être difficile de s'y retrouver en raison du grand nombre d'options disponibles. Cela signifie que la recherche de ressources de plaidoyer prend souvent un temps et une énergie précieux au détriment du plaidoyer lui-même. Les environnements mondiaux et nationaux en constante évolution signifient que les ressources sont très vite dépassées. Par ailleurs, malgré le volume de boîtes à outils disponibles, rien de spécifiquement adapté au contexte du plaidoyer de l’ESU n’a été produit depuis plusieurs années.

La boîte à outils pour le plaidoyer de l’INEE a pour but que les membres de l’INEE trouvent facilement et rapidement les outils dont ils et elles ont besoin pour renforcer leur travail vital. Elle rassemble des ressources issues des secteurs de l’éducation, humanitaire et du développement et les présente de façon claire sous forme de listes concises. Les ressources figurant dans les listes ont été sélectionnées suite à une enquête sur les besoins des membres de l’INEE et après avoir pris conscience des différents contextes d’urgence dans lesquels les membres de l’INEE travaillent. Alors que cette ressource est principalement destinée aux membres de l’INEE qui travaillent au niveau national, nous espérons qu’elle sera utile à toute organisation ou personne qui défend, ou souhaite défendre, l’ESU au niveau local, régional ou international. Il ne s’agit en aucun cas d’une liste exhaustive mais elle offre un grand nombre d’options, idées et une inspiration en faveur d’un plaidoyer percutant et durable, qui peut aider à garantir une éducation pertinente, sûre et de qualité à tous ceux et toutes celles qui vivent dans des contextes d’urgence et de crise.